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США не смогут поддерживать Украину за счет экономии на старых контрактах

США не смогут поддерживать Украину за счет экономии на старых контрактах - РИА Новости Крым, 12.03.2024

США не смогут поддерживать Украину за счет экономии на старых контрактах

Вашингтон не в состоянии поддерживать Киев, поставляя ему новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих запасов. Такое... РИА Новости Крым, 12.03.2024

2024-03-12T23:42

2024-03-12T23:42

2024-03-12T23:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 мар – РИА Новости Крым. Вашингтон не в состоянии поддерживать Киев, поставляя ему новую военную помощь за счет экономии на старых контрактах по восполнению своих запасов. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Патрик Райдер, пишет РИА Новости.Ранее советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил о намерении США передать украинской стороне новый пакет помощи на 300 миллионов долларов, который станет первым с конца прошлого года.Из-за позиции республиканского большинства в палате представителей конгресс пока так и не поддержал запрос администрации о выделении еще 60 миллиардов долларов режиму Зеленского.Кроме того, США не планируют отправлять своих военных на Украину, заявил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.Кроме того, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что отправлять войска на Украину не планируется, и порекомендовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону консультироваться по важным вопросам с членами альянса.2 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что разговоры о возможной отправке военных стран НАТО на Украину – тревожный сигнал.Читайте также на РИА Новости Крым:"Найди дурака": в Крыму оценили идею Макрона о войсках НАТО на УкраинеВ Кремле оценили публикации о планах ядерного удара по УкраинеПрощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войне

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пентагон, новости, сша, в мире, политика, украина, поставки западного оружия украине