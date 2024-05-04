https://crimea.ria.ru/20240504/zelenskogo-obyavili-v-rozysk-1137047541.html
Зеленского объявили в розыск
Зеленского объявили в розыск - РИА Новости Крым, 04.05.2024
Зеленского объявили в розыск
Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск в России. Об этом говорится в базе МВД РФ, пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 04.05.2024
2024-05-04T15:21
2024-05-04T15:21
2024-05-04T15:27
владимир зеленский (президент украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск в России. Об этом говорится в базе МВД РФ, пишет РИА Новости.Статья, по которой разыскивается лидер киевского режима, не называется.Второго мая в базе российского МВД появилась информация о розыске экс-главы СБУ Валентина Наливайченко* по статье уголовного кодекса. В декабре в России объявили в розыск руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова*.Ранее Следком РФ предъявил представителям высшего военного руководства Украины обвинения в организации и совершении в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по Москве и Московской области, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ.Обвинения в совершении терактов предъявлены руководителю ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову*, командующему ВС вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовЧитайте также на РИА Новости Крым:Диагнозы позволяют: Байдена и Зеленского предложили призвать в ВСУПесков высказался об участи ЗеленскогоЗеленского наверняка ликвидируют – мнение политолога
https://crimea.ria.ru/20231119/tsugtsvang-dlya-zelenskogo-k-chemu-gotovitsya-lideru-kievskogo-rezhima-1132853635.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский (президент украины), мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), россия, украина, новости, в мире
Зеленского объявили в розыск
Зеленский объявлен в розыск по статье уголовного кодекса - МВД России
15:21 04.05.2024 (обновлено: 15:27 04.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая - РИА Новости Крым. Президент Украины Владимир Зеленский объявлен в розыск в России. Об этом говорится в базе МВД РФ, пишет РИА Новости.
"Владимир Александрович Зеленский, 25.01.1978 года рождения разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД РФ.
Статья, по которой разыскивается лидер киевского режима, не называется.
Второго мая в базе российского МВД появилась информация о розыске экс-главы СБУ Валентина Наливайченко* по статье уголовного кодекса.
В декабре в России объявили в розыск руководителя главного управления разведки минобороны Украины Кирилла Буданова
*.
Ранее Следком РФ предъявил представителям высшего военного руководства Украины обвинения
в организации и совершении в период с апреля 2022 года по сентябрь 2023 года более 100 ударов с воздуха с применением беспилотников по Москве и Московской области, Крыму, Севастополю, Ростовской, Белгородской, Брянской областям и ряду других регионов РФ.
Обвинения в совершении терактов предъявлены руководителю ГУР минобороны Украины Кириллу Буданову*, командующему ВС вооруженных сил Украины (ВСУ) Николаю Олещуку, командующему морскими силами ВСУ Алексею Неижпапе, командиру 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВВС Украины Сергею Бурденюку.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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