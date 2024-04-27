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Песков высказался об участи Зеленского - РИА Новости Крым, 27.04.2024
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Песков высказался об участи Зеленского
Песков высказался об участи Зеленского - РИА Новости Крым, 27.04.2024
Песков высказался об участи Зеленского
Участь президента Украины Владимира Зеленского однозначно предрешена. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил... РИА Новости Крым, 27.04.2024
2024-04-27T21:53
2024-04-27T21:41
дмитрий песков
кремль
владимир зеленский (президент украины)
украина
в мире
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Участь президента Украины Владимира Зеленского однозначно предрешена. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В подписи к видео прилагается развернутый комментарий представителя Кремля, его покажут в воскресенье, 28 апреля, в программе на телеканале "Россия 1".В марте постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов заявил, что судьба Владимира Зеленского незавидна, а его политическая карьера завершится трибуналом.Срок действия полномочий Зеленского в качестве украинского президента истекает 20 мая. На Украине действует военное положение, в связи с чем выборы главы государства, которые должны были состояться в марте 2024 года, Киев решил не проводить. Ряд политиков и экспертов полагают, что после этого срока на Украине может произойти переворот и свержение Зеленского, который потеряет свою легитимность.Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог и социолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что пока США будет выгодно держать Владимира Зеленского на посту президента Украины, он будет занимать эту должность, и вопрос о его легитимности на Западе поднимать не будут.Читайте также на РИА Новости Крым:Цугцванг для Зеленского: к чему готовиться лидеру киевского режимаБегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощниковЗеленского наверняка ликвидируют – мнение политолога
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дмитрий песков, кремль, владимир зеленский (президент украины), украина, в мире, политика, новости
Песков высказался об участи Зеленского

Участь Зеленского однозначно предрешена– Песков

21:53 27.04.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар – РИА Новости Крым. Участь президента Украины Владимира Зеленского однозначно предрешена. Об этом в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Участь Зеленского однозначно предрешена", – сказал Песков, его слова приводятся в анонсе программы, которую Зарубин опубликован в субботу, 27 апреля, в своем Telegram-канале.

В подписи к видео прилагается развернутый комментарий представителя Кремля, его покажут в воскресенье, 28 апреля, в программе на телеканале "Россия 1".
В марте постпред Республики Крым при президенте России, вице-премьер правительства РК Георгий Мурадов заявил, что судьба Владимира Зеленского незавидна, а его политическая карьера завершится трибуналом.
Срок действия полномочий Зеленского в качестве украинского президента истекает 20 мая. На Украине действует военное положение, в связи с чем выборы главы государства, которые должны были состояться в марте 2024 года, Киев решил не проводить. Ряд политиков и экспертов полагают, что после этого срока на Украине может произойти переворот и свержение Зеленского, который потеряет свою легитимность.
Руководитель крымского филиала Фонда развития гражданского общества, политолог и социолог Наталья Киселева в комментарии РИА Новости Крым высказала мнение, что пока США будет выгодно держать Владимира Зеленского на посту президента Украины, он будет занимать эту должность, и вопрос о его легитимности на Западе поднимать не будут.
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Дмитрий ПесковКремльВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаВ миреПолитикаНовости
 
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