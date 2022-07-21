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Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС
Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС
Запорожская АЭС, подвергшаяся накануне обстрелу со стороны ВСУ, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Об этом сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T13:47
2022-07-21T13:47
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС, подвергшаяся накануне обстрелу со стороны ВСУ, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он также разместил в своем Telegram-канале фото последствий обстрела.В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали станцию. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.Балицкий также сообщил, что пострадавшим сотрудникам АЭС оказывают медицинскую помощь, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. По мнению Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе. Военно-гражданская администрация региона готовит в этой связи письменное обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы.
https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-sozdaet-usloviya-dlya-yadernoy-katastrofy-v-evrope--mid-rf-1123915561.html
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС

Балицкий: Запорожская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме

13:47 21.07.2022
 
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения БалицкогоПоследствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
Последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС, подвергшаяся накануне обстрелу со стороны ВСУ, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
Он также разместил в своем Telegram-канале фото последствий обстрела.
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого

Пожарные машины на территории Запорожской АЭС

Последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
1 из 3

Пожарные машины на территории Запорожской АЭС

© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого

Атаку осуществили при помощи ударных БПЛА

Последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
2 из 3

Атаку осуществили при помощи ударных БПЛА

© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого

Целью ударов украинских беспилотников, по предварительным данным, была система охлаждения ректоров

Последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
3 из 3

Целью ударов украинских беспилотников, по предварительным данным, была система охлаждения ректоров

© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
1 из 3

Пожарные машины на территории Запорожской АЭС

© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
2 из 3

Атаку осуществили при помощи ударных БПЛА

© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
3 из 3

Целью ударов украинских беспилотников, по предварительным данным, была система охлаждения ректоров

© Telegram главы ВГА Запорожской области Евгения Балицкого
В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали станцию. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.
Балицкий также сообщил, что пострадавшим сотрудникам АЭС оказывают медицинскую помощь, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии.

"Четверо из них до сих пор находятся в стабильно тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По заверениям врачей, угрозы жизни нет. Мы держим связь с семьями пострадавших, им будет оказана вся необходимая помощь", - рассказал глава ВГА.

По мнению Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе. Военно-гражданская администрация региона готовит в этой связи письменное обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
12:35
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Запорожская областьЕвгений БалицкийПроисшествия
 
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