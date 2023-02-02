Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова
Сроки СВО на Украине и реальные цели Запада: главные тезисы из интервью Лаврова
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова "России 24" и РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Главные тезисы и заявления – в материале РИА Новости Крым.
Цели и сроки завершения спецоперации
В вопросе проведения СВО важен не временной фактор, а ее итоги для российского народа и для людей, которые желают быть частью русского мира.
"Мы все хотим, чтобы это (спецоперация – ред.) завершилось. Но здесь важен не временной фактор, а фактор качества тех итогов, которые мы обеспечим для нашего народа, для тех людей, которые хотят оставаться частью русской культуры и которых киевская хунта долгие годы при поощрении Запада лишала всего русского", - подчеркнул министр.
По его словам, СВО закончится только в том случае, если "мы будем наблюдать прекращение настойчивой и упорной линии Запада во главе с США все это не заканчивать никогда".
Эскалация конфликта на Украине
Глава МИД заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической битвы. И в свете поставок Западом вооружений налицо эскалация конфликта.
"То, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает еще больше в болоте, оказывает большое влияние на ход операции. Эта эскалация, вы абсолютно правы, она как снежный ком", - заявил Лавров.
Россия не оставит без внимания заявления о предстоящих поставках иностранного вооружения на Украину. И чем более дальнобойным будет переданное Западом оружие, тем дальше Вооруженные силы будут отодвигать его от российских территорий.
"Если сейчас мы стремимся отодвинуть артиллерию украинских вооруженных сил на такое расстояние, которое не будет создавать угрозы для наших территорий, то чем дальнобойнее оружие поставляется киевскому режиму, тем дальше нужно будет его отодвигать от территорий, которые являются частью нашей страны", – сказал министр.
Влияние США на Евросоюз
США подмяли под себя Евросоюз и лишили его последних признаков самостоятельности, считает глава российского дипломатического ведомства.
"США и все западники, которых США подмяли под себя, лишив Евросоюз последних признаков хоть какой-то самостоятельности, они большие демократы, как известно, но демократию они понимают как свое право навязывать всем остальным свое понимание демократии", - заявил Лавров.
Американцы по-прежнему считают себя "исключительными", стремятся всех подчинить и жить за счет других.
"Все сейчас очень внимательно смотрят на то, в каких формах эта исключительность реализуется - она реализуется через стремление всех подчинить, добиться очередных односторонних экономических выгод, чтобы не допустить кризис, который может стать очень серьезным в экономике США, за счет эксплуатации других", - констатировал дипломат.
Против России воюет вся НАТО
Лавров назвал смешными разговоры о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не воюет, а только вооружает Киев.
"Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал он.
Глава МИД напомнил, что Россия много лет разъясняла Западу, что они выбрали неправильный курс и подрывают все договоренности, которые обязались выполнять. Однако все попытки заставить Запад выполнять свои обязательства оканчивались сообщением, что юридические гарантии безопасности может дать только альянс.
"НАТО делала ровно то, чего делать нельзя, - эти принципы были записаны еще в 1999 году, в 2010 году их подтвердили, но все попытки заставить Запад выполнять то, что подписали президенты и премьеры, оканчивались ничем, вернее, сообщением о том, что, да, это политические лозунги, но юридические гарантии безопасности может дать только НАТО, тем самым еще раз нарушая все, что только может быть", - добавил он.
Однако члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видят, какие на самом деле цели преследует Запад, отметил Лавров. И сейчас они прорабатывают дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне.
Кто станет "следующей Украиной"
США и страны Запада рассматривают на роль "следующей Украины" Молдавию, ее президент Майя Санду сама рвется в НАТО и готова практически на все, заявил глава МИД.
"Сейчас на эту роль приглядывают Молдову. Прежде всего потому, что смогли поставить достаточно специфическими методами, далеко не свободно демократическими, во главе страны президента, которая просто рвется, сама рвется в НАТО, она имеет румынское гражданство, она готова объединяться с Румынией и вообще готова практически на все", – сказал Лавров.
Отношения России и Китая без границ и ограничений
"Точки соприкосновения - это очень скромная характеристика наших отношений (РФ и КНР - ред.). Уже записано в нашей декларации, что, несмотря на то, что мы не создаем военного союза, наши отношения выше по качеству военных союзов в классическом понимании. И они не имеют ни ограничений, ни пределов, и запретных тем никаких нет", - сказал Лавров.
И подчеркнул, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключался и заключается в развитии на основе национальных планов "в рамках существующих норм международной торговли".
"Хочешь мира — будь готов себя защищать"
"Я за мир однозначно. Я за мир. Я не помню, кто сказал: "Хочешь мира — готовься к войне". Я не разделяю эту философию. Я разделяю мысль, которую я бы сформулировал так: "Хочешь мира — будь готов всегда себя защищать", - заключил Лавров.