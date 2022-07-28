Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья
ВГА Запорожья: ночью украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУкраинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Атаке украинского ударного беспилотника подвергся рабочий городок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В ночь с 27 на 28 июля, ударный беспилотник боевиков Зеленского нанес удар по поселку "Сосновый Бор" города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом по улице Приднестровская. Мина, сброшенная украинскими террористами, попала в детскую комнату. Чудом обошлось без жертв", – написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУкраинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.