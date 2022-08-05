https://crimea.ria.ru/20220805/vtoroy-raz-za-sutki-vsu-snova-udarili-po-zaporozhskoy-aes-1124081927.html

Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС

Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.08.2022

Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС

Украинские боевики нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации РИА Новости Крым, 05.08.2022

2022-08-05T18:55

2022-08-05T18:55

2022-08-05T18:56

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124080126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc6553bc991b3920d07027d732580f7d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его данным, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции."Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется", - добавил он.Ранее в пятницу ВСУ нанесли удар Запорожскую АЭС, в результате которого на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи.ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.

https://crimea.ria.ru/20220805/zaporozhskaya-aes-atakovana-ukrainskimi-boevikami--vlasti-1124080145.html

https://crimea.ria.ru/20220728/boeviki-zelenskogo-nanesli-udar-po-energodaru--vga-zaporozhya-1123983234.html

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)