https://crimea.ria.ru/20240227/ssha-naraschivayut-yadernyy-potentsial-v-evrope--shoygu-1135247535.html

США наращивают ядерный потенциал в Европе – Шойгу

США наращивают ядерный потенциал в Европе – Шойгу - РИА Новости Крым, 27.02.2024

США наращивают ядерный потенциал в Европе – Шойгу

США наращивают ядерный потенциал в Европе и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Об этом заявил министр обороны России... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T14:20

2024-02-27T14:20

2024-02-27T14:23

сергей шойгу

министерство обороны рф

коллегия минобороны рф

ядерное оружие

сша

европа

биологическое оружие

украина

войска рхбз

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. США наращивают ядерный потенциал в Европе и принимают на вооружение перспективные средства доставки ядерных зарядов. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.Он отметил, что США сформировали сеть биолабораторий для изучения свойств патогенов конкретного региона, способных передаваться человеку и вызывать пандемии. Из 330 таких объектов порядка 40 находится на Украине, указал министр.По его словам, в этих условиях роль войск РХБ защиты с каждым годом возрастает.Глава ведомства также напомнил, что в июле 2023 года войска РХБ защиты ликвидировали угрозу биологического заражения из-за разрушения плотины Каховской гидроэлектростанции. Было обеззаражено более полутора тысяч объектов на площади 340 тысяч квадратных метров, что позволило минимизировать материальный и финансовый ущерб, отметил Шойгу.Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игорь Кириллов ранее заявил, что военные биологи США создают искусственно управляемые эпидемии вне рамок Конвенции о биологическом оружии. По его словам, прогноз развития ситуации предполагает ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков

сша

европа

украина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей шойгу, министерство обороны рф, коллегия минобороны рф, ядерное оружие, сша, европа, биологическое оружие, украина, войска рхбз, разрушение каховской гэс