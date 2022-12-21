https://crimea.ria.ru/20221221/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-minoborony-pryamaya-translyatsiya-1126029741.html

Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео

Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео

Президент Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T14:55

2022-12-21T14:55

2022-12-21T16:03

владимир путин (политик)

сергей шойгу

министерство обороны рф

политика

сво

армия и флот

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/15/1126029450_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_88cc4e1bffdc5923c214a96a44e8a31e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России.С основным докладом выступит министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.В мероприятии принимают участие командующие военными округами, видами и родами войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.Коллегия подводит итоги деятельности вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году и формулирует задачи на следующий год.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей шойгу, министерство обороны рф, политика, сво, армия и флот, безопасность, россия, видео