Рейтинг@Mail.ru
"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230301/otkryl-dlya-sebya-ameriku-v-krymu-otvetili-sotrudniku-nbc-1127284904.html
"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC
"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC - РИА Новости Крым, 01.03.2023
"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC
Киеву и Вашингтону не выгодно, чтобы мир узнал о том, что происходит в Крыму, поэтому они будут убирать из эфира журналистов, которые пытаются рассказать... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T15:13
2023-03-01T15:22
эксклюзивы риа новости крым
политика
общество
крым
новости крыма
анастасия гридчина
сша
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838611_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9bd2321a4d84b3d2061ed2ce5dffa99d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Киеву и Вашингтону не выгодно, чтобы мир узнал о том, что происходит в Крыму, поэтому они будут убирать из эфира журналистов, которые пытаются рассказать правду. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила председатель Украинской общины Крыма, член общественной палаты РК Анастасия Гридчина.Напомним, накануне в СМИ появилось видео журналиста американского телеканала NBC, который посетил Крым и задал местным жителям вопрос: "Чей Крым?", на что местные ответили ему: "Российский, конечно"."Этому журналисту захотелось узнать правду, услышать мнение самих крымчан, возможно, ему надоело слушать только пропаганду Киева, который утверждает, что крымчане под дулом автомата ходили на референдум. И что в результате? Мы уже видим протесты украинской власти против этого журналиста. Киев теперь может "запретить" ему въезд на полуостров", - говорит Гридчина.По ее словам, такая реакция Киева на приезд американского журналиста в Крым доказывает, что Украина старается максимально скрыть правду от мирового сообщества. Комментируя видео, которое появилось в сети, она также отмечает, что иностранный журналист потрясен красотой и величием Крымского моста. Но Киеву и Вашингтону не выгодно, чтобы мир узнал о тех позитивных преобразованиях, которые произошли в регионе, о том, что думают и чего хотят крымчане.По ее словам, на Украине будут стараться "заглушить здравый смысл этого репортажа"."Будут кричать о том, что это все сфабриковано и журналист этот проплачен Россией. Думаю, что этот журналист попадет в конкретную опалу, я ему сочувствую, у него будут конкретные проблемы. Он очень рисковал, и к сожалению, никакой мировой реакции на это не будет. Более того, скорее всего, мы этот журналиста на канале NBC больше не увидим", - убеждена она.По мнению Гридчиной, руководство NBC примет к своему сотруднику жесткие меры. А само руководство, "получит от американского правительства по шапке за такое самовольство".Мир знает, что Крым - это Россия"Мир хорошо знает, что Крым – это Россия. Просто политики, находящиеся у власти в США и западной Европе, используют эту ситуацию для того, чтобы максимально ослабить Россию. Забрать Крым у России, ее южный форпост – это их вековечная мечта, потому что Крым – стратегически важный регион, с которым Россия гораздо сильнее, чем без него", - заявил в комментарии РИА Новости Крым начальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Александр Мащенко.По его мнению, в 1991 году, после распада СССР, Вашингтон решил, что их мечта осуществилась: Украина стала марионеточным государством, когда "украинский Крым - это то же самое что американский Крым. Разницы никакой"."Но возвращение Крыма в состав России стало психологическим и геополитическим поражением США. Они ошалели и сейчас пытаются взять реванш. Такова циничная геополитика Запада, который хочет, чтобы Россия была как можно слабее, поскольку считает ее одним из главных геополитических конкурентов.Зачем приехал в Крым журналист из NBCВнимание всего мира сейчас приковано к Крыму, поскольку он "лежит в основе тех боевых действий, которые были в Европе после окончания Второй мировой войны, в основе тех геополитических конфликтов, которые могут быть чреваты развязыванием ядерной войны".Кроме того, по его мнению, возможно, факт приезда американского журналиста является сигналом о некотором изменении в общественном мнении в определенных кругах, в желании разобраться в причинах происходящего, а не слепо верить официальным установкам Вашингтона и следовать стереотипам и заблуждениям, которые довлеют над Америкой и всем коллективным западом на протяжении столетий.В то же время, по словам собеседника, это вряд ли изменит политику официального Вашингтона.Журналист NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения Крыма, что следует из данных сайта. Телеканал NBC News сообщал во вторник, что его журналисты съездили в Крым на поезде из Москвы, на полуострове они пообщались с местными жителями. Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, ему грозит запрет на въезд в страну.Читайте также на РИА Новости Крым:Кирби признал участие США в конфликте на Украине – ЗахароваСроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью ЛавроваНе сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"
https://crimea.ria.ru/20220510/krym-gotovitsya-naladit-svyazi-s-narodnymi-diplomatami-na-ukraine-1123182447.html
https://crimea.ria.ru/20190615/1116853517.html
крым
сша
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/10/1118838611_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5956308e9fb4f772845af07d86503321.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
политика, общество, крым, новости крыма, анастасия гридчина, сша, россия
"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC

США не выгодно, чтобы мир узнал правду: в Крыму отреагировали на визит журналиста NBC

15:13 01.03.2023 (обновлено: 15:22 01.03.2023)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкГора Аю-Даг
Гора Аю-Даг - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
Собственный корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Киеву и Вашингтону не выгодно, чтобы мир узнал о том, что происходит в Крыму, поэтому они будут убирать из эфира журналистов, которые пытаются рассказать правду. Об этом в комментарии РИА Новости Крым заявила председатель Украинской общины Крыма, член общественной палаты РК Анастасия Гридчина.

"Америке не выгодно, чтобы мир узнал, о том, что происходит в Крыму, поэтому она будут приглушать даже свои каналы, если те будут рассказывать о том, что мы не хотим быть частью Украины, о том, что крымчане наконец-то живут нормально, а не так, как жили 20 лет при Украине", - говорит она.

Напомним, накануне в СМИ появилось видео журналиста американского телеканала NBC, который посетил Крым и задал местным жителям вопрос: "Чей Крым?", на что местные ответили ему: "Российский, конечно".
"Этому журналисту захотелось узнать правду, услышать мнение самих крымчан, возможно, ему надоело слушать только пропаганду Киева, который утверждает, что крымчане под дулом автомата ходили на референдум. И что в результате? Мы уже видим протесты украинской власти против этого журналиста. Киев теперь может "запретить" ему въезд на полуостров", - говорит Гридчина.
По ее словам, такая реакция Киева на приезд американского журналиста в Крым доказывает, что Украина старается максимально скрыть правду от мирового сообщества. Комментируя видео, которое появилось в сети, она также отмечает, что иностранный журналист потрясен красотой и величием Крымского моста. Но Киеву и Вашингтону не выгодно, чтобы мир узнал о тех позитивных преобразованиях, которые произошли в регионе, о том, что думают и чего хотят крымчане.

"На вопрос: "Чей Крым?", местные жители отвечают ему: "Крым – это Россия", "Мы будем защищать свою землю, потому что мы Россия". И, конечно, этот журналист, который был напичкан украинской и западной пропагандой, здесь открыл для себя много нового, можно сказать, что он открыл для себя Америку", - продолжает Гридчина.

По ее словам, на Украине будут стараться "заглушить здравый смысл этого репортажа".
"Будут кричать о том, что это все сфабриковано и журналист этот проплачен Россией. Думаю, что этот журналист попадет в конкретную опалу, я ему сочувствую, у него будут конкретные проблемы. Он очень рисковал, и к сожалению, никакой мировой реакции на это не будет. Более того, скорее всего, мы этот журналиста на канале NBC больше не увидим", - убеждена она.
По мнению Гридчиной, руководство NBC примет к своему сотруднику жесткие меры. А само руководство, "получит от американского правительства по шапке за такое самовольство".

Мир знает, что Крым - это Россия

"Мир хорошо знает, что Крым – это Россия. Просто политики, находящиеся у власти в США и западной Европе, используют эту ситуацию для того, чтобы максимально ослабить Россию. Забрать Крым у России, ее южный форпост – это их вековечная мечта, потому что Крым – стратегически важный регион, с которым Россия гораздо сильнее, чем без него", - заявил в комментарии РИА Новости Крым начальник управления международной деятельности КФУ им. В.И. Вернадского Александр Мащенко.
По его мнению, в 1991 году, после распада СССР, Вашингтон решил, что их мечта осуществилась: Украина стала марионеточным государством, когда "украинский Крым - это то же самое что американский Крым. Разницы никакой".
"Но возвращение Крыма в состав России стало психологическим и геополитическим поражением США. Они ошалели и сейчас пытаются взять реванш. Такова циничная геополитика Запада, который хочет, чтобы Россия была как можно слабее, поскольку считает ее одним из главных геополитических конкурентов.
Здание Совета министров Республики Крым - РИА Новости, 1920, 10.05.2022
10 мая 2022, 09:03Радио "Спутник в Крыму"
Крым готовится наладить связи с народными дипломатами на Украине

Зачем приехал в Крым журналист из NBC

Внимание всего мира сейчас приковано к Крыму, поскольку он "лежит в основе тех боевых действий, которые были в Европе после окончания Второй мировой войны, в основе тех геополитических конфликтов, которые могут быть чреваты развязыванием ядерной войны".
"NBC крупная американская компания, поэтому естественно желание этого журналиста своими глазами увидеть, что здесь происходит. И если вдруг он расскажет даже половину правды американским телезрителям, простым гражданам, это будет замечательно", - считает Мащенко.
Кроме того, по его мнению, возможно, факт приезда американского журналиста является сигналом о некотором изменении в общественном мнении в определенных кругах, в желании разобраться в причинах происходящего, а не слепо верить официальным установкам Вашингтона и следовать стереотипам и заблуждениям, которые довлеют над Америкой и всем коллективным западом на протяжении столетий.
В то же время, по словам собеседника, это вряд ли изменит политику официального Вашингтона.
Журналист NBC News Кир Симмонс попал в базу скандального украинского ресурса "Миротворец" после посещения Крыма, что следует из данных сайта. Телеканал NBC News сообщал во вторник, что его журналисты съездили в Крым на поезде из Москвы, на полуострове они пообщались с местными жителями. Представитель украинского МИД Олег Николенко заявил, что Украина выясняет обстоятельства посещения территории Крыма журналистом американского телеканала NBC News, ему грозит запрет на въезд в страну.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова
Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
Не сенсация: в МИД РФ оценили расследование взрывов на "Северных потоках"
Председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов и бизнесмен из Латвии Виктория Сысолятина - РИА Новости, 1920, 15.06.2019
15 июня 2019, 22:26
Проще, чем в Европе: как иностранцы открывают бизнес в Крыму
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымПолитикаОбществоКрымНовости КрымаАнастасия ГридчинаСШАРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:35Кабмин утвердил дополнительные меры поддержки добровольцев СВО
16:55"Дышать было трудно, ноги немели": в Ялте юноши спасли собаку из моря
16:17Новый водовод между Ростовом и Донбассом запустят в апреле - Минобороны
15:54В очереди на переправу в Крым стоят 90 автомобилей
15:45Уничтожение диверсантов и потери ВСУ в боях – ход спецоперации
15:43Парламент Финляндии одобрил законопроект о вступлении в НАТО
15:35Боевики "Айдара"* используют подростков в боях за Артемовск – Марочко
15:13"Открыл для себя Америку": в Крыму ответили сотруднику NBC
14:56Украинская группировка в Артемовске практически отрезана – офицер ЛНР
14:44В Крыму капитально отремонтировали более 1800 многоквартирных домов
14:35Житель Крыма получил уголовное дело за миллионный долг по алиментам
14:22В Кремле отреагировали на заявление Подоляка об ударах ВСУ по России
14:01Массированная атака беспилотников на Крым отбита - Минобороны
13:13Резонансное ДТП с тремя погибшими на "Тавриде" в Крыму – дело ушло в суд
12:55Казначейство проверяет расходы Минобороны в рамках СВО
12:42РНКБ установил более 10 тысяч платежных терминалов в крымских селах
12:34Ударил ножом в грудь: житель Джанкоя получил 6 лет за убийство
12:29Многие "ждуны" в Херсоне уже хотят возвращения России – Сальдо
12:14На пожаре в частном доме в Крыму пострадал человек
12:01Сейсмолог предрек миру "мегаземлетрясение"
Лента новостейМолния