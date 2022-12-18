Рейтинг@Mail.ru
Шойгу побывал на передовой - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221218/shoygu-pobyval-na-peredovoy-1125961607.html
Шойгу побывал на передовой
Шойгу побывал на передовой - РИА Новости Крым, 18.12.2022
Шойгу побывал на передовой
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщили в МО, он проинспектировал группировку войск в районах... РИА Новости Крым, 18.12.2022
2022-12-18T08:07
2022-12-18T08:07
министерство обороны рф
сергей шойгу
сво
армия и флот
новости
южный военный округ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125961897_0:54:1042:640_1920x0_80_0_0_f25e1deb7a966e9a600452d75717826c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщили в МО, он проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой. В частности, Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО.Он также заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск. При этом особое внимание министр обороны уделил организации обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых подразделений.Ранее президент Владимир Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ. В конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".Читайте также на РИА Новости Крым:Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВОПри каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФВоенный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
https://crimea.ria.ru/20221130/gosoboronzakaz-na-2023-god-uvelichat-v-15-raza--shoygu-1125615125.html
южный военный округ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/12/1125961897_58:0:983:694_1920x0_80_0_0_d454395f5ca4ef2230a773bee780986d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
министерство обороны рф, сергей шойгу, сво, армия и флот, новости, южный военный округ
Шойгу побывал на передовой

Шойгу посетил Южный военный округ и проинспектировал войска в зоне спецоперации

08:07 18.12.2022
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне спецоперации
Министр обороны РФ С. Шойгу проинспектировал российскую группировку в зоне спецоперации
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщили в МО, он проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой.
В частности, Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО.
"На передовой Сергей Шойгу пообщался с российскими военнослужащими и поблагодарил личный состав за образцовое выполнение боевых задач", - говорится в сообщении.
Он также заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск. При этом особое внимание министр обороны уделил организации обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых подразделений.
Ранее президент Владимир Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ.
В конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.
По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".
Министр обороны РФ С . Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОАО 766 УПТК
30 ноября, 14:10
Гособоронзаказ на 2023 год увеличат в 1,5 раза – Шойгу
Читайте также на РИА Новости Крым:
Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВО
При каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФ
Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
Министерство обороны РФСергей ШойгуСВОАрмия и флотНовостиЮжный военный округ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:28Самый теплый день: Крым установил абсолютный температурный рекорд
10:16Крымские порты предложат Белоруссии
09:51В Херсонесе открывается праздничный вертеп
09:28Когда достоят Соборную мечеть в Симферополе
09:03"Он не был великим клоуном": ко дню рождения Юрия Никулина
08:32Как экономить на воде, не меняя привычек
08:07Шойгу побывал на передовой
03:29Первый легендарный бой Кутузова увековечили на диораме в Крыму
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 18 декабря
20:18Главные события и заявления дня: 17 декабря
20:09Главные новости Крыма: 17 декабря
19:57Россияне назвали самые желанные подарки на Новый год
19:56Хорватия обыграла Марокко и завоевала бронзу ЧМ-2022
19:33Сосновая "демография": почему мало крымских хвойных на елочных базарах
19:06Новогодние соблазны: как не купить лишнего и можно ли вернуть покупки
18:42Новые схемы "развода": аферисты стали использовать нейросеть
18:14Военный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма
17:58Установка для нейрохирургических операций появилась в Симферополе
17:27Главная угроза Крыму и квартира Зеленского: топ новостей недели
Лента новостейМолния