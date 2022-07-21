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Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ
Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ
Атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы. Об этом... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T12:35
2022-07-21T12:35
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.Она отметила, что 18 июля ВСУ с использованием беспилотников атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен в непосредственной близости, в нескольких десятках метров, от критически важных для безопасности АЭС сооружений – хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы.20 июля удары украинских военных по атомной электростанции с использованием беспилотников повторились.МИД России призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Оборудование станции не повреждено.Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что целью ударов украинских беспилотников предположительно была система охлаждения ректоров, разрушение которых может привести к масштабной техногенной катастрофе.
https://crimea.ria.ru/20220721/tselyu-vsu-byla-sistema-okhlazhdeniya-reaktorov-zaporozhskoy-aes--vlasti-1123914892.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ

Захарова: Киев нацелен на создание предпосылок ядерной катастрофы во всей Европе

12:35 21.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что 18 июля ВСУ с использованием беспилотников атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен в непосредственной близости, в нескольких десятках метров, от критически важных для безопасности АЭС сооружений – хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы.
20 июля удары украинских военных по атомной электростанции с использованием беспилотников повторились.
"Это подтверждает нацеленность украинских властей на создание предпосылок для ядерной катастрофы не только на своей территории, но и на всей территории Европы", – сказала Захарова на брифинге в четверг.
МИД России призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.
В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Оборудование станции не повреждено.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что целью ударов украинских беспилотников предположительно была система охлаждения ректоров, разрушение которых может привести к масштабной техногенной катастрофе.
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Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на УкраинеМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
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