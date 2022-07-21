https://crimea.ria.ru/20220721/vlasti-pokazali-posledstviya-udara-vsu-po-zaporozhskoy-aes-1123916964.html

Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС

Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Власти показали последствия удара ВСУ по Запорожской АЭС

Запорожская АЭС, подвергшаяся накануне обстрелу со стороны ВСУ, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Об этом сообщил глава военно-гражданской... РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T13:47

2022-07-21T13:47

2022-07-21T13:47

запорожская область

евгений балицкий

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл - РИА Новости Крым. Запорожская АЭС, подвергшаяся накануне обстрелу со стороны ВСУ, работает в штатном режиме, радиационный фон в норме. Об этом сообщил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он также разместил в своем Telegram-канале фото последствий обстрела.В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали станцию. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии.Балицкий также сообщил, что пострадавшим сотрудникам АЭС оказывают медицинскую помощь, среди них есть пациенты в тяжелом состоянии. По мнению Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение могло привести к масштабной техногенной катастрофе. Военно-гражданская администрация региона готовит в этой связи письменное обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы.

https://crimea.ria.ru/20220721/kiev-sozdaet-usloviya-dlya-yadernoy-katastrofy-v-evrope--mid-rf-1123915561.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, происшествия