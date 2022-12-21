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Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин
Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин
Боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:20
2022-12-21T15:20
2022-12-21T15:22
владимир путин (политик)
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства также поблагодарил всех тех, кто на боевом посту исполняет свой долг: танкистов десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения, личный состав Росгвардии и других формирований.По словам Путина, они сражаются как герои Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.
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владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, россия
Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин
Путин: боевые возможности Вооруженных сил России увеличиваются постоянно и с каждым днем
15:20 21.12.2022 (обновлено: 15:22 21.12.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин.
"Боевые возможности наших Вооруженных сил увеличиваются постоянно и с каждым днем. И мы, безусловно, будем этом процесс наращивать", — сказал он на заседании расширенной коллегии Минобороны.
Глава государства также поблагодарил всех тех, кто на боевом посту исполняет свой долг: танкистов десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения, личный состав Росгвардии и других формирований.
По словам Путина, они сражаются как герои Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.