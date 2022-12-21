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Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
Президент Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T14:55
2022-12-21T16:03
владимир путин (политик)
сергей шойгу
министерство обороны рф
политика
сво
армия и флот
безопасность
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России.С основным докладом выступит министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.В мероприятии принимают участие командующие военными округами, видами и родами войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.Коллегия подводит итоги деятельности вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году и формулирует задачи на следующий год.
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владимир путин (политик), сергей шойгу, министерство обороны рф, политика, сво, армия и флот, безопасность, россия, видео
Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео

Президент Путин проводит расширенное заседание коллегии Минобороны России

14:55 21.12.2022 (обновлено: 16:03 21.12.2022)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин 21 декабря проводит расширенное заседание коллегии Министерства обороны России.
С основным докладом выступит министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.
В мероприятии принимают участие командующие военными округами, видами и родами войск ВС РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти.
Коллегия подводит итоги деятельности вооруженных сил Российской Федерации в 2022 году и формулирует задачи на следующий год.
 
Владимир Путин (политик)Сергей ШойгуМинистерство обороны РФПолитикаСВОАрмия и флотБезопасностьРоссия
 
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