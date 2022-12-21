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Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе
Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе
Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января следующего года, сообщил президент России Владимир РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января следующего года, сообщил президент России Владимир Путин.Путин заверил, что российские стратегические силы продолжат и дальше оснащать новейшими видами оружия. В частности, будет совершенствоваться боеготовность ядерной триады.Он добавил, что в войска продолжают поступать ракетные комплексы "Ярс".
https://crimea.ria.ru/20221215/politolog-svyazal-zagruzku-yarsa-s-vozmozhnoy-postavkoy-kievu-zrk-patriot-1125911418.html
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владимир путин (политик), министерство обороны рф, армия и флот, безопасность, россия, новости
Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе

Путин: в январе на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими "Цирконами"

15:35 21.12.2022 (обновлено: 15:37 21.12.2022)
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗапуск ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Запуск ракеты Циркон с фрегата Адмирал Горшков
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января следующего года, сообщил президент России Владимир Путин.

"В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими, не имеющими никаких аналогов в мире, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон", - сказал глава государства на расширенной коллегии Минобороны России.

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Путин заверил, что российские стратегические силы продолжат и дальше оснащать новейшими видами оружия. В частности, будет совершенствоваться боеготовность ядерной триады.
"В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков Ракетных войск стратегического назначения на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", - сказал Путин.
Он добавил, что в войска продолжают поступать ракетные комплексы "Ярс".
 
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