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США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны - РИА Новости Крым, 26.05.2023
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США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны
США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны - РИА Новости Крым, 26.05.2023
США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны
США создают на территории Украины биологическое оружие, очередные подтверждения этому получены Минобороны, заявил в пятницу начальник войск радиационной,... РИА Новости Крым, 26.05.2023
2023-05-26T11:25
2023-05-26T11:34
министерство обороны рф
украина
сша
биологическое оружие
в мире
общество
новости
игорь кириллов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. США создают на территории Украины биологическое оружие, очередные подтверждения этому получены Минобороны, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По данным Кириллова, изъятые из лаборатории биосферного заповедника Аскания-Нова в Херсонской области документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к ряду американских проектов, связанных с "экономически значимыми инфекциями", способными в том числе создать риски продовольственной безопасности.Генерал-лейтенант отметил, что сотрудники лаборатории пытались экстренно уничтожить доказательства работы на заказчика – министерство обороны США."С помощью утвержденной стратегии Вашингтон планирует создать подконтрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах", - констатировал Кириллов, напомнив об американской Национальной стратегии по противодействию биологическим угрозам, принятой осенью 2022 года.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что военно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия. Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны. Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - ВолодинСША создают компоненты биооружия близ границ России – МинобороныОтчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео
https://crimea.ria.ru/20230512/krakh-meditsiny-i-biolaboratorii-na-ukraine-eksperty-otsenili-posledstviya-1128675015.html
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министерство обороны рф, украина, сша, биологическое оружие, в мире, общество, новости, игорь кириллов
США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны

Минобороны: США разрабатывают компоненты биологического оружия на Украине

11:25 26.05.2023 (обновлено: 11:34 26.05.2023)
 
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© РИА Новости . Алексей Даничев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. США создают на территории Украины биологическое оружие, очередные подтверждения этому получены Минобороны, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По данным Кириллова, изъятые из лаборатории биосферного заповедника Аскания-Нова в Херсонской области документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к ряду американских проектов, связанных с "экономически значимыми инфекциями", способными в том числе создать риски продовольственной безопасности.
"Американское военное ведомство активно изучает данные экономически значимые инфекции за переделами национальной территории в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников. Это еще раз подтверждает, что Соединенными Штатами вне национальной юрисдикции, в том числе на территории Украины, осуществляется разработка компонентов биологического оружия", — заявил представитель МО.
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Генерал-лейтенант отметил, что сотрудники лаборатории пытались экстренно уничтожить доказательства работы на заказчика – министерство обороны США.
"С помощью утвержденной стратегии Вашингтон планирует создать подконтрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах", - констатировал Кириллов, напомнив об американской Национальной стратегии по противодействию биологическим угрозам, принятой осенью 2022 года.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что военно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия. Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны.
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Министерство обороны РФУкраинаСШАБиологическое оружиеВ миреОбществоНовостиИгорь Кириллов
 
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