https://crimea.ria.ru/20220805/fakelnoe-vozgoranie-vodoroda-podrobnosti-udarov-po-zaporozhskoy-aes-1124083562.html

Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС

Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Факельное возгорание водорода: подробности ударов по Запорожской АЭС

В пятницу, 5 августа, ВСУ выпустили 20 снарядов 152-мм по Запорожской АЭС и Энергодару. Всего с 16.20 до 17.24 было три артострела. В результате на станции... РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T21:36

2022-08-05T21:36

2022-08-05T21:57

министерство обороны рф

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

специальная военная операция рф на украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124083869_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_5cc843e05cbe74cf1337d25a67ed729a.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В пятницу, 5 августа, ВСУ выпустили 20 снарядов 152-мм по Запорожской АЭС и Энергодару. Всего с 16.20 до 17.24 было три артострела. В результате на станции произошло факельное возгорание водорода, выведена из строя аппартура одного из энергоблоков, в городе частично отсутствуют электричество и энергоснабжение. Об этом заявили в Минобороны России.По данным оборонного ведомства, обстрелы велись одним из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ в районе поселка Марганец, на противоположном берегу Кременчугского водохранилища, контролируемого украинской армией.В результате обстрелов в Энергодаре частично отсутствует электричество и водоснабжение, на АЭС обесточена часть аппаратуры энергоблока № 3, снижена вырабатываемая мощность энергоблока № 4. Кроме того, поврежден водородопровод из-за чего на водородной станции произошло факельное возгорание водорода. Пожар был оперативно ликвидирован подоспевшими аварийными службами, сказано в заявлении.В ведомстве призвали международные организации осудить атаки."Особый цинизм данной провокации киевского режима придает то, что она осуществлена во время проведения в Нью-Йорке, под эгидой Организации Объединенных Наций, международной конференции по действию Договора о нераспространении ядерного оружия. Призываем международные организации осудить преступные действия режима Зеленского, осуществляющего акты ядерного терроризма. В случае дальнейших провокаций на атомной электростанции вся ответственность за нарушение ее работы всецело ложится на киевский режим", - заключили в ведомстве.Ранее в пятницу ВСУ нанесли удар Запорожскую АЭС, в результате которого на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Во второй раз снаряды попали на промплощадку атомной станции.12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.

https://crimea.ria.ru/20220805/vtoroy-raz-za-sutki-vsu-snova-udarili-po-zaporozhskoy-aes-1124081927.html

https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-sozdaet-usloviya-dlya-yadernoy-katastrofy-v-evrope--mid-rf-1123915561.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), специальная военная операция рф на украине