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Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин
Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин
Боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:20
2022-12-21T15:22
владимир путин (политик)
армия и флот
вооруженные силы россии
министерство обороны рф
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства также поблагодарил всех тех, кто на боевом посту исполняет свой долг: танкистов десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения, личный состав Росгвардии и других формирований.По словам Путина, они сражаются как герои Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.
https://crimea.ria.ru/20221221/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-minoborony-pryamaya-translyatsiya-1126029741.html
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владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, россия
Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин

Путин: боевые возможности Вооруженных сил России увеличиваются постоянно и с каждым днем

15:20 21.12.2022 (обновлено: 15:22 21.12.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин.

"Боевые возможности наших Вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И мы, безусловно, будем этом процесс наращивать", — сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны.

Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ
14:55
Расширенное заседание коллегии Минобороны. Видео
Глава государства также поблагодарил всех тех, кто на боевом посту исполняет свой долг: танкистов десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения, личный состав Росгвардии и других формирований.
По словам Путина, они сражаются как герои Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
15:13
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Владимир Путин (политик)Армия и флотВооруженные силы РоссииМинистерство обороны РФНовостиРоссия
 
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