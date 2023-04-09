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Гамбург накрыло ядовитое облако
Гамбург накрыло ядовитое облако - РИА Новости Крым, 09.04.2023
Гамбург накрыло ядовитое облако
Крупный пожар на скаладах в центре немецкого Гамбурга привел к образованию облака ядовитого дыма. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 09.04.2023
2023-04-09T15:47
2023-04-09T15:47
2023-04-09T15:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Крупный пожар на скаладах в центре немецкого Гамбурга привел к образованию облака ядовитого дыма. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на экстренные службы.Пожар произошел около 4.30 на складах в районе Ротенбургсорт. По данным пожарной охраны, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости. Над местом возгорания стоит облако черного дыма, пожарные могут работать только в респираторах.Полиция предупредила граждан о ядовитом дыме, возникшем в результате возгорания.Людей призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.Как пишет издание, облако дыма движется к центру города. По предварительным данным, никто не пострадал. Точные причины ЧП пока неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человекаВ Турции вспыхнул паром с автомобилями – есть пострадавшиеВ США горит крупный химзавод: тушить не будут - видео
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германия, происшествия, пожар, в мире, гамбург, общество, новости, безопасность
Гамбург накрыло ядовитое облако
В результате крупного пожара на складах в Гамбурге центр города накрыло ядовитое облако
15:47 09.04.2023 (обновлено: 15:53 09.04.2023) СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым
. Крупный пожар на скаладах в центре немецкого Гамбурга привел к образованию облака ядовитого дыма. Об этом сообщает Der Spiegel
со ссылкой на экстренные службы.
Пожар произошел около 4.30 на складах в районе Ротенбургсорт. По данным пожарной охраны, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости. Над местом возгорания стоит облако черного дыма, пожарные могут работать только в респираторах.
Полиция предупредила граждан о ядовитом дыме, возникшем в результате возгорания.
"Согласно официальному предупреждению, разосланному в воскресенье утром, жители Ротенбургсорта могут "пострадать от дымовых газов и химических компонентов в воздухе", – говорится в публикации и отмечается, что пожар и задымление были классифицированы как "крайняя опасность".
Людей призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.
Как пишет издание, облако дыма движется к центру города. По предварительным данным, никто не пострадал. Точные причины ЧП пока неизвестны.
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