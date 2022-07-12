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Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 12.07.2022
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Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС
Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС
В ночь на вторник украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание Запорожской атомной электростанции, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T09:51
2022-07-12T09:51
специальная военная операция рф на украине
происшествия
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание Запорожской атомной электростанции, пострадавших нет, сообщил члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов."Были ударные беспилотники, террористы сбросили две мины калибром 120 миллиметров, повреждена кровля и остекление. Слава богу, пострадавших нет", – сказал Рогов в эфире RT.По его мнению, эти действия украинских военных направлены на то, чтобы запугать работников АЭС и в целом мирное население, которое налаживает мирную жизнь и работает во благо региона.Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий ранее сообщил, что Киев отключил регион от газа. Глава Крыма Сергей Аксенов, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию полуострова.
/20220712/udar-po-novoy-kakhovke-prikazal-nanesti-zelenskiy---glava-vga-1123815777.html
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специальная военная операция рф на украине, происшествия, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС

Рогов: беспилотники ВСУ сбросили две мины на здание Запорожской АЭС

09:51 12.07.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание Запорожской атомной электростанции, пострадавших нет, сообщил члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
"Были ударные беспилотники, террористы сбросили две мины калибром 120 миллиметров, повреждена кровля и остекление. Слава богу, пострадавших нет", – сказал Рогов в эфире RT.
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По его мнению, эти действия украинских военных направлены на то, чтобы запугать работников АЭС и в целом мирное население, которое налаживает мирную жизнь и работает во благо региона.
"Если говорить об угрозе для самой атомной станции, то такое оружие не опасно, поскольку система защиты атомной станции рассчитана на падение самолета с полным топливным баком. Это больше удар по работникам, чтобы люди не работали на станции, чтобы была парализована работа", – уверен Рогов.
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Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий ранее сообщил, что Киев отключил регион от газа. Глава Крыма Сергей Аксенов, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию полуострова.
 
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