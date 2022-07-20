https://crimea.ria.ru/20220720/tri-sela-kurskoy-oblasti-bez-sveta---gubernator-o-posledstviyakh-ataki-vsu-1123904221.html

Три села Курской области без света - губернатор о последствиях атаки ВСУ

Три села Курской области без света - губернатор о последствиях атаки ВСУ - РИА Новости Крым, 20.07.2022

Три села Курской области без света - губернатор о последствиях атаки ВСУ

Три села Курской области остались без света после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 20.07.2022

2022-07-20T11:07

2022-07-20T11:07

2022-07-20T11:07

курская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

российская федерация (россия, рф)

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости Крым. Три села Курской области остались без света после обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.В среду утром губернатор рассказал об артиллерийском обстреле Рыльского района. ВСУ атаковали пограничный пункт Крупец. Российские военные и пограничники подавили атаку ответным огнем. Обошлось без пострадавших.Военная спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Приграничные села Белгородской, Брянской и Курской областей неоднократно подвергались обстрелу со стороны Украины. На их территориях действует желтый уровень террористической опасности.

https://crimea.ria.ru/20220719/vsu-atakovali-selo-v-bryanskoy-oblasti-1123890828.html

курская область

российская федерация (россия, рф)

украина

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курская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, российская федерация (россия, рф), украина