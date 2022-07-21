https://crimea.ria.ru/20220721/tselyu-vsu-byla-sistema-okhlazhdeniya-reaktorov-zaporozhskoy-aes--vlasti-1123914892.html

Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти

Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Целью ВСУ была система охлаждения реакторов Запорожской АЭС – власти

Целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС, по предварительным данным, была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T11:56

2022-07-21T11:56

2022-07-21T11:57

специальная военная операция рф на украине

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/15/1123914869_0:7:3101:1751_1920x0_80_0_0_4c0c3d74169d8332afe4a2603c9638fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС, по предварительным данным, была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе, заявил глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий."Представители ядерной безопасности, которые присутствуют на станции, говорят, что самым уязвимым местом, к сожалению, является система охлаждения. Поэтому с высокой долей вероятности украинские националисты били по системе охлаждения реакторов, которая является жизнеобеспечивающей, что может привести к техногенной катастрофе", - сказал Балицкий в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что власти Запорожской области оценивают эту атаку как ядерный терроризм. Военно-гражданская администрация региона готовит в этой связи письменное обращение в ООН, МАГАТЭ и Совет Европы.В течение 20 июля украинские беспилотники четыре раза атаковали Запорожскую АЭС. Ранены 11 сотрудников, четверо из них находятся в тяжелом состоянии. Оборудование станции не повреждено.

https://crimea.ria.ru/20220720/pri-atake-vsu-zaporozhskoy-aes-postradali-11-chelovek-1123910357.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)