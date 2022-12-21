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Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армии - РИА Новости Крым, 21.12.2022
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Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армии
Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армии - РИА Новости Крым, 21.12.2022
Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армии
Президент России Владимир Путин поставил задачу оснастить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) все боевые звенья армии, в том числе взводы, роты и... РИА Новости Крым, 21.12.2022
2022-12-21T15:40
2022-12-21T15:44
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу оснастить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) все боевые звенья армии, в том числе взводы, роты и батальоны.Путин отметил, что используемые ВС РФ дроны должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами.Фрегат "Адмирал Горшков" с ракетами "Циркон" выйдет на службу в январе &gt;&gt;"Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца, к этому надо идти, к этому надо стремиться. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация – передаваться для нанесения удара в реальном времени. Технически это можно реализовать в самое ближайшее время, практически уже сейчас ", — сказал российский лидер.Он добавил, что у России есть хороший опыт разработки уникальных подводных БПЛА."Знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта, – подчеркнул он.
https://crimea.ria.ru/20221221/mobilizatsiya-vyyavila-problemy--putin-1126058199.html
https://crimea.ria.ru/20221221/rasshirennoe-zasedanie-kollegii-minoborony-pryamaya-translyatsiya-1126029741.html
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владимир путин (политик), армия и флот, вооруженные силы россии, сво, украина, киев, всу (вооруженные силы украины), новости
Путин поручил оснастить беспилотниками все звенья армии

Путин: беспилотники должны быть на вооружении во всех звеньях армии

15:40 21.12.2022 (обновлено: 15:44 21.12.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкБеспилотный разведывательный аппарат
Беспилотный разведывательный аппарат - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поставил задачу оснастить беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) все боевые звенья армии, в том числе взводы, роты и батальоны.

"Опыт специальной военной операции показал, что использование беспилотников стало практически повсеместным. Такой арсенал средств должен быть в боевых отделениях, взводах, ротах, батальонах", — сказал верховный главнокомандующий на расширенном заседании коллегии Минобороны России.

Путин отметил, что используемые ВС РФ дроны должны быть увязаны между собой, интегрированы в единую разведывательную сеть, обладать защищенными каналами связи со штабами и командирами.
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"Уже в ближайшей перспективе возможность получать информацию передаваемую с беспилотников, должна быть у каждого бойца, к этому надо идти, к этому надо стремиться. Цель должна засекаться максимально быстро, а информация – передаваться для нанесения удара в реальном времени. Технически это можно реализовать в самое ближайшее время, практически уже сейчас ", — сказал российский лидер.
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Он добавил, что у России есть хороший опыт разработки уникальных подводных БПЛА.
"Знаю, что промышленность располагает всеми возможностями для создания широкой линейки воздушных и наземных беспилотных аппаратов с самыми высокими тактико-техническими характеристиками, включая элементы искусственного интеллекта, – подчеркнул он.
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ
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