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Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин

Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин - РИА Новости Крым, 21.12.2022

Боевые возможности армии России увеличиваются с каждым днем – Путин

Боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости Крым, 21.12.2022

2022-12-21T15:20

2022-12-21T15:20

2022-12-21T15:22

владимир путин (политик)

армия и флот

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Боевые возможности Вооруженных сил РФ увеличиваются с каждым днем и будут наращиваться в дальнейшем, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства также поблагодарил всех тех, кто на боевом посту исполняет свой долг: танкистов десантников, артиллеристов, мотострелков, саперов, связистов, летчиков, бойцов спецназа и ПВО, моряков, военных топографов, специалистов частей тылового обеспечения, личный состав Росгвардии и других формирований.По словам Путина, они сражаются как герои Отечественной войны 1812 года, Первой мировой и Великой Отечественной войн.

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https://crimea.ria.ru/20221221/na-vsekh-territoriyakh-rf-budet-obespechena-bezopasnaya-zhizn-grazhdan--putin-1126051151.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, министерство обороны рф, новости, россия