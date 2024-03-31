https://crimea.ria.ru/20240331/begut-sami-pochemu-zelenskiy-uvolnyaet-svoikh-sovetnikov-i-pomoschnikov-1136170623.html

Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников

Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников - РИА Новости Крым, 31.03.2024

Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников

Увольнения помощников и советников президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что украинские чиновники бегут сами, поскольку не собираются делить... РИА Новости Крым, 31.03.2024

2024-03-31T16:39

2024-03-31T16:39

2024-03-31T17:35

эксклюзивы риа новости крым

мнения

ростислав ищенко

владимир зеленский (президент украины)

сергей шефир

украина

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717505_0:133:1620:1044_1920x0_80_0_0_c9d58ece14910acba26f29637287c2aa.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Увольнения помощников и советников президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что украинские чиновники бегут сами, поскольку не собираются делить судьбу режима, у которого мало шансов удержаться у власти. Такое мнение высказал РИА Новости Крым политолог Ростислав Ищенко.Политолог уверен, что все советники и помощники Зеленского не собираются делить судьбу режима. "Им главное вовремя уехать, пока еще есть такая возможность. Так что я не исключаю, что они побежали, потому что режим начинает "загибаться", – сказал Ищенко.Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – первого помощника президента Украины. Кроме того, уволены три внештатных советника президента – Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также освобождены от занимаемых должностей уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.29 марта депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что экс-секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение стать послом в Молдавии.А уже в воскресенье Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили Зеленскому на угрозы ударить ATACMS по полуостровуНи одному слову Зеленского верить нельзя – КонстантиновВсе идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, ростислав ищенко, владимир зеленский (президент украины), сергей шефир, украина, политика