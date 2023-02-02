Рейтинг@Mail.ru
Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230202/sroki-svo-i-tseli-zapada-v-konflikte-na-ukraine-bolshoe-intervyu-lavrova-1126729539.html
Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова - РИА Новости Крым, 02.02.2023
Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву... РИА Новости Крым, 02.02.2023
2023-02-02T13:42
2023-02-02T13:42
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
политика
россия
украина
нато
сша
сво
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126730084_0:0:3139:1767_1920x0_80_0_0_24f9848865a156881f84d8887d144c81.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Главные тезисы и заявления – в материале РИА Новости Крым.Цели и сроки завершения спецоперацииВ вопросе проведения СВО важен не временной фактор, а ее итоги для российского народа и для людей, которые желают быть частью русского мира.По его словам, СВО закончится только в том случае, если "мы будем наблюдать прекращение настойчивой и упорной линии Запада во главе с США все это не заканчивать никогда".Эскалация конфликта на УкраинеГлава МИД заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической битвы. И в свете поставок Западом вооружений налицо эскалация конфликта."То, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает еще больше в болоте, оказывает большое влияние на ход операции. Эта эскалация, вы абсолютно правы, она как снежный ком", - заявил Лавров.Россия не оставит без внимания заявления о предстоящих поставках иностранного вооружения на Украину. И чем более дальнобойным будет переданное Западом оружие, тем дальше Вооруженные силы будут отодвигать его от российских территорий.Влияние США на ЕвросоюзСША подмяли под себя Евросоюз и лишили его последних признаков самостоятельности, считает глава российского дипломатического ведомства.Американцы по-прежнему считают себя "исключительными", стремятся всех подчинить и жить за счет других."Все сейчас очень внимательно смотрят на то, в каких формах эта исключительность реализуется - она реализуется через стремление всех подчинить, добиться очередных односторонних экономических выгод, чтобы не допустить кризис, который может стать очень серьезным в экономике США, за счет эксплуатации других", - констатировал дипломат.Против России воюет вся НАТОЛавров назвал смешными разговоры о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не воюет, а только вооружает Киев."Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал он.Глава МИД напомнил, что Россия много лет разъясняла Западу, что они выбрали неправильный курс и подрывают все договоренности, которые обязались выполнять. Однако все попытки заставить Запад выполнять свои обязательства оканчивались сообщением, что юридические гарантии безопасности может дать только альянс.Однако члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видят, какие на самом деле цели преследует Запад, отметил Лавров. И сейчас они прорабатывают дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне.Кто станет "следующей Украиной"США и страны Запада рассматривают на роль "следующей Украины" Молдавию, ее президент Майя Санду сама рвется в НАТО и готова практически на все, заявил глава МИД.Отношения России и Китая без границ и ограниченийИ подчеркнул, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключался и заключается в развитии на основе национальных планов "в рамках существующих норм международной торговли"."Хочешь мира — будь готов себя защищать"
россия
украина
сша
китай
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Лавров о важности итогов при завершении конфликта с Украиной
Лавров о важности итогов при завершении конфликта с Украиной
2023-02-02T13:42
true
PT0M29S
Лавров: "США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности"
США подмяли под себя Евросоюз и лишили его каких-либо признаков самостоятельности, демократию там понимают тоталитарно, заявил Лавров  в интервью "России 24" и РИА Новости.
2023-02-02T13:42
true
PT0M25S
Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не оправилась десятилетиями
Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не оправилась десятилетиями
2023-02-02T13:42
true
PT0M59S
Лавров: "Хочешь мира – будь готов себя защищать"
"Хочешь мира - будь готов себя защищать". Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости заявил, что Россия из нынешней ситуации выйдет окрепшей и будет способна еще более эффективно себя защищать.
2023-02-02T13:42
true
PT0M42S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/02/1126730084_410:0:3139:2047_1920x0_80_0_0_5c54d21ae9a5687ea29ef00b23b934f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, видео, министерство иностранных дел рф (мид рф), политика, россия, украина, нато, сша, сво, китай, европейский союз, миа "россия сегодня"
Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Главные тезисы и заявления – в материале РИА Новости Крым.
2023-02-02T13:42
true
PT0M29S
Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова

Сроки СВО на Украине и реальные цели Запада: главные тезисы из интервью Лаврова

13:42 02.02.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова России 24 и РИА Новости - РИА Новости, 1920, 02.02.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Главные тезисы и заявления – в материале РИА Новости Крым.

Цели и сроки завершения спецоперации

В вопросе проведения СВО важен не временной фактор, а ее итоги для российского народа и для людей, которые желают быть частью русского мира.
"Мы все хотим, чтобы это (спецоперация – ред.) завершилось. Но здесь важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - подчеркнул министр.
По его словам, СВО закончится только в том случае, если "мы будем наблюдать прекращение настойчивой и упорной линии Запада во главе с США все это не заканчивать никогда".

Эскалация конфликта на Украине

Глава МИД заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической битвы. И в свете поставок Западом вооружений налицо эскалация конфликта.
"То, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает еще больше в болоте, оказывает большое влияние на ход операции. Эта эскалация, вы абсолютно правы, она как снежный ком", - заявил Лавров.
Россия не оставит без внимания заявления о предстоящих поставках иностранного вооружения на Украину. И чем более дальнобойным будет переданное Западом оружие, тем дальше Вооруженные силы будут отодвигать его от российских территорий.

"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны", – сказал министр.

Влияние США на Евросоюз

США подмяли под себя Евросоюз и лишили его последних признаков самостоятельности, считает глава российского дипломатического ведомства.
"США и все западники, которых США подмяли под себя, лишив Евросоюз последних признаков хоть какой-то самостоятельности, они большие демократы, как известно, но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии", - заявил Лавров.
Американцы по-прежнему считают себя "исключительными", стремятся всех подчинить и жить за счет других.
"Все сейчас очень внимательно смотрят на то, в каких формах эта исключительность реализуется - она реализуется через стремление всех подчинить, добиться очередных односторонних экономических выгод, чтобы не допустить кризис, который может стать очень серьезным в экономике США, за счет эксплуатации других", - констатировал дипломат.

Против России воюет вся НАТО

Лавров назвал смешными разговоры о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не воюет, а только вооружает Киев.
"Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал он.
Глава МИД напомнил, что Россия много лет разъясняла Западу, что они выбрали неправильный курс и подрывают все договоренности, которые обязались выполнять. Однако все попытки заставить Запад выполнять свои обязательства оканчивались сообщением, что юридические гарантии безопасности может дать только альянс.
"НАТО делала ровно то, чего делать нельзя, - эти принципы были записаны еще в 1999 году, в 2010 году их подтвердили, но все попытки заставить Запад выполнять то, что подписали президенты и премьеры, оканчивались ничем, вернее, сообщением о том, что, да, это политические лозунги, но юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая все, что только может быть", - добавил он.
Однако члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видят, какие на самом деле цели преследует Запад, отметил Лавров. И сейчас они прорабатывают дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне.

Кто станет "следующей Украиной"

США и страны Запада рассматривают на роль "следующей Украины" Молдавию, ее президент Майя Санду сама рвется в НАТО и готова практически на все, заявил глава МИД.
"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", – сказал Лавров.

Отношения России и Китая без границ и ограничений

"Точки соприкосновения - это очень скромная характеристика наших отношений (РФ и КНР - ред.). Уже записано в нашей декларации, что, несмотря на то, что мы не создаем военного союза, наши отношения выше по качеству военных союзов в классическом понимании. И они не имеют ни ограничений, ни пределов, и запретных тем никаких нет", - сказал Лавров.
И подчеркнул, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключался и заключается в развитии на основе национальных планов "в рамках существующих норм международной торговли".

"Хочешь мира — будь готов себя защищать"

"Я за мир однозначно. Я за мир. Я не помню, кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать", - заключил Лавров.
Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)ПолитикаРоссияУкраинаНАТОСШАСВОКитайЕвропейский СоюзМИА "Россия сегодня"
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:04В России приостановили выпуск новых загранпаспортов: комментарий Гознака
13:53Ситуация на Керченской переправе: сколько машин в очереди
13:42Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
12:44Лавров оценил перспективу участия ОДКБ в спецоперации на Украине
12:22Клиенты РНКБ в январе совершили 307 тысяч операций по виртуальным картам
12:03Как ответит Россия на поставки дальнобойного оружия Украине – Лавров
12:02На Крым обрушится снегопад
11:49В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата - видео 0:31
11:39Аксенов пригрозил взысканиями мэрам городов Крыма
11:21Трагедия в Севастополе: все о ЧП в стройгородке трассы "Таврида"
11:18Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине
10:51В Севастополь на "гастроли": крымчанин задержан за серию краж из машин
10:43Интервью главы МИД Сергея Лаврова. Видео
10:42Заболеваемость растет: сводка по ковиду в Крыму и Севастополе
10:33В минобороны США заявили о невозможности Украины захватить Крым
10:25Афера на 9,5 млн рублей: приезжий мошенник лишил троих крымчан жилья
10:17В Крыму рецидивист избил и ограбил своего пожилого отца
09:46Крым национализирует имущество 12 украинских банков
09:27Страшный пожар в Севастополе – погибли 7 строителей трассы "Таврида"
09:13СК Крыма расследует пожар с погибшими в Севастополе
Лента новостейМолния