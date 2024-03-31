Рейтинг@Mail.ru
Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240331/begut-sami-pochemu-zelenskiy-uvolnyaet-svoikh-sovetnikov-i-pomoschnikov-1136170623.html
Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников
Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников - РИА Новости Крым, 31.03.2024
Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников
Увольнения помощников и советников президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что украинские чиновники бегут сами, поскольку не собираются делить... РИА Новости Крым, 31.03.2024
2024-03-31T16:39
2024-03-31T17:35
эксклюзивы риа новости крым
мнения
ростислав ищенко
владимир зеленский (президент украины)
сергей шефир
украина
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717505_0:133:1620:1044_1920x0_80_0_0_c9d58ece14910acba26f29637287c2aa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Увольнения помощников и советников президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что украинские чиновники бегут сами, поскольку не собираются делить судьбу режима, у которого мало шансов удержаться у власти. Такое мнение высказал РИА Новости Крым политолог Ростислав Ищенко.Политолог уверен, что все советники и помощники Зеленского не собираются делить судьбу режима. "Им главное вовремя уехать, пока еще есть такая возможность. Так что я не исключаю, что они побежали, потому что режим начинает "загибаться", – сказал Ищенко.Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – первого помощника президента Украины. Кроме того, уволены три внештатных советника президента – Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также освобождены от занимаемых должностей уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.29 марта депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что экс-секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение стать послом в Молдавии.А уже в воскресенье Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ответили Зеленскому на угрозы ударить ATACMS по полуостровуНи одному слову Зеленского верить нельзя – КонстантиновВсе идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/06/17/1119717505_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_ec6ec3b9e6d9b64f4b67344e9c748056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, ростислав ищенко, владимир зеленский (президент украины), сергей шефир, украина, политика
Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников

Увольнения помощников Зеленского связаны с их нежеланием разделять судьбу режима – мнение

16:39 31.03.2024 (обновлено: 17:35 31.03.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт
Аэропорт - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Увольнения помощников и советников президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что украинские чиновники бегут сами, поскольку не собираются делить судьбу режима, у которого мало шансов удержаться у власти. Такое мнение высказал РИА Новости Крым политолог Ростислав Ищенко.

"Это (массовые увольнения – ред.) может быть связано с тем, что люди просто бегут, потому что у Украины очень мало шансов продержаться хотя бы до конца года. Зеленский сейчас сам организует строительство укрепления на правом берегу Днепра – под Киевом, Запорожьем, Днепропетровском. А это значит, что левый берег они удерживать не планируют, и, поскольку на Украине все делают в последний момент, строят укрепления срочно – соответственно, они боятся", – сказал Ищенко в комментарии РИА Новости Крым.

Политолог уверен, что все советники и помощники Зеленского не собираются делить судьбу режима. "Им главное вовремя уехать, пока еще есть такая возможность. Так что я не исключаю, что они побежали, потому что режим начинает "загибаться", – сказал Ищенко.
Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – первого помощника президента Украины. Кроме того, уволены три внештатных советника президента – Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также освобождены от занимаемых должностей уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.
29 марта депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что экс-секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение стать послом в Молдавии.
А уже в воскресенье Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму ответили Зеленскому на угрозы ударить ATACMS по полуострову
Ни одному слову Зеленского верить нельзя – Константинов
Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымМненияРостислав ИщенкоВладимир Зеленский (президент Украины)Сергей ШефирУкраинаПолитика
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15Температурные рекорды: грядущая неделя в Крыму будет аномально теплой
17:52День невыборов: ожидает ли Украину "дворцовый переворот"
17:20В Ростове горит крупный склад – огонь перекинулся на соседнее здание
17:11ВСУ обстреляли село в Белгородской области – погибла женщина
17:05Почти 400 машин: сколько ждать проезда по Крымскому мосту
16:39Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников
16:12В Германии приостановили выпуск ракет Taurus – госзаказ не поступил
15:38Освобождение Одессы – ключ к стратегической безопасности юга России
15:10Очередь на Крымском мосту за два часа выросла в 2,5 раза
15:01На турбазе в Краснодарском крае вспыхнул пожар
14:41В турецкой Анталье произошло землетрясение
14:32Для нас это очень выгодно: Буданов* о действиях боевиков РДК**
14:16ВСУ потеряли за сутки больше 760 боевиков и четыре склада боеприпасов
14:02Зеленский вне закона: в Крыму оценили легитимность украинского президента
13:37На аэродроме в Николаевской области уничтожены три украинских Су-25
13:22ВКС России нанесли удар по энергетике и газодобывающей отрасли Украины
13:14Спецслужбы ищут предателей, которые работают на украинских террористов
13:06На Крымском мосту растет очередь
12:53На орбиту выведен новый спутник для исследования ресурсов Земли
12:31Боевиков выявили в рамках усиления безопасности после “Крокуса”
Лента новостейМолния