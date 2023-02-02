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Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине

Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине - РИА Новости Крым, 02.02.2023

Лавров ответил на вопрос о сроках завершения спецоперации на Украине

В вопросе сроков завершения специальной военной операции важен не временной фактор, а качество ее итогов для российского народа и для людей, которые желают быть РИА Новости Крым, 02.02.2023

2023-02-02T11:18

2023-02-02T11:18

2023-02-02T11:25

сергей лавров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В вопросе сроков завершения специальной военной операции важен не временной фактор, а качество ее итогов для российского народа и для людей, которые желают быть частью русского мира. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия 24" и агентству РИА Новости.По его словам, СВО закончится только в том случае, если "мы будем наблюдать прекращение настойчивой и упорной линии Запада во главе с США все это не заканчивать никогда".Лавров также выразил уверенность, что российские военнослужащие, выполняющие задачи в зоне спецоперации, думают не о сроках, а в первую очередь о том, как качественно выполнить свою работу."Те ребята, которые там решают важнейшие задачи обеспечения нашей самостоятельности, интересов, нашей культуры, людей, которые хотят быть частью русской культуры, наверное, они не думают о том, когда это закончится. Ими движет желание сделать свою работу четко, быстро и минимизируя потери. И чем мы будем активнее их поддерживать – и морально, и политически, чем эффективнее мы будем разъяснять происходящее с точки зрения геополитических игр, тем скорее и в мире созреет понимание, что это необходимо заканчивать", – отметил глава МИД.По словам главы внешнеполитического ведомства, на данном этапе Россия действует так же, как ее "западные коллеги", которые обещали, что "должна быть победа на поле боя"."Это их формула. Это они отказались от переговоров, заставили киевский режим выйти из переговоров", - констатировал Лавров.Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача – помощь населению Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Он отметил, что Киев готовился к новым боевым действиям против Донбасса, поэтому России пришлось начать спецоперацию.Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилому комплексу.На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также часть Херсонской области и приазовская часть Запорожской. По результатам проведенных в этих регионах референдумов они стали субъектами Российской Федерации. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.Как отметил Владимир Путин, в ходе спецоперации РФ несет экономические потери, но при этом у нее есть "огромные приобретения". По его словам, то, что происходит, "в конечном счете идет на пользу России и ее будущему".Читайте также на РИА Новости Крым:Путин высказался о ходе спецоперации на УкраинеКогда завершится освобождение Донбасса – прогноз экспертаВ Крыму призвали ускорить ход спецоперации из-за поставок танков Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), сво, украина, сша, в мире, новости