https://crimea.ria.ru/20221221/kollegiya-minoborony-glavnoe-iz-zayavleniy-putina-i-shoygu-1126062302.html

Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу

Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Коллегия Минобороны: главное из заявлений Путина и Шойгу

В среду президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Главное из... РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T17:16

2022-12-21T17:16

2022-12-21T17:48

владимир путин (политик)

сергей шойгу

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политика

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призыв в вс россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. В среду президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу приняли участие в расширенном заседании коллегии Министерства обороны России. Главное из заявлений – в материале РИА Новости Крым.Безопасность новых регионовПрезидент заявил, что все задачи специальной военной операции на Украине будут выполнены, несмотря на то, что "сегодня против России активно используется военный потенциал и возможности практически всех основных стран НАТО". Российский лидер также указал, что безопасность людей в новых регионах России будет обеспечена.Боевые возможности Вооруженных силБоевые возможности Вооруженных сил расширяются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем.Владимир Путин акцентировал, что в начале января 2023 года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Кроме того, российские стратегические силы продолжат оснащать новейшими видами оружия, в том числе предусмотрено совершенствование боеготовности ядерной триады."В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", - сказал Путин.Президент поставил задачу оснастить беспилотниками все боевые звенья армии страны.Частичная мобилизацияПрезидент указал, что объявленная в стране частичная мобилизация выявила проблемные вопросы, которые необходимо решать оперативно и по-современному. В частности, речь идет о цифровизации баз данных военкоматов, обновлении системы организации гражданской и территориальной обороны. В планах – улучшить систему накопления и хранения вооружения, военной техники и материальных ресурсов для развертывания частей и соединений по мобилизации.Путин напомнил, что в рамках мобилизации призвано 300 тысяч человек, часть из них находятся в зоне боевых действий, а 150 тысяч человек – проходят подготовку на военных полигонах.Цель ударов по объектам на УкраинеВ свою очередь министр обороны России Сергей Шойгу отметил, что высокоточные удары Вооруженных сил по системе военного управления Украины разрушают цепочки поставок иностранного вооружения киевскому режиму и сокращают его военный потенциал.Он также отметил, что причиной конфликта на Украине является профинансированный Западом государственный переворот в Киеве в 2014 году, в результате которого к власти пришли антироссийские силы.Повышение призывного возрастаШойгу предложил поэтапно увеличивать возраст призыва россиян на срочную военную службу с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – с 27 до 30 лет. Кроме того, призывникам хотят дать возможность заключать контракты о прохождении военной службы с первого дня срочной службы.По словам министра, это является потенциальным ответом России на стремление НАТО нарастить военный потенциал вблизи российских границ, а также расширить Североатлантический альянс за счет Финляндии и Швеции.Численность российской армииПри этом Шойгу заявил о необходимости довести численность российских Вооруженных сил до полутора миллионов военнослужащих. Это станет залогом гарантированного решения задач по обеспечению военной безопасности страны.Кроме того, Шойгу назвал приоритетной задачей на 2023 год продолжение спецоперации до полного выполнения задач.Читайте также на РИА Новости Крым:Матвиенко оценила шансы на переговоры с Украиной в ближайшее времяПушилин попросил Путина усилить системы ПВО в ДонбассеПутин создал рабочую группу по вопросам поддержки участников СВО

https://crimea.ria.ru/20221220/putin-vruchil-gosudarstvennye-nagrady-glavam-novykh-regionov-rossii-1126012057.html

https://crimea.ria.ru/20221209/rechi-o-dopolnitelnoy-mobilizatsii-net--putin-1125785473.html

https://crimea.ria.ru/20221217/skolko-budut-sluzhit-srochniki-vesennego-i-osennego-prizyvov-2023-goda-1125956369.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей шойгу, министерство обороны рф, сво, политика, безопасность, армия и флот, призыв в вс россии, призывной возраст, новости