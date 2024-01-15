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США создают искусственно управляемые эпидемии - Минобороны
США создают искусственно управляемые эпидемии - Минобороны - РИА Новости Крым, 15.01.2024
США создают искусственно управляемые эпидемии - Минобороны
Военные биологи США создают искусственно управляемые эпидемии вне рамок Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой... РИА Новости Крым, 15.01.2024
2024-01-15T16:51
2024-01-15T16:51
2024-01-15T16:52
министерство обороны рф
игорь кириллов
биологическое оружие
войска рхбз
новости
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Военные биологи США создают искусственно управляемые эпидемии вне рамок Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.Искусственно управляемые эпидемии"Работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия. Прогноз развития ситуации предполагает ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.Отмечается, что российская сторона на различных международных площадках ставила вопросы о нарушении Киевом и Вашингтоном требований Конвенции.При этом инициативы США преднамеренно смещают фокус на второстепенные вопросы, американская администрация пытается оказывать давление на своих союзников и развивающиеся страны. Этим обусловлены результаты рассмотрения военно-биологической деятельности США на Украине в Совете Безопасности ООН.Натуральная оспа, сибирская язва, лихорадка Западного Нила"Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов. Речь об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы", - продолжил Кириллов.Отмечается, что военные биологи США проводят эксперименты со штаммами вируса натуральной оспы, несмотря на запрет ВОЗ.Кроме того, по данным МО, за последние годы в Европе зафиксировано увеличение числа не-эндемичных азиатских тигровых комаров. Одновременно на территории ЕС растет число нехарактерных инфекций: за год зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие; зафиксирован пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных.По словам Кириллова, полученные в ходе спецоперации документы подтверждают участие фондов Байдена и Сороса в финансировании зарубежной военно-биологической деятельности США - Вашингтон воссоздает технологии для "наступательной биологической программы". Минобороны РФ в 2023 году выявило более 50 причастных лиц к биолабораториям США на Украине, где в качестве приоритетных направлений биологических исследований выбраны возбудители туляремии, сибирской язвы и клещевых инфекций.Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ, сообщал ранее Кириллов. Кроме того, по данным Минобороны России, ВСУ могут применить биологические средства в зоне спецоперации. Читайте также на РИА Новости Крым:Украина стала полигоном для проведения биопрограмм США - МинобороныСША начали подготовку к новой пандемии - МинобороныСША создают на Украине биологическое оружие - Минобороны
https://crimea.ria.ru/20240114/ekonomicheskie-motivy-rospotrebnadzor-otsenil-zayavleniya-o-bolezni-kh-1134191995.html
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министерство обороны рф, игорь кириллов, биологическое оружие, войска рхбз, новости, в мире
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 янв - РИА Новости Крым. Военные биологи США создают искусственно управляемые эпидемии вне рамок Конвенции о биологическом оружии (КБТО). Об этом сообщает Минобороны России со ссылкой на начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенанта Игоря Кириллова.
Искусственно управляемые эпидемии
"Работа американских военных биологов направлена на формирование "искусственно управляемых эпидемий" и не контролируется в рамках КБТО и механизма Генерального секретаря ООН по расследованию фактов применения биологического оружия. Прогноз развития ситуации предполагает ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков", - сказано в сообщении российского оборонного ведомства.
Отмечается, что российская сторона на различных международных площадках ставила вопросы о нарушении Киевом и Вашингтоном требований Конвенции.
"Они касались номенклатуры и количества патогенных микроорганизмов, изучаемых в рамках Программы снижения угрозы, проведения исследований на украинских военнослужащих и душевнобольных, сокрытия Украиной и США фактов сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчетности", - заявил Кириллов.
При этом инициативы США преднамеренно смещают фокус на второстепенные вопросы, американская администрация пытается оказывать давление на своих союзников и развивающиеся страны. Этим обусловлены результаты рассмотрения военно-биологической деятельности США на Украине в Совете Безопасности ООН.
Натуральная оспа, сибирская язва, лихорадка Западного Нила
"Особую обеспокоенность вызывает рост числа исследований вирусов натуральной оспы и других патогенных для человека ортопоксвирусов. Речь об оценке вируса оспы обезьян в качестве потенциального поражающего биологического агента и поиске агентных имитаторов вирусов натуральной оспы", - продолжил Кириллов.
Отмечается, что военные биологи США проводят эксперименты со штаммами вируса натуральной оспы, несмотря на запрет ВОЗ.
Кроме того, по данным МО, за последние годы в Европе зафиксировано увеличение числа не-эндемичных азиатских тигровых комаров. Одновременно на территории ЕС растет число нехарактерных инфекций: за год зарегистрировано больше инфицированных лихорадкой денге, чем за предыдущее десятилетие; зафиксирован пик заболеваемости лихорадкой Западного Нила – более тысячи случаев, из них 92 смертельных.
По словам Кириллова, полученные в ходе спецоперации документы подтверждают участие фондов Байдена и Сороса в финансировании зарубежной военно-биологической деятельности США - Вашингтон воссоздает технологии для "наступательной биологической программы". Минобороны РФ в 2023 году выявило более 50 причастных лиц к биолабораториям США на Украине, где в качестве приоритетных направлений биологических исследований выбраны возбудители туляремии, сибирской язвы и клещевых инфекций.
"Ситуация наглядно демонстрирует пренебрежительное отношение американской администрации к международным нормам биобезопасности. Подобные работы способны спровоцировать чрезвычайную эпидемическую ситуацию мирового масштаба", - констатировал Кириллов.
Спецслужбы Украины закупили в Германии партию химикатов
в рамках подготовки антироссийской провокации с применением отравляющих веществ, сообщал ранее Кириллов.
Кроме того, по данным Минобороны России, ВСУ могут применить биологические средства
в зоне спецоперации.
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