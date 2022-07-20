https://crimea.ria.ru/20220720/vsu-udarnymi-bespilotnikami-atakovali-zaporozhskuyu-aes-1123908181.html

ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС

ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 20.07.2022

ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС

Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T16:09

2022-07-20T16:09

2022-07-20T17:10

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.И уточнили, что на данный момент атаки продолжаются.Ранее в среду ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Под огнем оказался пограничный пункт Крупец и соседние села. Российские военные и пограничники подавили атаку ответным огнем. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили ЛЭП, в результате чего три села Курской области временно остались без света.Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС >>

запорожская область

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Черный дым над Запорожской АЭС в Энергодаре Видео из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Виден черный дым, в администрации города говорят, что атаки украинских беспилотников продолжаются. 2022-07-20T16:09 true PT0M10S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, всу (вооруженные силы украины), видео