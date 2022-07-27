Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД
МИД РФ: обстрелами Запорожской АЭС Киев сознательно ведет дело к техногенной катастрофе
07:29 27.07.2022 (обновлено: 16:20 27.07.2022)
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Обстрелами Запорожской атомной электростанции киевский режим ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, что полностью устраивает Запад, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"С маниакальным упорством Вооруженные силы Украины обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает", - сказал он.
Он отметил, что 12 июля ВСУ с использованием беспилотников атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен в непосредственной близости, в нескольких десятках метров, от критически важных для безопасности АЭС сооружений – хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы. 20 июля удары украинских военных по атомной электростанции с использованием беспилотников повторились.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что целью ударов по Запорожской АЭС была система охлаждения реакторов, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе.
МИД России призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.