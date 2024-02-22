https://crimea.ria.ru/20240222/khotyat-ostanovit-svo-medvedev-o-prizyvakh-zapada-k-peregovoram-po-ukraine-1135147240.html

Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине

Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 22.02.2024

Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине

Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку. Об... РИА Новости Крым, 22.02.2024

2024-02-22T12:16

2024-02-22T12:16

2024-02-22T12:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку. Об этом заявил зампредседателя РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.По мнению замглавы Совбеза, в этом случае киевский режим устроит "очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году".При этом он подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров даже с киевской кликой, но они запретили для себя эти переговоры. Медведев назвал вторичным вопрос о том, с кем вести переговоры на Украине.Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва хочет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он выразил уверенность, что Москва и Киев рано или поздно договорятся.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать консультации в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.По итогам последней встречи представители Киева передали российской стороне письменные предложения, в которых содержался отказ Украины от вступления в НАТО, намерений обрести ядерное оружие и размещать иностранные военные базы и воинские контингенты на своей территории. Также Киев брал на себя обязательство проводить совместные военные учения с участием иностранных государств только по согласованию со странами-гарантами безопасности, в числе которых будет и Россия.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:72% украинцев хотят переговоров с Россией и молчат об этом – политологВариантов не просматривается: Лавров о переговорах по УкраинеКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий медведев, россия, украина, новости, переговоры