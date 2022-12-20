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Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе
Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе
Врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-20T23:45
2022-12-21T00:10
денис пушилин
владимир путин (политик)
донецкая народная республика (днр)
сво
военное положение в новых регионах россии
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов.Рабочая встреча Путина и Пушилина прошла во вторник в Москве. Разговор, в частности, шел ситуации с обеспечением безопасности в регионе. Пушилин рассказал о целенаправленных украинских обстрелах населенных пунктов республики, в результате которых погибают мирные жители.Врио губернатора уточнил, что в период со 2 по 18 декабря только в Донецке под обстрелами погиб 21 мирный житель, а 94 человека получили ранения.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 годаВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известноВСУ начали применять тактику "выжженной земли" в Артемовске
https://crimea.ria.ru/20221214/kakoy-uscherb-ukraina-nanesla-donetskoy-narodnoy-respublike-1125868216.html
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денис пушилин, владимир путин (политик), донецкая народная республика (днр), сво, военное положение в новых регионах россии, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)
Пушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе

Пушилин попросил Путина усилить ПВО, чтобы прекратить обстрелы городов Донбасса

23:45 20.12.2022 (обновлено: 00:10 21.12.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с врио главы ДНР Д. Пушилиным
Президент РФ В. Путин встретился с врио главы ДНР Д. Пушилиным - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Врио главы ДНР Денис Пушилин попросил президента России Владимира Путина усилить республику современными системами ПВО на фоне участившихся украинских обстрелов.
Рабочая встреча Путина и Пушилина прошла во вторник в Москве. Разговор, в частности, шел ситуации с обеспечением безопасности в регионе. Пушилин рассказал о целенаправленных украинских обстрелах населенных пунктов республики, в результате которых погибают мирные жители.
"Вооруженные силы Российской Федерации делают все возможное, но я в связи с этим (обстрелами городов - ред.) просил бы вас об увеличении современных систем ПВО и усилении контрбатарейной работы, - обратился к президенту Пушилин. - Это позволит нам добиться того, чтобы уже окончательно не стреляли по нашим крупным конгломерациям, чтобы отодвинуть противника".
Врио губернатора уточнил, что в период со 2 по 18 декабря только в Донецке под обстрелами погиб 21 мирный житель, а 94 человека получили ранения.
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Какой ущерб Украина нанесла Донецкой Народной Республике
Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.
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Денис ПушилинВладимир Путин (политик)Донецкая Народная Республика (ДНР)СВОВоенное положение в новых регионах РоссииНовые регионы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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