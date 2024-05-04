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В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 04.05.2024
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В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины
В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины - РИА Новости Крым, 04.05.2024
В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины
Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск в России, свидетельствуют данные МВД РФ. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T18:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск в России, свидетельствуют данные МВД РФ.В субботу МВД РФ также объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера Петра Порошенко. Они разыскиваются по уголовным статьям, но они не разглашаются. В списке по неназванной статье УК также числится командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Павлюк.Коваль был исполняющим обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года, в 2015–2021 годах работал первым заместителем секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. Он был отправлен в отставку в июле 2021 года. А в августе 2022 года назначен ректором нацуниверситета обороны.В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
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96
news.crimea@rian.ru
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россия, минобороны украины, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), украина, в мире, новости, закон и право
В розыск объявлен бывший и.о. министра обороны Украины

Бывший исполняющий обязанности главы Минобороны Украины Коваль объявлен в розыск в России

18:36 04.05.2024 (обновлено: 18:38 04.05.2024)
 
© РИА Новости . Григорий Василенко / Перейти в фотобанкБывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль
Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
© РИА Новости . Григорий Василенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль объявлен в розыск в России, свидетельствуют данные МВД РФ.
"Коваль Михаил Владимирович, 26.02.1956. Разыскивается по статье УК", - говорится в карточке. Статья, по которой он разыскивается, не разглашается.
В субботу МВД РФ также объявило в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского и экс-лидера Петра Порошенко. Они разыскиваются по уголовным статьям, но они не разглашаются. В списке по неназванной статье УК также числится командующий сухопутными войсками вооруженных сил Украины Александр Павлюк.
Коваль был исполняющим обязанности министра обороны Украины с марта по июль 2014 года, в 2015–2021 годах работал первым заместителем секретаря совета национальной безопасности и обороны Украины. Он был отправлен в отставку в июле 2021 года. А в августе 2022 года назначен ректором нацуниверситета обороны.
В феврале 2023 года российские следователи заочно предъявили обвинения Ковалю и экс-министру обороны страны Валерию Гелетею, которые "координировали военную агрессию против жителей Донбасса в 2014 году".
 
РоссияМинобороны УкраиныМВД РФ (Министерство внутренних дел Российской Федерации)УкраинаВ миреНовостиЗакон и право
 
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