https://crimea.ria.ru/20220727/obstrelami-aes-v-zaporozhe-kiev-provotsiruet-tekhnogennuyu-katastrofu--mid-1123975187.html

Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД

Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД - РИА Новости Крым, 27.07.2022

Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД

Обстрелами Запорожской атомной электростанции киевский режим ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, что полностью устраивает Запад, заявил замдиректора РИА Новости Крым, 27.07.2022

2022-07-27T07:29

2022-07-27T07:29

2022-07-27T16:20

министерство иностранных дел рф (мид рф)

запорожская область

происшествия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Обстрелами Запорожской атомной электростанции киевский режим ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, что полностью устраивает Запад, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."С маниакальным упорством Вооруженные силы Украины обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает", - сказал он.Он отметил, что 12 июля ВСУ с использованием беспилотников атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен в непосредственной близости, в нескольких десятках метров, от критически важных для безопасности АЭС сооружений – хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы. 20 июля удары украинских военных по атомной электростанции с использованием беспилотников повторились.Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что целью ударов по Запорожской АЭС была система охлаждения реакторов, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе.МИД России призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.

https://crimea.ria.ru/20220726/vlasti-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-udare-po-zaporozhskoy-aes-1123962530.html

https://crimea.ria.ru/20220721/tselyu-vsu-byla-sistema-okhlazhdeniya-reaktorov-zaporozhskoy-aes--vlasti-1123914892.html

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министерство иностранных дел рф (мид рф), запорожская область, происшествия, в мире