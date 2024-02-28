https://crimea.ria.ru/20240228/v-tekhase-vozle-obekta-po-sborke-atomnykh-bomb-bushuyut-moschnye-pozhary-1135271451.html

В Техасе возле объекта по сборке атомных бомб бушуют мощные пожары

В Техасе возле объекта по сборке атомных бомб бушуют мощные пожары - РИА Новости Крым, 28.02.2024

В Техасе возле объекта по сборке атомных бомб бушуют мощные пожары

Чрезвычайное положение объявлено в 60 округах Техаса в связи с мощными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса губернатора штата на РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T11:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Чрезвычайное положение объявлено в 60 округах Техаса в связи с мощными пожарами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление офиса губернатора штата на юге США Грега Эббота.Губернатор не исключает, что число округов Техаса, в которых действует чрезвычайное положение, может возрасти.По информации РИА Новости, ранее служба лесного хозяйства американского штата Техас сообщала о природных пожарах в нескольких округах. Некоторые населенные пункты эвакуируют.В зоне пожаров находится объект с американскими атомными бомбами.Издание The Guardian сообщает, что компания Pantex с 1975 года является основным местом сборки и демонтажа ядерного арсенала Америки. Расположено предприятие в 48 км от города Амарилло на севере Техаса. Последнюю новую бомбу компания собрала в 1991 году. С тех пор она демонтировала тысячи единиц оружия.Предприятие приостановило свою деятельность из-за неконтролируемых пожаров. Об этом компания сделала заявление в одной из соцсетей.“Пожар вблизи Pantex не локализован. Предпринимаются усилия к эвакуации. На месте находится небольшое количество персонала”, – цитирует издание заявление компании.Читайте также на РИА Новости Крым:Гамбург накрыло ядовитое облакоВ США горит крупный химзавод: тушить не будут - видеоТорнадо сровнял американский город с землей - видео

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