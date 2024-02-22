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Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине
Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине - РИА Новости Крым, 22.02.2024
Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине
Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку. Об... РИА Новости Крым, 22.02.2024
2024-02-22T12:16
2024-02-22T12:16
2024-02-22T12:40
дмитрий медведев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку. Об этом заявил зампредседателя РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.По мнению замглавы Совбеза, в этом случае киевский режим устроит "очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году".При этом он подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров даже с киевской кликой, но они запретили для себя эти переговоры. Медведев назвал вторичным вопрос о том, с кем вести переговоры на Украине.Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва хочет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он выразил уверенность, что Москва и Киев рано или поздно договорятся.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать консультации в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.По итогам последней встречи представители Киева передали российской стороне письменные предложения, в которых содержался отказ Украины от вступления в НАТО, намерений обрести ядерное оружие и размещать иностранные военные базы и воинские контингенты на своей территории. Также Киев брал на себя обязательство проводить совместные военные учения с участием иностранных государств только по согласованию со странами-гарантами безопасности, в числе которых будет и Россия.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.Читайте также на РИА Новости Крым:72% украинцев хотят переговоров с Россией и молчат об этом – политологВариантов не просматривается: Лавров о переговорах по УкраинеКремль: если мирный путь отвергается - спецоперация продолжается
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дмитрий медведев, россия, украина, новости, переговоры
Хотят остановить СВО: Медведев о призывах Запада к переговорам по Украине
Медведев назвал сигналы Запада о переговорах по Украине "хитрым ходом" для остановки СВО
12:16 22.02.2024 (обновлено: 12:40 22.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 фев – РИА Новости Крым. Призывы западных политиков к переговорам по Украине и заключению перемирия рассчитаны на то, что Россия остановит СВО, а киевский режим получит передышку. Об этом заявил зампредседателя РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ.
"Если говорить о сигналах, что пора сделать передышку и начать переговоры, то в значительной мере это хитрый ход. Не очень хитрый, скажем по-честному, но предложения рассчитаны на то, что мы остановим СВО, военные действия происходить не будут, российские земли не будут возвращаться в родное лоно, а они (власти Украины – ред.) в этот момент получат передышку, сконцентрируются, будут осуществлены поставки разнопланового западного оружия", – приводит слова Медведева РИА Новости.
По мнению замглавы Совбеза, в этом случае киевский режим устроит "очередное контрнаступление, которое окажется несколько более успешным, чем тот провал, который состоялся в прошлом году".
При этом он подчеркнул, что Россия не отказывалась от переговоров даже с киевской кликой, но они запретили для себя эти переговоры. Медведев назвал вторичным вопрос о том, с кем вести переговоры на Украине.
"Свято место пусто не бывает. Должны появиться совершенно другие люди, которые осознают свою ответственность за будущее людей, населяющих это вот сложное, пока еще существующее образование под названием Украина. Вот когда такие люди появятся, с ними как-то можно вести переговоры", – подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил
, что Москва хочет добиться урегулирования конфликта на Украине путем переговоров. Он выразил уверенность, что Москва и Киев рано или поздно договорятся.
Переговоры Украины и России
Российско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.
Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать консультации в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.
По итогам последней встречи представители Киева передали российской стороне письменные предложения, в которых содержался отказ Украины от вступления в НАТО, намерений обрести ядерное оружие и размещать иностранные военные базы и воинские контингенты на своей территории. Также Киев брал на себя обязательство проводить совместные военные учения с участием иностранных государств только по согласованию со странами-гарантами безопасности, в числе которых будет и Россия.
Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил
, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей.
В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".
Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал
, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.
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