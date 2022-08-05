https://crimea.ria.ru/20220805/vtoroy-raz-za-sutki-vsu-snova-udarili-po-zaporozhskoy-aes-1124081927.html
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
Украинские боевики нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T18:55
2022-08-05T18:55
2022-08-05T18:56
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг - РИА Новости Крым. Украинские боевики нанесли второй за день удар по Запорожской АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.По его данным, артиллерийские снаряды попали на промплощадку атомной станции."Характер и масштаб повреждений в результате совершенного украинскими военными преступления уточняется", - добавил он.Ранее в пятницу ВСУ нанесли удар Запорожскую АЭС, в результате которого на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи.ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
https://crimea.ria.ru/20220805/zaporozhskaya-aes-atakovana-ukrainskimi-boevikami--vlasti-1124080145.html
https://crimea.ria.ru/20220728/boeviki-zelenskogo-nanesli-udar-po-energodaru--vga-zaporozhya-1123983234.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Второй раз за сутки: ВСУ снова ударили по Запорожской АЭС
Украинские боевики второй раз за сутки ударили по Запорожской АЭС
18:55 05.08.2022 (обновлено: 18:56 05.08.2022)