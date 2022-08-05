Рейтинг@Mail.ru
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20220805/vtoroy-raz-za-sutki-vsu-snova-udarili-po-zaporozhskoy-aes-1124081927.html
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
Украинские боевики нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T18:55
2022-08-05T18:56
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124080126_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc6553bc991b3920d07027d732580f7d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его данным, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции."Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется", - добавил он.Ранее в пятницу ВСУ нанесли удар Запорожскую АЭС, в результате которого на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи.ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
https://crimea.ria.ru/20220805/zaporozhskaya-aes-atakovana-ukrainskimi-boevikami--vlasti-1124080145.html
https://crimea.ria.ru/20220728/boeviki-zelenskogo-nanesli-udar-po-energodaru--vga-zaporozhya-1123983234.html
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124080126_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_b6853f3ff9befa2fc5ef3dd296841e02.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС

Украинские боевики второй раз за сутки ударили по Запорожской АЭС

18:55 05.08.2022 (обновлено: 18:56 05.08.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
© РИА Новости . РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Несмотря на катастрофические последствия, к которым может привести повреждение атомной станции, националисты продолжают вести огонь по территории Запорожской АЭС. Спустя два часа после первого удара с противоположного берега Днепра был совершен повторный артиллерийский обстрел ЗАЭС", - указал Рогов.
По его данным, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции.
"Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется", - добавил он.
Последствия удара по Запорожской АЭС
17:32
Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти
Ранее в пятницу ВСУ нанесли удар Запорожскую АЭС, в результате которого на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи.
ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.
По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.
Украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
28 июля, 12:53
Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья
28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:43Крым на выходных зальет дождями и согреет теплом
19:22Опасного вредителя растений выявили в Крыму
19:03ВСУ нанесли удар из HIMARS по ж/д станции в Запорожской области
18:55Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
18:25Новая волна COVID-19: в Центре Гамалеи сделали прогноз по заболеваемости
18:06Европа сокращает потребление газа на 15%
18:00Главу Херсонской области Сальдо госпитализировали в Москву
17:53Салгир снова переполнился - в "Воде Крыма" назвали причину
17:42Один из командиров "Исламского джихада" погиб при авиаударе по Газе
17:32Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти
17:24Пожар в эллинге на курорте Крыма – названа причина
16:51Восстановление Мариуполя: когда у людей появятся новые дома, свет и вода
16:33Смертельные "Лепестки": в Донецке подорвался ребенок и погиб мужчина
16:11Глава Херсонской области Сальдо находится в медикаментозной коме
16:10Турция намерена открыть новую страницу в отношениях с Россией – Эрдоган
16:03В России стремительно падает уровень коллективного иммунитета к COVID-19
15:56Сотрудники ФСБ почтили память подполковника Каменева
15:53В Крыму военному дали 3,5 года колонии за "пьяное" ДТП
15:41Пожар в эллинге в Николаевке: что известно
15:37Высокий уровень террористической опасности продлили в Брянской области
Лента новостейМолния