https://crimea.ria.ru/20220721/tselyu-vsu-byla-sistema-okhlazhdeniya-reaktorov-zaporozhskoy-aes--vlasti-1123914892.html
Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти
Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти
Целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС, по предварительным данным, была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T11:56
2022-07-21T11:56
2022-07-21T11:57
специальная военная операция рф на украине
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС, по предварительным данным, была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Представители ядерной безопасности, которые присутствуют на станции, говорят, что самым уязвимым местом, к сожалению, является система охлаждения. Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что власти Запорожской области оценивают эту атаку как ядерный терроризм. Военно-гражданская администрация региона готовит в этой связи письменное обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы.В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Оборудование станции не повреждено.
https://crimea.ria.ru/20220720/pri-atake-vsu-zaporozhskoy-aes-postradali-11-chelovek-1123910357.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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специальная военная операция рф на украине, запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти
Балицкий: ВСУ пытались ударить по системе охлаждения реакторов Запорожской АЭС
11:56 21.07.2022 (обновлено: 11:57 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС, по предварительным данным, была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий.
"Представители ядерной безопасности, которые присутствуют на станции, говорят, что самым уязвимым местом, к сожалению, является система охлаждения. Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что власти Запорожской области оценивают эту атаку как ядерный терроризм. Военно-гражданская администрация региона готовит в этой связи письменное обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы.
"Независимо от того, что проводится специальная военная операция, проводятся боевые действия, но мы классифицируем это как умышленный удар по ядерному объекту. Западу, который поставляет Украине оружие, стоит задуматься о возможных последствиях таких атак", – добавил Балицкий.
В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали Запорожскую АЭС
. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Оборудование станции не повреждено.