https://crimea.ria.ru/20230202/sroki-svo-i-tseli-zapada-v-konflikte-na-ukraine-bolshoe-intervyu-lavrova-1126729539.html

Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова

Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Сроки СВО и цели Запада в конфликте на Украине: большое интервью Лаврова

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву... РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T13:42

2023-02-02T13:42

2023-02-02T13:42

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

политика

россия

украина

нато

сша

сво

китай

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров дал большое интервью журналисту и генеральному директору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву. Главные тезисы и заявления – в материале РИА Новости Крым.Цели и сроки завершения спецоперацииВ вопросе проведения СВО важен не временной фактор, а ее итоги для российского народа и для людей, которые желают быть частью русского мира.По его словам, СВО закончится только в том случае, если "мы будем наблюдать прекращение настойчивой и упорной линии Запада во главе с США все это не заканчивать никогда".Эскалация конфликта на УкраинеГлава МИД заявил, что Россия находится в эпицентре геополитической битвы. И в свете поставок Западом вооружений налицо эскалация конфликта."То, что Запад не может успокоиться и, как в печально известных сказках, с каждым шагом завязает еще больше в болоте, оказывает большое влияние на ход операции. Эта эскалация, вы абсолютно правы, она как снежный ком", - заявил Лавров.Россия не оставит без внимания заявления о предстоящих поставках иностранного вооружения на Украину. И чем более дальнобойным будет переданное Западом оружие, тем дальше Вооруженные силы будут отодвигать его от российских территорий.Влияние США на ЕвросоюзСША подмяли под себя Евросоюз и лишили его последних признаков самостоятельности, считает глава российского дипломатического ведомства.Американцы по-прежнему считают себя "исключительными", стремятся всех подчинить и жить за счет других."Все сейчас очень внимательно смотрят на то, в каких формах эта исключительность реализуется - она реализуется через стремление всех подчинить, добиться очередных односторонних экономических выгод, чтобы не допустить кризис, который может стать очень серьезным в экономике США, за счет эксплуатации других", - констатировал дипломат.Против России воюет вся НАТОЛавров назвал смешными разговоры о том, что Североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не воюет, а только вооружает Киев."Да, мы видим, как против нас воюет вся НАТО, и здесь какие-то разговоры и заклинания о том, что "мы не воюем, а только вооружаем", - это смешно", - сказал он.Глава МИД напомнил, что Россия много лет разъясняла Западу, что они выбрали неправильный курс и подрывают все договоренности, которые обязались выполнять. Однако все попытки заставить Запад выполнять свои обязательства оканчивались сообщением, что юридические гарантии безопасности может дать только альянс.Однако члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) видят, какие на самом деле цели преследует Запад, отметил Лавров. И сейчас они прорабатывают дополнительные механизмы для взаимодействия, защищенного от давления извне.Кто станет "следующей Украиной"США и страны Запада рассматривают на роль "следующей Украины" Молдавию, ее президент Майя Санду сама рвется в НАТО и готова практически на все, заявил глава МИД.Отношения России и Китая без границ и ограниченийИ подчеркнул, что за все годы существования СССР, КНР и Российской Федерации общий интерес заключался и заключается в развитии на основе национальных планов "в рамках существующих норм международной торговли"."Хочешь мира — будь готов себя защищать"

россия

украина

сша

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Лавров о важности итогов при завершении конфликта с Украиной Лавров о важности итогов при завершении конфликта с Украиной 2023-02-02T13:42 true PT0M29S

Лавров: "США лишили Евросоюз последних признаков самостоятельности" США подмяли под себя Евросоюз и лишили его каких-либо признаков самостоятельности, демократию там понимают тоталитарно, заявил Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости. 2023-02-02T13:42 true PT0M25S

Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не оправилась десятилетиями Лавров: Запад хочет нанести России такое поражение, чтобы она не оправилась десятилетиями 2023-02-02T13:42 true PT0M59S

Лавров: "Хочешь мира – будь готов себя защищать" "Хочешь мира - будь готов себя защищать". Лавров в интервью "России 24" и РИА Новости заявил, что Россия из нынешней ситуации выйдет окрепшей и будет способна еще более эффективно себя защищать. 2023-02-02T13:42 true PT0M42S

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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