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В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды
В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды
В селе Тургеневка Бахчисарайского района Крыма с воскресенья, 5 мая, вводится график подачи воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T20:33
2024-05-04T20:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В селе Тургеневка Бахчисарайского района Крыма с воскресенья, 5 мая, вводится график подачи воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".В компании добавили, что в случае увеличения полезной водоотдачи источника водоснабжения время подачи воды будет увеличено.Ранее в крымском гидрометцентре сообщили, что из-за недостатка осадков под Судаком пересохли две реки. По словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, снежные запасы в горах Крыма иссякли, потому пересыхание некоторых горных рек, расположенных на большой высоте, является нормальным процессом для нынешнего времени года. По словам эксперта, 2024 и 2025 годы засушливыми для Крыма не будут. А вот к 2026 году нужно быть готовыми.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Украина хотела "высушить" Крым – к 10-летию водной блокады Ученые назвали наиболее безопасные источники воды в Крыму
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РИА Новости Крым
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В Бахчисарайском районе Крыма вводят график подачи воды

В селе Тургеневка Бахчисарайского района Крыма с 5 мая вводят графики подачи воды

20:33 04.05.2024 (обновлено: 20:34 04.05.2024)
 
© РИА Новости . Константин Чалабов / Перейти в фотобанкОтключение воды. Архивное фото
Отключение воды. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Константин Чалабов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. В селе Тургеневка Бахчисарайского района Крыма с воскресенья, 5 мая, вводится график подачи воды. Об этом сообщили в пресс-службе "Воды Крыма".
"В связи с резким падением дебита источника и интенсивным разбором питьевой воды с 5 мая вводится график подачи воды: с 06:00 до 10:00; с 17:30 до 21:00", - предупредили на предприятии.
В компании добавили, что в случае увеличения полезной водоотдачи источника водоснабжения время подачи воды будет увеличено.
Ранее в крымском гидрометцентре сообщили, что из-за недостатка осадков под Судаком пересохли две реки. По словам директора научно-производственной фирмы "Водные технологии" Анатолия Копачевского, снежные запасы в горах Крыма иссякли, потому пересыхание некоторых горных рек, расположенных на большой высоте, является нормальным процессом для нынешнего времени года.
По словам эксперта, 2024 и 2025 годы засушливыми для Крыма не будут. А вот к 2026 году нужно быть готовыми.
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