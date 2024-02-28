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Дошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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https://crimea.ria.ru/20240228/doshutilis-yadernyy-balans-sdvinulsya-ne-v-polzu-ssha---ekspert-1135286977.html
Дошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт
Дошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Дошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт
Ядерный баланс сдвинулся и не в пользу США, и говорить с Россией с позиции силы не получится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T19:45
2024-02-28T19:52
радио "спутник в крыму"
мнения
андрей никифоров
сша
россия
ядерное оружие
безопасность
украина
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Ядерный баланс сдвинулся и не в пользу США, и говорить с Россией с позиции силы не получится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Андрей Никифоров, комментируя информацию о наращивании ядерного потенциала США в Европе.США наращивают ядерный потенциал в Европе и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Ядерный баланс сдвинулся"Есть, конечно, опасения на счет наращиваний. Но есть и чем на это ответить. Важно не только количество боеголовок, а что они из себя представляют", - сказал Никифоров.Ядерная триада на вооружении РФ в последнее время прошла глубокую модернизацию, напоминает он. Американцы же, в чьих руках сосредоточен основной ядерный потенциал Запада, давно не производят серьезных обновлений, и последние попытки испытаний заканчиваются для них неудачами.Переговоры на разные темыПо мнению эксперта, понимание того, что ядерный перевес находится на стороне РФ, у Запада есть. Это не может не пугать Америку, которая привыкла разговаривать с остальным миром на языке силы."Поэтому они всячески пытаются по разным каналам подавать сигналы России о переговорах, консультациях на счет урегулирования проблем с ядерными вооружениями. Наша позиция известна: безопасность - это не то, что в одном месте есть, а в другом нет. Она целостна. И поэтому, когда эти ребята испытывают нашу прочность, подбрасывая нам Украину, вести с ними переговоры о безопасности в другой сфере было бы не логично и не последовательно", - убежден политолог.При этом переговоры по украинскому кейсу, по мнению эксперта, также не могут быть и не будут проведены только по одному желанию Вашингтона.Поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Боеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне, что обеспечивает стратегический баланс в мире. Как заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров, возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают создавать угрозу России, подстрекают Киев к ударам по мирным регионам РФ, в том числе по территории Крыма. Читайте также на РИА Новости Крым:В Техасе возле объекта по сборке атомных бомб бушуют мощные пожарыХотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по УкраинеЛавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных держав
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мнения, андрей никифоров, сша, россия, ядерное оружие, безопасность, украина, политика
Дошутились: ядерный баланс сдвинулся не в пользу США - эксперт

Ядерный баланс сдвинулся и не в пользу Запада - политолог Никифоров

19:45 28.02.2024 (обновлено: 19:52 28.02.2024)
 
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Боеголовки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Инякин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Ядерный баланс сдвинулся и не в пользу США, и говорить с Россией с позиции силы не получится. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" выразил политолог Андрей Никифоров, комментируя информацию о наращивании ядерного потенциала США в Европе.
США наращивают ядерный потенциал в Европе и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу.

Ядерный баланс сдвинулся

"Есть, конечно, опасения на счет наращиваний. Но есть и чем на это ответить. Важно не только количество боеголовок, а что они из себя представляют", - сказал Никифоров.
Ядерная триада на вооружении РФ в последнее время прошла глубокую модернизацию, напоминает он. Американцы же, в чьих руках сосредоточен основной ядерный потенциал Запада, давно не производят серьезных обновлений, и последние попытки испытаний заканчиваются для них неудачами.
"В Киеве любят шутить, что якобы у нас все давно сгнило и реально ничего не летает. Так вот, оказывается, это у их хозяев ничего не летает. Дошутились. Ядерный баланс сдвинулся и не в их сторону", - говорит эксперт.

Переговоры на разные темы

По мнению эксперта, понимание того, что ядерный перевес находится на стороне РФ, у Запада есть. Это не может не пугать Америку, которая привыкла разговаривать с остальным миром на языке силы.
"Поэтому они всячески пытаются по разным каналам подавать сигналы России о переговорах, консультациях на счет урегулирования проблем с ядерными вооружениями. Наша позиция известна: безопасность - это не то, что в одном месте есть, а в другом нет. Она целостна. И поэтому, когда эти ребята испытывают нашу прочность, подбрасывая нам Украину, вести с ними переговоры о безопасности в другой сфере было бы не логично и не последовательно", - убежден политолог.
При этом переговоры по украинскому кейсу, по мнению эксперта, также не могут быть и не будут проведены только по одному желанию Вашингтона.
"Они почему-то уверены, что в любой момент, когда они захотят, эти переговоры случатся. Но это ошибочно. Для переговоров, как и для танго, нужны двое. Не всегда они смогут усесться за стол переговоров. Наша задача не столько усадить их за этот стол, сколько заставить искать их возможности нас за этот стол пригласить", - говорит Никифоров.
Поддержание боеготовности ядерных сил России является одной из ключевых задач Вооруженных сил, поставленной президентом страны, заявил ранее министр обороны России Сергей Шойгу. Боеготовность ядерной триады России поддерживается на высочайшем уровне, что обеспечивает стратегический баланс в мире.
Как заявлял ранее глава МИД России Сергей Лавров, возобновление диалога с США по вопросам стратегической стабильности и совместных мер в области контроля над вооружениями невозможно, поскольку США продолжают создавать угрозу России, подстрекают Киев к ударам по мирным регионам РФ, в том числе по территории Крыма.
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