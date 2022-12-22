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Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова

Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова - РИА Новости Крым, 22.12.2022

Кирби признал участие США в конфликте на Украине – Захарова

Заявления Белого дома о праве киевского режима проводить военные операции в Крыму доказывают причастность США к конфликту на Украине. Об этом заявила... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T14:21

2022-12-22T14:21

2022-12-22T14:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Заявления Белого дома о праве киевского режима проводить военные операции в Крыму доказывают причастность США к конфликту на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что США "не указывают Киеву, какие военные операции проводить", так как "Крым – это Украина, и украинцы вправе решать, где они будут проводить операции в пределах своей страны", а также как они будут вестись: "с каким темпом, в каких масштабах и в какие сроки.Она также подчеркнула, что украинская армия сегодня стала армией "наемников из зарубежных стран коллективного Запада во главе с США", иностранных вооружений и инструкторов, что подтверждает стремление Запада затянуть противостояние с Россией."Тем не менее, как бы на Западе ни пытались вооружить неонацистский режим в Киеве, затянуть боевые действия, так цинично и бездарно закрывать глаза на чудовищные преступления у них не получится, и в принципе у них ничего не выйдет", – заключила Захарова.22 декабря президент США Джо Байден по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Вашингтоне подтвердил намерение передать Украине батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot и обучить украинских военных использованию этих систем. Зеленский, в свою очередь, выразил мнение, что США и Украина в своих взаимоотношениях достигли уровня "настоящего союза", и попросил Байдена о поставках танков и самолетов.При этом американский президент заявил журналистам, что США и их союзники "не ищут прямого столкновения с Россией". Также американский лидер заверил, что "США будут с Украиной столько, сколько будет сама Украина".21 декабря Пентагон объявил о предоставлении Киеву нового масштабного пакета военной помощи на 1,85 миллиарда долларов. В частности, на Украину планируется поставить одну батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot, ракеты HARM, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 45 тысяч снарядов калибра 152 мм, 20 тыс. снарядов калибра 122 мм, 50 тыс. ракет для РСЗО "Град" и 100 тыс. снарядов калибра 125 мм для танков.Кроме того, Вашингтон намерен передать Киеву 500 высокоточных артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм, 37 бронированных автомобилей Cougar, мины, несколько тысяч единиц гранатометов и стрелкового оружия, оптику и приборы ночного видения, бронежилеты, средства спутниковой связи и другое снаряжение.Читайте также на РИА Новости Крым:В МИД РФ отреагировали на обстрел офиса Красного Креста в Донецке В СБУ пригрозили атаковать Крымский мост Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу

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