https://crimea.ria.ru/20220712/ukrainskie-bespilotniki-sbrosili-miny-na-zaporozhskuyu-aes-1123815907.html

Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС

Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 12.07.2022

Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС

В ночь на вторник украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание Запорожской атомной электростанции, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости Крым, 12.07.2022

2022-07-12T09:51

2022-07-12T09:51

2022-07-12T09:51

специальная военная операция рф на украине

происшествия

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание Запорожской атомной электростанции, пострадавших нет, сообщил члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов."Были ударные беспилотники, террористы сбросили две мины калибром 120 миллиметров, повреждена кровля и остекление. Слава богу, пострадавших нет", – сказал Рогов в эфире RT.По его мнению, эти действия украинских военных направлены на то, чтобы запугать работников АЭС и в целом мирное население, которое налаживает мирную жизнь и работает во благо региона.Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий ранее сообщил, что Киев отключил регион от газа. Глава Крыма Сергей Аксенов, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию полуострова.

/20220712/udar-po-novoy-kakhovke-prikazal-nanesti-zelenskiy---glava-vga-1123815777.html

/20220711/glava-poselka-v-kharkovskoy-oblasti-pogib-iz-za-podryva-mashiny--vga-1123811507.html

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, происшествия, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)