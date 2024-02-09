https://crimea.ria.ru/20240209/rossiya-khochet-dobitsya-resheniya-konflikta-na-ukraine-peregovorami---putin-1134807995.html

Россия хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами - Путин

Россия хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами - Путин - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Россия хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами - Путин

Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, Россия и Украина рано или поздно договорятся. Об этом президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T05:30

2024-02-09T05:30

2024-02-09T06:51

интервью путина такеру карлсону

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Москва хочет добиться решения ситуации на Украине путем переговоров, Россия и Украина рано или поздно договорятся. Об этом президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.Российский лидер утвердительно ответил соответствующий вопрос: "Правильно".Но при этом Путин напомнил, что Россия добилась создания в Стамбуле большого документа по урегулированию ситуации на Украине, который был парафирован руководителем украинской делегации Давидом Арахамией. А позже украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.Путин также рассказал Такеру Карлсону о событиях на Украине после госпереворота 2014 года и указал на то, что Россия многократно предлагала мирными средствами искать решение проблем."Мы многократно, многократно предлагали искать решение проблем, которые возникли на Украине после госпереворота 2014 года, мирными средствами. Но нас никто не слушал", - констатировал президент.Путин напомнил, что находящееся под полным контролем США украинское руководство вдруг отказалось от исполнения минских соглашений, и продолжило военную активность в Донбассе.При этом Путина высказал уверенность, что Россия и Украина рано или поздно договорятся, хотя на это потребуется много времени.После интервью с Владимиром Путиным американский журналист отметил, что слова российского лидера о готовности к мирному решению украинского кризиса его удивили. При этом Карлсон заявил, что Путин "не стал бы говорить этого, если бы так не думал".По его словам, есть "ошеломляющие доказательства" того, что полтора года назад предложения о начале мирных переговоров были отвергнуты с подачи администрации президента США Джо Байдена.Переговоры Украины и РоссииРоссийско-украинские переговоры начались в конце февраля 2022 года. В их повестке – урегулирование ситуации на Украине; обеспечение ее нейтрального, внеблокового, безъядерного статуса; демилитаризация и денацификация страны; восстановление официального статуса русского языка; признание современных территориальных реалий, включая российскую принадлежность Крыма и независимость ДНР и ЛНР.Делегации дважды встретились на территории Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. 29 марта стороны провели очную встречу в Стамбуле. По итогам глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу.По итогам последней встречи представители Киева передали российской стороне письменные предложения, в которых содержится отказ Украины от вступления в НАТО, намерений обрести ядерное оружие и размещать иностранные военные базы и воинские контингенты на своей территории. Также Киев брал на себя обязательство проводить совместные военные учения с участием иностранных государств только по согласованию со странами-гарантами безопасности, в числе которых будет и Россия.Однако в середине апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская сторона отошла от достигнутых в Стамбуле договоренностей и повернула переговорный процесс в тупиковую ситуацию.В октябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о невозможности проведения переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя это решение, напомнил известную фразу: "никогда не говори никогда".Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом, который сам публично вышел из переговорного процесса.6 февраля 2024 года американский журналист, бывший ведущий канала Fox News Такер Карлсон сообщил, что прибыл в Москву и намерен взять интервью у президента России Владимира Путина. Позднее в Кремле подтвердили встречу журналиста с президентом. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, беседа состоялась во вторник, 6 февраля. Интервью стало доступным 9 февраля в два часа ночи по московскому времени, позднее его опубликовали и на сайте Кремля.В Крыму очень ждали выхода интервью, поскольку уровень доверия крымчан российскому лидеру в республике всегда был одним из самых высоких в целом по стране. Как рассказали РИА Новости Крым сенатор РФ от региона Сергей Цеков, депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет и политолог Андрей Никифоров, это интервью вызовет интерес и в международном сообществе, в первую очередь США, которое лишено возможности получать объективную и правдивую информацию о России, ее позиции и действиях.Кроме того, глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил его в Крым, чтобы Карлсон увидел, как на самом деле развивается полуостров и смог пообщаться с местными жителями.По мнению социолога и политолога Натальи Киселевой, Запад страшит публикация в сети полного интервью американского журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным, поскольку оно станет доступно массовой аудитории, от которой в США и Европе тщательно скрывают правду о России и конфликте на Украине. Она предположила, что эффект от интервью американского журналиста с Владимиром Путиным будет существенно большим, чем от документального фильма о нем, который снял тоже американский режиссер и сценарист Оливер Стоун в 2017-м. Киселева пояснила, что в США грядут выборы и предвыборная кампания уже идет полным ходом, а разговор с российским лидером, который станет доступен всем американцам, может сыграть роль не в пользу действующей там власти.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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