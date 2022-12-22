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В МИД РФ отреагировали на обстрел офиса Красного Креста в Донецке
В МИД РФ отреагировали на обстрел офиса Красного Креста в Донецке - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В МИД РФ отреагировали на обстрел офиса Красного Креста в Донецке
Обстрел украинскими военными офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке является очередным попранием норм международного права со стороны... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T12:54
2022-12-22T12:54
2022-12-22T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Обстрел украинскими военными офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке является очередным попранием норм международного права со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.20 декабря в результате обстрела со стороны украинских войск Калининского района Донецка получил повреждения офис Международного комитета Красного Креста.Захарова отметила, что международное гуманитарное сообщество не должно оставить эти варварские действия без внимания.Российская сторона рассматривает обстрел офиса МККК в Донецке как закономерный результат практикуемых киевским режимом на протяжении многих лет неизбирательных обстрелов гражданского сектора города, добавила представитель МИД.По словам Захаровой, именно такой подход киевского режима резко усилился в последнее время."Невозможно более отрицать реальность, как это делали, к сожалению, многие международные гуманитарные организации, которые в том числе занимали позицию некоей отстраненности, не фиксируя, кто в чем виноват и за что должен нести ответственность, а декларируя просто помощь как она есть. Но это как воду в решете носить. Невозможно подыгрывать больше этому вранью киевского режима, которое годами закреплялось в виде обстрела гражданской инфраструктуры, – убеждена дипломат.Она добавила, что российская сторона выражает солидарность комитету и призывает его настойчиво требовать от Киева соблюдения международного гуманитарного права.Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обвинил МККК в том, что представители организации не приехали на границу с неподконтрольной Киеву территорией, чтобы добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке, и призвал к ликвидации комитета.Читайте на РИА Новости Крым:В МИД РФ предупредили о последствиях поставок систем Patriot УкраинеПолитика сегрегации: Захарова об отмене шенгена жителям Крыма и ДонбассаПушилин попросил Путина усилить системы ПВО в Донбассе
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новости, сво, мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, украина, всу (вооруженные силы украины), международный комитет красного креста (мккк)
В МИД РФ отреагировали на обстрел офиса Красного Креста в Донецке
МИД РФ: обстрел офиса Красного Креста в ДНР – циничное попрание Киевом международных норм
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. Обстрел украинскими военными офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Донецке является очередным попранием норм международного права со стороны киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
20 декабря в результате обстрела со стороны украинских войск Калининского района Донецка получил повреждения офис Международного комитета Красного Креста.
"Эти преступные деяния нельзя квалифицировать иначе как не только грубое пренебрежение киевскими властями нормами международного права, но и как циничное попрание общепризнанного закрепленного женевскими конвенциями особого статуса Международного комитета Красного Креста", - сказала дипломат на брифинге в четверг.
Захарова отметила, что международное гуманитарное сообщество не должно оставить эти варварские действия без внимания.
Российская сторона рассматривает обстрел офиса МККК в Донецке как закономерный результат практикуемых киевским режимом на протяжении многих лет неизбирательных обстрелов гражданского сектора города, добавила представитель МИД.
По словам Захаровой, именно такой подход киевского режима резко усилился в последнее время.
"Невозможно более отрицать реальность, как это делали, к сожалению, многие международные гуманитарные организации, которые в том числе занимали позицию некоей отстраненности, не фиксируя, кто в чем виноват и за что должен нести ответственность, а декларируя просто помощь как она есть. Но это как воду в решете носить. Невозможно подыгрывать больше этому вранью киевского режима, которое годами закреплялось в виде обстрела гражданской инфраструктуры, – убеждена дипломат.
Она добавила, что российская сторона выражает солидарность комитету и призывает его настойчиво требовать от Киева соблюдения международного гуманитарного права.
Ранее омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец обвинил МККК в том, что представители организации не приехали на границу с неподконтрольной Киеву территорией, чтобы добиться от России доступа к военнопленным в Еленовке, и призвал к ликвидации комитета.
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