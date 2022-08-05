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Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС
Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС
В пятницу, 5 августа, ВСУ выпустили 20 снарядов 152-мм по Запорожской АЭС и Энергодару. Всего с 16.20 до 17.24 было три артострела. В результате на станции... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T21:36
2022-08-05T21:57
министерство обороны рф
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 5 августа, ВСУ выпустили 20 снарядов 152-мм по Запорожской АЭС и Энергодару. Всего с 16.20 до 17.24 было три артострела. В результате на станции произошло факельное возгорание водорода, выведена из строя аппартура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение. Об этом заявили в Минобороны России.По данным оборонного ведомства, обстрелы велись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией.В результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами, сказано в заявлении.В ведомстве призвали международные организации осудить атаки."Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим", - заключили в ведомстве.Ранее в пятницу ВСУ нанесли удар Запорожскую АЭС, в результате которого на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции.12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
https://crimea.ria.ru/20220805/vtoroy-raz-za-sutki-vsu-snova-udarili-po-zaporozhskoy-aes-1124081927.html
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министерство обороны рф, запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине
Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС

Минобороны: ВСУ трижды за час обстреляли ЗАЭС и Энергодар, выпущено 20 снарядов

21:36 05.08.2022 (обновлено: 21:57 05.08.2022)
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия удара по Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 5 августа, ВСУ выпустили 20 снарядов 152-мм по Запорожской АЭС и Энергодару. Всего с 16.20 до 17.24 было три артострела. В результате на станции произошло факельное возгорание водорода, выведена из строя аппартура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение. Об этом заявили в Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, обстрелы велись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
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Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
В результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами, сказано в заявлении.
"По счастливой случайности украинские снаряды не попали в находившиеся рядом масло-мазутное хозяйство и кислородную станцию, чем удалось избежать более крупного пожара и возможной радиационной аварии на самой большой в Европе атомной электростанции",- указали в Минобороны.
В ведомстве призвали международные организации осудить атаки.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 12:35
Киев создает условия для ядерной катастрофы в Европе – МИД РФ
"Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим", - заключили в ведомстве.
Ранее в пятницу ВСУ нанесли удар Запорожскую АЭС, в результате которого на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции.
12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.
По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.
28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
 
Министерство обороны РФЗапорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Специальная военная операция РФ на Украине
 
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