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Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС
Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС
Запорожская АЭС, подвергшаяся накануне обстрелу со стороны ВСУ, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Об этом сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T13:47
2022-07-21T13:47
2022-07-21T13:47
запорожская область
евгений балицкий
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС, подвергшаяся накануне обстрелу со стороны ВСУ, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он также разместил в своем Telegram-канале фото последствий обстрела.В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали станцию. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.Балицкий также сообщил, что пострадавшим сотрудникам АЭС оказывают медицинскую помощь, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. По мнению Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе. Военно-гражданская администрация региона готовит в этой связи письменное обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы.
https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-sozdaet-usloviya-dlya-yadernoy-katastrofy-v-evrope--mid-rf-1123915561.html
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запорожская область, евгений балицкий, происшествия
Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС
Балицкий: Запорожская АЭС работает в штатном режиме, радиационный фон в норме