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Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД - РИА Новости Крым, 27.07.2022
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Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД
Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД - РИА Новости Крым, 27.07.2022
Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД
Обстрелами Запорожской атомной электростанции киевский режим ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, что полностью устраивает Запад, заявил замдиректора РИА Новости Крым, 27.07.2022
2022-07-27T07:29
2022-07-27T16:20
министерство иностранных дел рф (мид рф)
запорожская область
происшествия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Обстрелами Запорожской атомной электростанции киевский режим ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, что полностью устраивает Запад, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев."С маниакальным упорством Вооруженные силы Украины обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает", - сказал он.Он отметил, что 12 июля ВСУ с использованием беспилотников атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен в непосредственной близости, в нескольких десятках метров, от критически важных для безопасности АЭС сооружений – хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы. 20 июля удары украинских военных по атомной электростанции с использованием беспилотников повторились.Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что целью ударов по Запорожской АЭС была система охлаждения реакторов, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе.МИД России призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.
https://crimea.ria.ru/20220726/vlasti-rasskazali-o-sostoyanii-postradavshikh-pri-udare-po-zaporozhskoy-aes-1123962530.html
https://crimea.ria.ru/20220721/tselyu-vsu-byla-sistema-okhlazhdeniya-reaktorov-zaporozhskoy-aes--vlasti-1123914892.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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министерство иностранных дел рф (мид рф), запорожская область, происшествия, в мире
Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД

МИД РФ: обстрелами Запорожской АЭС Киев сознательно ведет дело к техногенной катастрофе

07:29 27.07.2022 (обновлено: 16:20 27.07.2022)
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ 27 июл – РИА Новости Крым. Обстрелами Запорожской атомной электростанции киевский режим ведет дело к масштабной техногенной катастрофе, что полностью устраивает Запад, заявил замдиректора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
"С маниакальным упорством Вооруженные силы Украины обстреливают крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС, не заботясь о ее сохранности и нарушая резолюцию и решения генеральной конференции МАГАТЭ. Очевидно, что украинская сторона сознательно ведет дело к масштабной техногенной катастрофе. Мы видим, что США и их европейских союзников это полностью устраивает", - сказал он.
Последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Вчера, 15:08
Власти рассказали о состоянии пострадавших при ударе по Запорожской АЭС
Он отметил, что 12 июля ВСУ с использованием беспилотников атаковали Запорожскую АЭС. Удар был нанесен в непосредственной близости, в нескольких десятках метров, от критически важных для безопасности АЭС сооружений – хранилища отработавшего ядерного топлива и резервуара охлаждения реактора. Только по счастливой случайности это не привело к повреждению оборудования станции и возникновению техногенной катастрофы. 20 июля удары украинских военных по атомной электростанции с использованием беспилотников повторились.
Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что целью ударов по Запорожской АЭС была система охлаждения реакторов, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе.
Новая смена украинских атомщиков приступила к работе на Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
21 июля, 11:56
Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти
МИД России призвал ООН, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации оказать влияние на Киев и принять действенные меры по недопущению провокаций на радиационно опасных объектах Украины.
 
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