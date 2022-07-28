https://crimea.ria.ru/20220728/boeviki-zelenskogo-nanesli-udar-po-energodaru--vga-zaporozhya-1123983234.html

Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья

Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья - РИА Новости Крым, 28.07.2022

Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья

Атаке украинского ударного беспилотника подвергся рабочий городок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 28.07.2022

2022-07-28T12:53

2022-07-28T12:53

2022-07-28T12:53

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июл – РИА Новости Крым. Атаке украинского ударного беспилотника подвергся рабочий городок, в котором проживают сотрудники Запорожской АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.

https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, специальная военная операция рф на украине