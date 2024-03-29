https://crimea.ria.ru/20240329/ni-odnomu-slovu-zelenskogo-verit-nelzya----konstantinov-1136134841.html
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления российских войск – всего лишь очередная попытка... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T15:45
2024-03-29T15:45
2024-03-29T15:45
радио "спутник в крыму"
владимир константинов
крым
мнения
владимир зеленский (президент украины)
украина
новости
политика
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136135134_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_b547ef375bcb6c56b43e7ab5a8c9cebc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления российских войск – всего лишь очередная попытка выпросить у Запада финансовую помощь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии.Председатель парламента Крыма отметил, что нельзя верить ни одному слову из заявлений Зеленского и его команды. При этом он отметил, что на фронте для ВСУ действительно сложилась непростая ситуация. Более того, население Украины постепенно начинает понимать суть происходящего."Мы видим в соцсетях, как происходит мобилизация на Украине, как реагирует общество. Даже ура-националистическое и прошитое пропагандой общество начинает понимать, что происходит, во что их втянули разговоры о красивом европейском будущем", – констатировал глава Госсовета Крыма.Он также подчеркнул, что российским военным "на фронте расслабляться нельзя"."Надо делать свое дело и тогда победа будет за нами", - резюмировал Константинов.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что Вашингтон не в состоянии поддерживать Киев, поставляя ему новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих запасов. Из-за позиции республиканского большинства в палате представителей конгресс пока так и не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов режиму Зеленского.Полный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороныНет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении КиеваЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро
крым
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136135134_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_2167f6f5efc174a88b1bb0405246ab49.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир константинов, крым, мнения, владимир зеленский (президент украины), украина, новости, политика, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов
В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о дефиците снарядов у ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым.
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления российских войск – всего лишь очередная попытка выпросить у Запада финансовую помощь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Председатель парламента Крыма отметил, что нельзя верить ни одному слову из заявлений Зеленского и его команды.
"Он для чего это говорит? Чтобы выпросить помощь, выпросить деньги у Запада. На этих деньгах киевские власти живут, как паразиты. На любом финансовом потоке, который идет с Запада на Украину…, – сказал Константинов. – Сейчас Киеву нужна помощь, выделение которой заблокировали в Конгрессе США. И Зеленский начинает лить "крокодиловы слезы".
При этом он отметил, что на фронте для ВСУ действительно сложилась непростая ситуация. Более того, население Украины постепенно начинает понимать суть происходящего.
"Мы видим в соцсетях, как происходит мобилизация на Украине, как реагирует общество. Даже ура-националистическое и прошитое пропагандой общество начинает понимать, что происходит, во что их втянули разговоры о красивом европейском будущем", – констатировал глава Госсовета Крыма.
Он также подчеркнул, что российским военным "на фронте расслабляться нельзя".
"Надо делать свое дело и тогда победа будет за нами", - резюмировал Константинов.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее заявил
, что Вашингтон не в состоянии поддерживать Киев, поставляя ему новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих запасов. Из-за позиции республиканского большинства в палате представителей конгресс пока так и не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов режиму Зеленского.
Полный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.
Читайте также на РИА Новости Крым: