https://crimea.ria.ru/20230301/otkryl-dlya-sebya-ameriku-v-krymu-otvetili-sotrudniku-nbc-1127284904.html

"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC

"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC - РИА Новости Крым, 01.03.2023

"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC

Киеву и Вашингтону не выгодно, чтобы мир узнал о том, что происходит в Крыму, поэтому они будут убирать из эфира журналистов, которые пытаются рассказать... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T15:13

2023-03-01T15:13

2023-03-01T15:22

эксклюзивы риа новости крым

политика

общество

крым

новости крыма

анастасия гридчина

сша

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bd2321a4d84b3d2061ed2ce5dffa99d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Киеву и Вашингтону не выгодно, чтобы мир узнал о том, что происходит в Крыму, поэтому они будут убирать из эфира журналистов, которые пытаются рассказать правду. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила председатель Украинской общины Крыма, член общественной палаты РК Анастасия Гридчина.Напомним, накануне в СМИ появилось видео журналиста американского телеканала NBC, который посетил Крым и задал местным жителям вопрос: "Чей Крым?", на что местные ответили ему: "Российский, конечно"."Этому журналисту захотелось узнать правду, услышать мнение самих крымчан, возможно, ему надоело слушать только пропаганду Киева, который утверждает, что крымчане под дулом автомата ходили на референдум. И что в результате? Мы уже видим протесты украинской власти против этого журналиста. Киев теперь может "запретить" ему въезд на полуостров", - говорит Гридчина.По ее словам, такая реакция Киева на приезд американского журналиста в Крым доказывает, что Украина старается максимально скрыть правду от мирового сообщества. Комментируя видео, которое появилось в сети, она также отмечает, что иностранный журналист потрясен красотой и величием Крымского моста. Но Киеву и Вашингтону не выгодно, чтобы мир узнал о тех позитивных преобразованиях, которые произошли в регионе, о том, что думают и чего хотят крымчане.По ее словам, на Украине будут стараться "заглушить здравый смысл этого репортажа"."Будут кричать о том, что это все сфабриковано и журналист этот проплачен Россией. Думаю, что этот журналист попадет в конкретную опалу, я ему сочувствую, у него будут конкретные проблемы. Он очень рисковал, и к сожалению, никакой мировой реакции на это не будет. Более того, скорее всего, мы этот журналиста на канале NBC больше не увидим", - убеждена она.По мнению Гридчиной, руководство NBC примет к своему сотруднику жесткие меры. А само руководство, "получит от американского правительства по шапке за такое самовольство".Мир знает, что Крым - это Россия"Мир хорошо знает, что Крым – это Россия. Просто политики, находящиеся у власти в США и западной Европе, используют эту ситуацию для того, чтобы максимально ослабить Россию. Забрать Крым у России, ее южный форпост – это их вековечная мечта, потому что Крым – стратегически важный регион, с которым Россия гораздо сильнее, чем без него", - заявил в комментарии РИА Новости Крым начальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Александр Мащенко.По его мнению, в 1991 году, после распада СССР, Вашингтон решил, что их мечта осуществилась: Украина стала марионеточным государством, когда "украинский Крым - это то же самое что американский Крым. Разницы никакой"."Но возвращение Крыма в состав России стало психологическим и геополитическим поражением США. Они ошалели и сейчас пытаются взять реванш. Такова циничная геополитика Запада, который хочет, чтобы Россия была как можно слабее, поскольку считает ее одним из главных геополитических конкурентов.Зачем приехал в Крым журналист из NBCВнимание всего мира сейчас приковано к Крыму, поскольку он "лежит в основе тех боевых действий, которые были в Европе после окончания Второй мировой войны, в основе тех геополитических конфликтов, которые могут быть чреваты развязыванием ядерной войны".Кроме того, по его мнению, возможно, факт приезда американского журналиста является сигналом о некотором изменении в общественном мнении в определенных кругах, в желании разобраться в причинах происходящего, а не слепо верить официальным установкам Вашингтона и следовать стереотипам и заблуждениям, которые довлеют над Америкой и всем коллективным западом на протяжении столетий.В то же время, по словам собеседника, это вряд ли изменит политику официального Вашингтона.Журналист NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения Крыма, что следует из данных сайта. Телеканал NBC News сообщал во вторник, что его журналисты съездили в Крым на поезде из Москвы, на полуострове они пообщались с местными жителями. Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, ему грозит запрет на въезд в страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирби признал участие США в конфликте на Украине – ЗахароваСроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью ЛавроваНе сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"

https://crimea.ria.ru/20220510/krym-gotovitsya-naladit-svyazi-s-narodnymi-diplomatami-na-ukraine-1123182447.html

https://crimea.ria.ru/20190615/1116853517.html

крым

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

политика, общество, крым, новости крыма, анастасия гридчина, сша, россия