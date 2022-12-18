https://crimea.ria.ru/20221218/shoygu-pobyval-na-peredovoy-1125961607.html

Шойгу побывал на передовой

Шойгу побывал на передовой - РИА Новости Крым, 18.12.2022

Шойгу побывал на передовой

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщили в МО, он проинспектировал группировку войск в районах... РИА Новости Крым, 18.12.2022

2022-12-18T08:07

2022-12-18T08:07

2022-12-18T08:07

министерство обороны рф

сергей шойгу

сво

армия и флот

новости

южный военный округ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ. Как сообщили в МО, он проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции и пообщался с военными на передовой. В частности, Шойгу совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО.Он также заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях российских войск. При этом особое внимание министр обороны уделил организации обеспечения войск, условий размещения личного состава в полевых условиях, а также работе медицинских и тыловых подразделений.Ранее президент Владимир Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ. В конце ноября глава Крыма Сергей Аксенов поручил в ближайший месяц организовать учет семей военнослужащих, участвующих в спецоперации, а также анонсировал скорую отправку в зону СВО дополнительных комплектов амуниции и принадлежностей.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.По оценке президента, СВО идет своим чередом, никаких вопросов и проблем для России там нет. В то же время в целом процесс урегулирования конфликта, по мнению российского лидера, "будет непростым и потребует определенного времени".Читайте также на РИА Новости Крым:Как на "тихом фронте" в Севастополе вяжут маскировку для бойцов СВОПри каком условии Киев пойдет на переговоры с Москвой – сенатор РФВоенный эксперт оценил опасность угроз США для Крыма

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, сергей шойгу, сво, армия и флот, новости, южный военный округ