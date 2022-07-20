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ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 20.07.2022
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ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС
ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 20.07.2022
ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС
Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 20.07.2022
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запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.И уточнили, что на данный момент атаки продолжаются.Ранее в среду ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Под огнем оказался пограничный пункт Крупец и соседние села. Российские военные и пограничники подавили атаку ответным огнем. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили ЛЭП, в результате чего три села Курской области временно остались без света.Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Черный дым над Запорожской АЭС в Энергодаре
Видео из Энергодара, где расположена Запорожская АЭС. Виден черный дым, в администрации города говорят, что атаки украинских беспилотников продолжаются.
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), видео
ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.
2022-07-20T16:09
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ВСУ ударными беспилотниками атаковали Запорожскую АЭС

Киев атаковал Запорожскую АЭС при помощи ударных беспилотников – власти

16:09 20.07.2022 (обновлено: 17:10 20.07.2022)
 
© Соцсети Владимира РоговаУдар по Запорожской АЭС
Удар по Запорожской АЭС
© Соцсети Владимира Рогова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС. Об этом со ссылкой на пресс-службу администрации города сообщает РИА Новости.
"Сегодня Киев совершили атаку на Запорожскую АЭС при помощи ударных БПЛА", - заявили в пресс-службе.
И уточнили, что на данный момент атаки продолжаются.
Ранее в среду ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области. Под огнем оказался пограничный пункт Крупец и соседние села. Российские военные и пограничники подавили атаку ответным огнем. Обошлось без пострадавших, но повреждения получили ЛЭП, в результате чего три села Курской области временно остались без света.
Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС >>
Запорожская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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