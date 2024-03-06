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Прощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войне
Прощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войне - РИА Новости Крым, 06.03.2024
Прощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войне
Россия не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости Крым, 06.03.2024
2024-03-06T14:41
2024-03-06T14:41
2024-03-06T14:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Россия не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Песков также назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны."Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство. Поэтому все рассуждения о ядерной войне, которых сейчас очень много на Западе – и в европейских столицах, и в США – это крайне безответственно и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы. Это очень опасно", – подчеркнул он.Если у западных лидеров "есть голова и инстинкт самосохранения", то они должны бояться такого сценария, отметил пресс-секретарь российского лидера.Песков добавил, что если бы такие люди, как, например, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, были бы сегодня у власти в США и Европе, "было бы больше разума и политической воли к диалогу".Читайте также на РИА Новости Крым:Для чего шеф Пентагона заявил о возможной войне НАТО с РоссиейУгрозы Запада могут привести к ядерному конфликту – ПутинДошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США – эксперт
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дмитрий песков, мнения, новости, россия, политика, в мире, ядерное оружие
Прощальное оружие: Песков заявил об опасности разговоров о ядерной войне
Россия не будет применять ядерное оружие при отсутствии угрозы ее существованию – Песков
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мар – РИА Новости Крым. Россия не будет применять ядерное оружие, если не будет угрозы самому существованию страны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Все, что касается ядерного оружия, изложено у нас в соответствующей доктрине. Если уйти от юридического языка, там это трактуется как "прощальное оружие". Если что-то будет угрожать существованию нашей страны – вот тогда ядерное оружие. Помимо этого никак невозможно говорить об этом безответственно, и я в этом убежден", – сказал представитель Кремля на просветительском марафоне "Знание. Первые".
Песков также назвал опасными рассуждения политиков в США и Европе о вероятности ядерной войны.
"Ядерная война – это последнее средство, прощальное средство. Поэтому все рассуждения о ядерной войне, которых сейчас очень много на Западе – и в европейских столицах, и в США – это крайне безответственно и крайне опасно тем, что происходит рутинизация этой темы. Это очень опасно", – подчеркнул он.
Если у западных лидеров "есть голова и инстинкт самосохранения", то они должны бояться такого сценария, отметил пресс-секретарь российского лидера.
Песков добавил, что если бы такие люди, как, например, экс-госсекретарь США Генри Киссинджер, были бы сегодня у власти в США и Европе, "было бы больше разума и политической воли к диалогу".
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