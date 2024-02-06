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Такер Карлсон заявил, что возьмет в Москве интервью у Владимира Путина

Такер Карлсон заявил, что возьмет в Москве интервью у Владимира Путина - РИА Новости Крым, 06.02.2024

Такер Карлсон заявил, что возьмет в Москве интервью у Владимира Путина

Американский журналист Такер Карлсон заявил, что прибыл в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 06.02.2024

2024-02-06T22:45

2024-02-06T22:45

2024-02-06T22:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 фев – РИА Новости Крым. Американский журналист Такер Карлсон заявил, что прибыл в Москву, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости.Карлсон отметил, что общение с российским лидером необходимо самим американцам, которые втянуты в конфликт, но ничего не знают о том, что происходит в России и на Украине. При этом, по его словам, Белый дом дважды пытался сорвать встречу с Путиным."Свобода слова – наше право по рождению, мы родились с правом говорить, во что верим. Это право не может быть отнято вне зависимости от того, кто в Белом доме. Но они в любом случае пытаются", - сказал он.Весь возможный разговор с российским президентом Карлсон пообещал выложить целиком и в свободном доступе на своем сайте.После анонсированной им встречи с Путиным американский журналист планирует побеседовать и с украинским лидером Владимиром Зеленским, поскольку СМИ в США в многочисленных интервью с лидером киевского режима "занимаются пропагандой в самой отвратительной форме, ведущей к гибели людей".Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель пригласил американца на полуостров. Он предложил Карлсону приехать в Крым, чтобы рассказать всему миру объективную правду о том, что здесь происходит.Такер Карлсон долгое время вел политическое ток-шоу на телеканале Fox News, выступал с критикой администрации президента США Джо Байдена. Был уволен в апреле 2023 года. В ноябре главный претендент на должность президента США от республиканцев Дональд Трамп сказал, что может заявить Карлсона в качестве вице-президента на выборах 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Американца Карлсона ждут в Крыму"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в КрымуЖурналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма

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