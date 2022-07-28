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Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья - РИА Новости Крым, 28.07.2022
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Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья
Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья - РИА Новости Крым, 28.07.2022
Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья
Атаке украинского ударного беспилотника подвергся рабочий городок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 28.07.2022
2022-07-28T12:53
2022-07-28T12:53
запорожская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Атаке украинского ударного беспилотника подвергся рабочий городок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html
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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине
Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья

ВГА Запорожья: ночью украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники АЭС

12:53 28.07.2022
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУкраинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
Украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Атаке украинского ударного беспилотника подвергся рабочий городок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"В ночь с 27 на 28 июля, ударный беспилотник боевиков Зеленского нанес удар по поселку "Сосновый Бор" города Энергодар, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. В результате совершенного теракта повреждения получил жилой дом по улице Приднестровская. Мина, сброшенная украинскими террористами, попала в детскую комнату. Чудом обошлось без жертв", – написал он в своем Telegram-канале.
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаУкраинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
Украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.
По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
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