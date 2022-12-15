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По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года - РИА Новости Крым, 15.12.2022
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По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года
По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года - РИА Новости Крым, 15.12.2022
По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года
По Донецку нанесли самый массированный за восемь лет удар, по городу выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщил мэр города... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T09:17
2022-12-15T09:18
донецкая народная республика (днр)
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
сво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. По Донецку нанесли самый массированный за восемь лет удар, по городу выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Под обстрел попали район пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе. Есть попадания и в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, возле больницы и студгородка."Есть возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери. По сообщению очевидцев, прямое попадание в здание студенческой больницы, повреждены окна и фасад в школе № 2. В проезжей части по Богдана Хмельницкого торчит обломок снаряда", — добавил он.Кроме того, в результате удара перебит газопровод в многоквартирном доме по проспекту Мира, снаряды попали также в купол Преображенского Собора и корпуса ДонНТУ.Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.Читайте также на РИА Новости Крым:Секретный приказ о подготовке наступления ВСУ на Донбасс – ФОТОДонбасс уйдет на удаленку из-за участившихся обстрелов - распоряжениеПутин оценил ход спецоперации на Украине
https://crimea.ria.ru/20221206/pri-obstrele-donetska-pogib-sudya-voennogo-suda-dnr-1125704590.html
https://crimea.ria.ru/20221214/kogda-zavershitsya-osvobozhdenie-donbassa--prognoz-eksperta-1125857303.html
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4.7
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донецкая народная республика (днр), происшествия, всу (вооруженные силы украины), сво
По Донецку нанесли самый массированный удар с 2014 года

Мэр Донецка Кулемзин: по городу нанесли самый массированный удар с 2014 года

09:17 15.12.2022 (обновлено: 09:18 15.12.2022)
 
© РИА Новости . Сергей Батурин / Перейти в фотобанкОдна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ
Одна из улиц Донецка после обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
© РИА Новости . Сергей Батурин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. По Донецку нанесли самый массированный за восемь лет удар, по городу выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня "Град". Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Очередное военное преступление совершили сегодня утром украинские фашисты. Сегодня ровно в 7:00 они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года", — написал он в своем Telegram-канале.
Под обстрел попали район пересечения проспекта Богдана Хмельницкого и Университетской улицы, Школьный бульвар, Набережная улица и район Крытого рынка в Ворошиловском районе. Есть попадания и в жилые дома — по проспекту Ватутина, Школьному бульвару, проспекту Мира, улице 50 лет СССР, бульвару Шевченко, Театральному проспекту, возле больницы и студгородка.
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"Есть возгорания и задымления. В детском саду №15 вылетели окна и двери. По сообщению очевидцев, прямое попадание в здание студенческой больницы, повреждены окна и фасад в школе № 2. В проезжей части по Богдана Хмельницкого торчит обломок снаряда", — добавил он.
Кроме того, в результате удара перебит газопровод в многоквартирном доме по проспекту Мира, снаряды попали также в купол Преображенского Собора и корпуса ДонНТУ.
Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Украина с 2014 года нанесла Донецкой Народной Республике ущерб на более чем 1,3 триллиона рублей. Речь идет о жилых домах, однако при оценке ущерба в дальнейшем будут учтены и разрушенные предприятия, объекты критической инфраструктуры.
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Вчера, 03:48Радио "Спутник в Крыму"
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Одной из основных целей российской специальной военной операцией (СВО), начатой 24 февраля этого года, президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса от агрессии Киева, который не пожелал разрешить вооруженный конфликт мирным путем.
Российская сторона неоднократно подчеркивала, что единственный путь урегулирования ситуации - Минские соглашения. Документ был согласован 11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" и подписан Трехсторонней контактной группой по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Москва постоянно призывала Украину к их выполнению, а Францию и Германию – к оказанию влияния на Киев с целью выполнения пунктов документа. Однако киевский режим продолжал регулярно обстреливать территорию ДНР и ЛНР.
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