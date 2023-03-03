https://crimea.ria.ru/20230303/zhurnalist-iz-ssha-popal-v-ukrainskiy-spisok-smerti-iz-za-kryma-1127318143.html

Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма

Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма - РИА Новости Крым, 03.03.2023

Журналист из США попал в украинский "список смерти" из-за Крыма

Раскрытие неудобной для Киева правды о событиях в Крыму грозит попаданием в украинский "список смерти", однако западные СМИ предпочитают замалчивать этот факт... РИА Новости Крым, 03.03.2023

2023-03-03T09:27

2023-03-03T09:27

2023-03-03T11:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Раскрытие неудобной для Киева правды о событиях в Крыму грозит попаданием в украинский "список смерти", однако западные СМИ предпочитают замалчивать этот факт. Об этом заявил обозреватель Gray Zone Макс Блюменталь.Ранее корреспондент NBC Симмонс Кир посетил Крым, пообщался с местными жителями и рассказал, что большинство людей поддерживают Россию. После этого американского журналиста внесли в список сайта "Миротворец". Этот ресурс известен обнародованием данных о журналистах, представителях российских органов власти, защитниках ДНР и ЛНР и других гражданах. На сайте их называют "изменниками родины".После визита американского журналиста на полуостров председатель Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина заявила, что Киеву и Вашингтону совсем не выгодно, чтобы мир узнал о том, что происходит в Крыму. Поэтому Запад будет убирать из эфира журналистов, которые пытаются рассказать правду, считает она.Почему "Миротворец" стал списком смертиВ список украинского националистического веб-сайта "Миротворец" внесены около 600 журналистов. Среди них – и представители зарубежных СМИ, которые рассказывают неудобную Киеву правду. Из-за этих публикаций они подвергаются травле в сети, а также получают угрозы физической расправы. После гибели 12 журналистов на их страницах на сайте появились особые метки "ликвидирован". Среди погибших - Олесь Бузина (Украина), Дарья Дугина и Андрей Стенин (Россия), Андреа Роккелли (Италия). Кроме того, преследованиям подвергаются журналисты Алина Липп (ФРГ), Ева Бартлетт (Канада), Соня Ван Дэн Эндэ (Нидерланды), Кристель Нэан (Франция) и многие другие.Какие данные попадают в "Миротворец"Сайт "Миротворец" создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто, по мнению Киева, "угрожает национальной безопасности Украины". За последние годы в черный список "Миротворца" попали личные данные артистов, журналистов, политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта. Отмечается, что ресурс не значится официальным. Однако на практике тех людей, которые состоят в списках "Миротворца", украинские пограничники отказываются пускать в страну.Внесение в украинский список проходит в несколько этапов. Сначала указывается ФИО с "обвинением" и запретом на въезд в страну. Затем публикуется место жительства и адреса, и далее – личные данные, вплоть до серии паспорта и номера телефона или машины. Глава Фонда борьбы с репрессиями Мира Тэрада назвала этот сайт "информационным гестапо". В конце прошлого года Фонд заявил о намерении направить в ООН обращение с требованием осудить и призвать правительство Украины закрыть скандальный ресурс, который представляет угрозу жизни и здоровью корреспондентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Мир чистой лжи: Граф Капнист об Украине и европейской пропагандеФранцузы сравнили Крым при Украине и России"Европа не там, а тут": что поразило иностранцев в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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