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Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти - РИА Новости Крым, 05.08.2022
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Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти
Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти - РИА Новости Крым, 05.08.2022
Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти
ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС, на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Об этом сообщил член главного совета... РИА Новости Крым, 05.08.2022
2022-08-05T17:32
2022-08-05T17:52
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС, на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
https://crimea.ria.ru/20220727/obstrelami-aes-v-zaporozhe-kiev-provotsiruet-tekhnogennuyu-katastrofu--mid-1123975187.html
https://crimea.ria.ru/20220728/boeviki-zelenskogo-nanesli-udar-po-energodaru--vga-zaporozhya-1123983234.html
запорожская область
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РИА Новости Крым
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Запорожская АЭС атакована украинскими боевиками – власти

ВГА Запорожья: в результате обстрела Запорожской АЭС возник пожар, оборваны ЛЭП

17:32 05.08.2022 (обновлено: 17:52 05.08.2022)
 
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира РоговаПоследствия удара по Запорожской АЭС
Последствия удара по Запорожской АЭС
© Telegram члена главного совета ВГА Запорожской области Владимира Рогова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. ВСУ вновь атаковали Запорожскую АЭС, на месте возник пожар, оборваны питающие станцию линии электропередачи. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Боевики Зеленского обстреляли территорию Запорожской АЭС, на месте возник пожар. Идет тушение его сотрудниками МЧС. На территории оборваны две линии электропередачи, необходимые для функционирования энергоблоков", – написал он в Telegram-канале.
Последствия атаки ВСУ на Запорожскую АЭС
27 июля, 07:29
Обстрелами АЭС в Запорожье Киев провоцирует техногенную катастрофу – МИД
ВСУ атаковали Запорожскую атомную электростанцию дважды за месяц. Так, 12 июля украинские ударные беспилотники сбросили две мины калибром 120 мм на здание электростанции, а 20 июля БПЛА нанесли четыре удара по АЭС, в результате которых пострадали 11 человек.
По данным главы военно-гражданской администрации Запорожской области Евгения Балицкого, целью ударов украинских беспилотников на Запорожской АЭС была система охлаждения ректоров, их разрушение может привести к масштабной техногенной катастрофе.
Украинский БПЛА атаковал поселок, в котором проживают работники Запорожской АЭС
28 июля, 12:53
Боевики Зеленского нанесли удар по Энергодару – ВГА Запорожья
28 июля украинский беспилотник атаковал поселок в Энергодаре, в котором проживают работники АЭС. Обошлось без пострадавших, зафиксированы разрушения.
В МИД РФ заявили, что атаки украинских военных на Запорожскую АЭС демонстрируют нацеленность киевского режима на создание предпосылок ядерной катастрофы для всей Европы, что полностью устраивает Запад.
 
Запорожская областьПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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