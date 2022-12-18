https://crimea.ria.ru/20221218/vsu-obstrelyali-bolnitsu-kalinina-v-donetske-chto-izvestno--1125975961.html

ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно

ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2022

ВСУ обстреляли больницу Калинина в Донецке: что известно

Украинские боевики поздно вечером в воскресенье обстреляли Донецк, снаряды попали в корпуса больницы им. Калинина Один человек получил тяжелые ранения, есть... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T21:45

2022-12-18T21:45

2022-12-18T21:48

сво

донецкая народная республика (днр)

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Украинские боевики поздно вечером в воскресенье обстреляли Донецк, снаряды попали в корпуса больницы им. Калинина Один человек получил тяжелые ранения, есть пострадавшие средней тяжести, сообщают власти ДНР и Донецка. Пациентов медучреждения эвакуировали, сотрудники больницы не пострадали, добавил он. Мэр города Алексей Кулемзин добавил, что в результате обследования поврежденных корпусов очагов горения не обнаружено. "Информация о пострадавших и степени разрушений уточняется. Об эвакуации пациентов за пределы корпусов речь не идет, их переводят в уцелевшие палаты, - уточнил градоначальник.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.Читайте также на РИА Новости Крым:По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 годаСекретный приказ о подготовке наступления ВСУ на Донбасс – ФОТОШойгу побывал на передовой

донецкая народная республика (днр)

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сво, донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), новые регионы россии