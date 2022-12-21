https://crimea.ria.ru/20221221/fregat-admiral-gorshkov-s-raketami-tsirkon-vyydet-na-sluzhbu-v-yanvare-1126058664.html

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе

Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января следующего года, сообщил президент России Владимир РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T15:35

2022-12-21T15:35

2022-12-21T15:37

владимир путин (политик)

министерство обороны рф

армия и флот

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россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января следующего года, сообщил президент России Владимир Путин.Путин заверил, что российские стратегические силы продолжат и дальше оснащать новейшими видами оружия. В частности, будет совершенствоваться боеготовность ядерной триады.Он добавил, что в войска продолжают поступать ракетные комплексы "Ярс".

https://crimea.ria.ru/20221215/politolog-svyazal-zagruzku-yarsa-s-vozmozhnoy-postavkoy-kievu-zrk-patriot-1125911418.html

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2022

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владимир путин (политик), министерство обороны рф, армия и флот, безопасность, россия, новости