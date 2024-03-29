https://crimea.ria.ru/20240329/ni-odnomu-slovu-zelenskogo-verit-nelzya----konstantinov-1136134841.html

Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов

Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов - РИА Новости Крым, 29.03.2024

Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления российских войск – всего лишь очередная попытка... РИА Новости Крым, 29.03.2024

2024-03-29T15:45

2024-03-29T15:45

2024-03-29T15:45

радио "спутник в крыму"

владимир константинов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления российских войск – всего лишь очередная попытка выпросить у Запада финансовую помощь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии.Председатель парламента Крыма отметил, что нельзя верить ни одному слову из заявлений Зеленского и его команды. При этом он отметил, что на фронте для ВСУ действительно сложилась непростая ситуация. Более того, население Украины постепенно начинает понимать суть происходящего."Мы видим в соцсетях, как происходит мобилизация на Украине, как реагирует общество. Даже ура-националистическое и прошитое пропагандой общество начинает понимать, что происходит, во что их втянули разговоры о красивом европейском будущем", – констатировал глава Госсовета Крыма.Он также подчеркнул, что российским военным "на фронте расслабляться нельзя"."Надо делать свое дело и тогда победа будет за нами", - резюмировал Константинов.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что Вашингтон не в состоянии поддерживать Киев, поставляя ему новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих запасов. Из-за позиции республиканского большинства в палате представителей конгресс пока так и не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов режиму Зеленского.Полный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороныНет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении КиеваЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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