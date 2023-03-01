https://crimea.ria.ru/20230301/katastrofa-v-gretsii-iz-za-stolknoveniya-poezdov-pogibli-32-cheloveka-1127274355.html

Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека

Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека - РИА Новости Крым, 01.03.2023

Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека

При столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 32 человека, еще 85 получили ранения. Об этом со ссылкой на официального представителя... РИА Новости Крым, 01.03.2023

2023-03-01T09:01

2023-03-01T09:01

2023-03-01T09:06

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. При столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 32 человека, еще 85 получили ранения. Об этом со ссылкой на официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса сообщает РИА Новости.ЧП произошло в ночь на среду в городке Темпи недалеко от города Лариса. По неизвестной пока причине на станции Эвангелизмос столкнулись два поезда, после чего произошел пожар. Три вагона сошли с рельсов.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб – людей разблокируют 150 пожарных, дежурят 40 машин скорой помощи.По информации местных СМИ, пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники, в нем находились 350 человек.Греческие железные дороги Hellenic Train из-за железнодорожной катастрофы отменили в среду 16 рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение поезда в Германии: не менее трех погибших и 60 раненыхБолее 100 пострадавших: железнодорожная катастрофа в ЕгиптеНа Тайване поезд сошел с рельсов: десятки жертв и пострадавших

https://crimea.ria.ru/20220603/krushenie-poezda-v-germanii-ne-menee-trekh-pogibshikh-i-60-ranenykh-1123436195.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, греция, происшествия, общество, новости