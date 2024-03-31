Бегут сами: почему Зеленский увольняет своих советников и помощников
Увольнения помощников Зеленского связаны с их нежеланием разделять судьбу режима – мнение
16:39 31.03.2024 (обновлено: 17:35 31.03.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАэропорт
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мар - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Увольнения помощников и советников президента Украины Владимира Зеленского связаны с тем, что украинские чиновники бегут сами, поскольку не собираются делить судьбу режима, у которого мало шансов удержаться у власти. Такое мнение высказал РИА Новости Крым политолог Ростислав Ищенко.
"Это (массовые увольнения – ред.) может быть связано с тем, что люди просто бегут, потому что у Украины очень мало шансов продержаться хотя бы до конца года. Зеленский сейчас сам организует строительство укрепления на правом берегу Днепра – под Киевом, Запорожьем, Днепропетровском. А это значит, что левый берег они удерживать не планируют, и, поскольку на Украине все делают в последний момент, строят укрепления срочно – соответственно, они боятся", – сказал Ищенко в комментарии РИА Новости Крым.
Политолог уверен, что все советники и помощники Зеленского не собираются делить судьбу режима. "Им главное вовремя уехать, пока еще есть такая возможность. Так что я не исключаю, что они побежали, потому что режим начинает "загибаться", – сказал Ищенко.
Накануне сообщалось, что Владимир Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – первого помощника президента Украины. Кроме того, уволены три внештатных советника президента – Олег Устенко, Михаил Радуцкий и Сергей Трофимов. Также освобождены от занимаемых должностей уполномоченный президента Украины по вопросам обеспечения прав защитников Украины Алена Вербицкая и уполномоченный президента Украины по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева.
29 марта депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко сообщил, что экс-секретарь СНБО Алексей Данилов получил назначение стать послом в Молдавии.
А уже в воскресенье Зеленский анонсировал новые кадровые перестановки.
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