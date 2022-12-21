Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе
Путин: в январе на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими "Цирконами"
15:35 21.12.2022 (обновлено: 15:37 21.12.2022)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Циркон" выйдет на боевую службу в начале января следующего года, сообщил президент России Владимир Путин.
"В начале января следующего года на боевую службу выйдет фрегат "Адмирал Горшков" с новейшими, не имеющими никаких аналогов в мире, гиперзвуковыми ракетными системами морского базирования "Циркон", - сказал глава государства на расширенной коллегии Минобороны России.
Путин заверил, что российские стратегические силы продолжат и дальше оснащать новейшими видами оружия. В частности, будет совершенствоваться боеготовность ядерной триады.
"В этом году уровень современных образцов вооружения в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Продолжается перевооружение полков Ракетных войск стратегического назначения на современный ракетный комплекс с гиперзвуковой боевой частью "Авангард". В ближайшее время на боевое дежурство будут впервые поставлены межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", - сказал Путин.
Он добавил, что в войска продолжают поступать ракетные комплексы "Ярс".