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Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека - РИА Новости Крым, 01.03.2023
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Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека
Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека - РИА Новости Крым, 01.03.2023
Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека
При столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 32 человека, еще 85 получили ранения. Об этом со ссылкой на официального представителя... РИА Новости Крым, 01.03.2023
2023-03-01T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. При столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 32 человека, еще 85 получили ранения. Об этом со ссылкой на официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса сообщает РИА Новости.ЧП произошло в ночь на среду в городке Темпи недалеко от города Лариса. По неизвестной пока причине на станции Эвангелизмос столкнулись два поезда, после чего произошел пожар. Три вагона сошли с рельсов.На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб – людей разблокируют 150 пожарных, дежурят 40 машин скорой помощи.По информации местных СМИ, пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники, в нем находились 350 человек.Греческие железные дороги Hellenic Train из-за железнодорожной катастрофы отменили в среду 16 рейсов.Читайте также на РИА Новости Крым:Крушение поезда в Германии: не менее трех погибших и 60 раненыхБолее 100 пострадавших: железнодорожная катастрофа в ЕгиптеНа Тайване поезд сошел с рельсов: десятки жертв и пострадавших
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в мире, греция, происшествия, общество, новости
Катастрофа в Греции: из-за столкновения поездов погибли 32 человека

При столкновении двух поездов в Греции погибли 32 человека и 85 ранены

09:01 01.03.2023 (обновлено: 09:06 01.03.2023)
 
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 - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. При столкновении грузового и пассажирского поездов в Греции погибли 32 человека, еще 85 получили ранения. Об этом со ссылкой на официального представителя пожарной службы Греции Василиса Вартакоянниса сообщает РИА Новости.
ЧП произошло в ночь на среду в городке Темпи недалеко от города Лариса. По неизвестной пока причине на станции Эвангелизмос столкнулись два поезда, после чего произошел пожар. Три вагона сошли с рельсов.
"На данный момент подтверждена гибель 32 человек. Из 85 раненых, которых перевезли в больницы, госпитализированы 53, остальные выписаны", - сообщил представитель ведомства.
На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб – людей разблокируют 150 пожарных, дежурят 40 машин скорой помощи.
"Усилия пожарных сейчас сосредоточены на первых двух вагонах пассажирского поезда, которые перевернулись и откуда извлечь людей труднее всего", - сказал Вартакояннис.
По информации местных СМИ, пассажирский поезд следовал по маршруту Афины — Салоники, в нем находились 350 человек.
Греческие железные дороги Hellenic Train из-за железнодорожной катастрофы отменили в среду 16 рейсов.
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