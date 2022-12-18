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ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2022
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ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно
ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2022
ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно
Украинские боевики поздно вечером в воскресенье обстреляли Донецк, снаряды попали в корпуса больницы им. Калинина Один человек получил тяжелые ранения, есть... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T21:45
2022-12-18T21:48
сво
донецкая народная республика (днр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики поздно вечером в воскресенье обстреляли Донецк, снаряды попали в корпуса больницы им. Калинина Один человек получил тяжелые ранения, есть пострадавшие средней тяжести, сообщают власти ДНР и Донецка. Пациентов медучреждения эвакуировали, сотрудники больницы не пострадали, добавил он. Мэр города Алексей Кулемзин добавил, что в результате обследования поврежденных корпусов очагов горения не обнаружено. "Информация о пострадавших и степени разрушений уточняется. Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты, - уточнил градоначальник.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 годаСекретный приказ о подготовке наступления ВСУ на Донбасс – ФОТОШойгу побывал на передовой
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сво, донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии
ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно

ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: один человек тяжело ранен

21:45 18.12.2022 (обновлено: 21:48 18.12.2022)
 
© Telegram-канал официального сайта ДНРВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: один человек тяжело ранен
ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: один человек тяжело ранен
© Telegram-канал официального сайта ДНР
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики поздно вечером в воскресенье обстреляли Донецк, снаряды попали в корпуса больницы им. Калинина Один человек получил тяжелые ранения, есть пострадавшие средней тяжести, сообщают власти ДНР и Донецка.
"При обстреле Донецка снаряды противника попали в крышу и окно корпуса N6 ДокТМО (больница Калинина). На данный момент известно об одном тяжелораненом, есть пострадавшие средней тяжести", - написал глава ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
Пациентов медучреждения эвакуировали, сотрудники больницы не пострадали, добавил он.
Мэр города Алексей Кулемзин добавил, что в результате обследования поврежденных корпусов очагов горения не обнаружено.
"Информация о пострадавших и степени разрушений уточняется. Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты, - уточнил градоначальник.
Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.
По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.
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