https://crimea.ria.ru/20220712/ukrainskie-bespilotniki-sbrosili-miny-na-zaporozhskuyu-aes-1123815907.html
Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС
Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС - РИА Новости Крым, 12.07.2022
Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС
В ночь на вторник украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание Запорожской атомной электростанции, пострадавших нет, сообщил... РИА Новости Крым, 12.07.2022
2022-07-12T09:51
2022-07-12T09:51
2022-07-12T09:51
специальная военная операция рф на украине
происшествия
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание Запорожской атомной электростанции, пострадавших нет, сообщил члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов."Были ударные беспилотники, террористы сбросили две мины калибром 120 миллиметров, повреждена кровля и остекление. Слава богу, пострадавших нет", – сказал Рогов в эфире RT.По его мнению, эти действия украинских военных направлены на то, чтобы запугать работников АЭС и в целом мирное население, которое налаживает мирную жизнь и работает во благо региона.Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий ранее сообщил, что Киев отключил регион от газа. Глава Крыма Сергей Аксенов, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию полуострова.
/20220712/udar-po-novoy-kakhovke-prikazal-nanesti-zelenskiy---glava-vga-1123815777.html
/20220711/glava-poselka-v-kharkovskoy-oblasti-pogib-iz-za-podryva-mashiny--vga-1123811507.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, происшествия, запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
Украинские беспилотники сбросили мины на Запорожскую АЭС
Рогов: беспилотники ВСУ сбросили две мины на здание Запорожской АЭС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. В ночь на вторник украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание Запорожской атомной электростанции, пострадавших нет, сообщил члена главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов.
"Были ударные беспилотники, террористы сбросили две мины калибром 120 миллиметров, повреждена кровля и остекление. Слава богу, пострадавших нет", – сказал Рогов в эфире RT.
По его мнению, эти действия украинских военных направлены на то, чтобы запугать работников АЭС и в целом мирное население, которое налаживает мирную жизнь и работает во благо региона.
"Если говорить об угрозе для самой атомной станции, то такое оружие не опасно, поскольку система защиты атомной станции рассчитана на падение самолета с полным топливным баком. Это больше удар по работникам, чтобы люди не работали на станции, чтобы была парализована работа", – уверен Рогов.
Глава Запорожской ВГА Евгений Балицкий ранее сообщил, что Киев отключил регион от газа. Глава Крыма Сергей Аксенов, что Херсонская и Запорожская области смогут получать газ и электроэнергию через территорию полуострова.