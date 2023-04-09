https://crimea.ria.ru/20230409/gamburg-nakrylo-yadovitoe-oblako-1128076947.html

Гамбург накрыло ядовитое облако

Гамбург накрыло ядовитое облако - РИА Новости Крым, 09.04.2023

Гамбург накрыло ядовитое облако

Крупный пожар на скаладах в центре немецкого Гамбурга привел к образованию облака ядовитого дыма. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на экстренные службы. РИА Новости Крым, 09.04.2023

2023-04-09T15:47

2023-04-09T15:47

2023-04-09T15:53

германия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 апр - РИА Новости Крым. Крупный пожар на скаладах в центре немецкого Гамбурга привел к образованию облака ядовитого дыма. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на экстренные службы.Пожар произошел около 4.30 на складах в районе Ротенбургсорт. По данным пожарной охраны, на месте стоянки грузовиков протекло и взорвалось несколько контейнеров, в которых находились легковоспламеняющиеся жидкости. Над местом возгорания стоит облако черного дыма, пожарные могут работать только в респираторах.Полиция предупредила граждан о ядовитом дыме, возникшем в результате возгорания.Людей призвали закрыть окна и двери, а также отключить вентиляцию и кондиционирование.Как пишет издание, облако дыма движется к центру города. По предварительным данным, никто не пострадал. Точные причины ЧП пока неизвестны.Читайте также на РИА Новости Крым:Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человекаВ Турции вспыхнул паром с автомобилями – есть пострадавшиеВ США горит крупный химзавод: тушить не будут - видео

германия

гамбург

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

германия, происшествия, пожар, в мире, гамбург, общество, новости, безопасность