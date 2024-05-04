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В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины

В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 04.05.2024

В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины

Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск в России, свидетельствуют данные МВД РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2024

2024-05-04T18:36

2024-05-04T18:36

2024-05-04T18:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск в России, свидетельствуют данные МВД РФ.В субботу МВД РФ также объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера Петра Порошенко. Они разыскиваются по уголовным статьям, но они не разглашаются. В списке по неназванной статье УК также числится командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Павлюк.Коваль был исполняющим обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года, в 2015–2021 годах работал первым заместителем секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. Он был отправлен в отставку в июле 2021 года. А в августе 2022 года назначен ректором нацуниверситета обороны.В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, минобороны украины, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), украина, в мире, новости, закон и право