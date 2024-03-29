Рейтинг@Mail.ru
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20240329/ni-odnomu-slovu-zelenskogo-verit-nelzya----konstantinov-1136134841.html
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов - РИА Новости Крым, 29.03.2024
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления российских войск – всего лишь очередная попытка... РИА Новости Крым, 29.03.2024
2024-03-29T15:45
2024-03-29T15:45
радио "спутник в крыму"
владимир константинов
крым
мнения
владимир зеленский (президент украины)
украина
новости
политика
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136135134_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_b547ef375bcb6c56b43e7ab5a8c9cebc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления российских войск – всего лишь очередная попытка выпросить у Запада финансовую помощь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии.Председатель парламента Крыма отметил, что нельзя верить ни одному слову из заявлений Зеленского и его команды. При этом он отметил, что на фронте для ВСУ действительно сложилась непростая ситуация. Более того, население Украины постепенно начинает понимать суть происходящего."Мы видим в соцсетях, как происходит мобилизация на Украине, как реагирует общество. Даже ура-националистическое и прошитое пропагандой общество начинает понимать, что происходит, во что их втянули разговоры о красивом европейском будущем", – констатировал глава Госсовета Крыма.Он также подчеркнул, что российским военным "на фронте расслабляться нельзя"."Надо делать свое дело и тогда победа будет за нами", - резюмировал Константинов.Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что Вашингтон не в состоянии поддерживать Киев, поставляя ему новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих запасов. Из-за позиции республиканского большинства в палате представителей конгресс пока так и не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов режиму Зеленского.Полный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.Читайте также на РИА Новости Крым:Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороныНет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении КиеваЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/1d/1136135134_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_2167f6f5efc174a88b1bb0405246ab49.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир константинов, крым, мнения, владимир зеленский (президент украины), украина, новости, политика, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов

В Крыму прокомментировали заявление Зеленского о дефиците снарядов у ВСУ

15:45 29.03.2024
 
© AFP 2024 / ADNAN BECIПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
© AFP 2024 / ADNAN BECI
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мар – РИА Новости Крым. Заявления президента Украины Владимира Зеленского о неготовности ВСУ к обороне в случае крупного наступления российских войск – всего лишь очередная попытка выпросить у Запада финансовую помощь. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал спикер Госсовета Крыма Владимир Константинов.
Накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS News заявил, что ВСУ не готовы к обороне в случае крупного российского наступления, так как у украинских войск почти не осталось артиллерии.
Председатель парламента Крыма отметил, что нельзя верить ни одному слову из заявлений Зеленского и его команды.
"Он для чего это говорит? Чтобы выпросить помощь, выпросить деньги у Запада. На этих деньгах киевские власти живут, как паразиты. На любом финансовом потоке, который идет с Запада на Украину…, – сказал Константинов. – Сейчас Киеву нужна помощь, выделение которой заблокировали в Конгрессе США. И Зеленский начинает лить "крокодиловы слезы".
При этом он отметил, что на фронте для ВСУ действительно сложилась непростая ситуация. Более того, население Украины постепенно начинает понимать суть происходящего.
"Мы видим в соцсетях, как происходит мобилизация на Украине, как реагирует общество. Даже ура-националистическое и прошитое пропагандой общество начинает понимать, что происходит, во что их втянули разговоры о красивом европейском будущем", – констатировал глава Госсовета Крыма.
Он также подчеркнул, что российским военным "на фронте расслабляться нельзя".
"Надо делать свое дело и тогда победа будет за нами", - резюмировал Константинов.
Официальный представитель Пентагона Патрик Райдер ранее заявил, что Вашингтон не в состоянии поддерживать Киев, поставляя ему новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих запасов. Из-за позиции республиканского большинства в палате представителей конгресс пока так и не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов режиму Зеленского.
Полный эфир с Владимиром Константиновым слушайте на радио "Спутник в Крыму" 29 марта в 16.30.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Все идет к финалу: зачем Зеленский признается в невозможности обороны
Нет сил и техники: эксперт оценил слова Бернса о новом наступлении Киева
ЕС увеличивает фонд военной помощи Украине на пять миллиардов евро
 
Радио "Спутник в Крыму"Владимир КонстантиновКрымМненияВладимир Зеленский (президент Украины)УкраинаНовостиПолитикаНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:18Система доступа по банковским картам появилась в КФУ
16:07Очередь на Крымском мосту выросла в 2,5 раза за два часа
16:04Следствие просит суд арестовать 9 фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
15:52Потери ВСУ за сутки: почти 800 боевиков и иностранная техника
15:45Ни одному слову Зеленского верить нельзя - Константинов
15:33Куда Зеленский пошлет уволенного Данилова
15:18В больнице Севастополя умерла девочка – прокуратура начала проверку
14:57Иск об энергоблокаде Крыма: кто и на какую сумму может претендовать
14:31Константинов: терроризм – сущность СБУ и режима Зеленского
14:23Групповой удар "Кинжалами" нанесен по объектам энергетики и ПВО Украины
14:15На Крымском мосту начала расти очередь
14:02Число жертв теракта в "Крокус Сити Холле" увеличилось
13:55Переговоры Киева и Москвы – Песков ответил на заявление Кулебы
13:37В инфекционной больнице Севастополя умер четырехлетний ребенок
13:05В Таджикистане задержали девять человек по делу о теракте в "Крокусе"
12:57Ложный донос: жительницу Севастополя осудят за заявление об изнасиловании
12:52В Севастополе проводят учения с применением взрывпакетов
12:31Готовил теракты на Херсонщине: ФСБ задержала украинского шпиона
12:16Торговые сети Крыма стабилизируют цены по 30 товарным позициям – Аксенов
11:47Учения со стрельбой проходят в Севастополе
Лента новостейМолния