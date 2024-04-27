https://crimea.ria.ru/20240427/peskov-vyskazalsya-ob-uchasti-zelenskogo--1136925648.html

Песков высказался об участи Зеленского

Песков высказался об участи Зеленского - РИА Новости Крым, 27.04.2024

Песков высказался об участи Зеленского

Участь президента Украины Владимира Зеленского однозначно предрешена. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил... РИА Новости Крым, 27.04.2024

2024-04-27T21:53

2024-04-27T21:53

2024-04-27T21:41

дмитрий песков

кремль

владимир зеленский (президент украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Участь президента Украины Владимира Зеленского однозначно предрешена. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В подписи к видео прилагается развернутый комментарий представителя Кремля, его покажут в воскресенье, 28 апреля, в программе на телеканале "Россия 1".В марте постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов заявил, что судьба Владимира Зеленского незавидна, а его политическая карьера завершится трибуналом.Срок действия полномочий Зеленского в качестве украинского президента истекает 20 мая. На Украине действует военное положение, в связи с чем выборы главы государства, которые должны были состояться в марте 2024 года, Киев решил не проводить. Ряд политиков и экспертов полагают, что после этого срока на Украине может произойти переворот и свержение Зеленского, который потеряет свою легитимность.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог и социолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что пока США будет выгодно держать Владимира Зеленского на посту президента Украины, он будет занимать эту должность, и вопрос о его легитимности на Западе поднимать не будут.Читайте также на РИА Новости Крым:Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режимаБегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощниковЗеленского наверняка ликвидируют – мнение политолога

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дмитрий песков, кремль, владимир зеленский (президент украины), украина, в мире, политика, новости