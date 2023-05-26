https://crimea.ria.ru/20230526/ssha-sozdayut-na-ukraine-biologicheskoe-oruzhie---minoborony-1128974513.html

США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны

США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны - РИА Новости Крым, 26.05.2023

США создают на Украине биологическое оружие - Минобороны

США создают на территории Украины биологическое оружие, очередные подтверждения этому получены Минобороны, заявил в пятницу начальник войск радиационной,... РИА Новости Крым, 26.05.2023

2023-05-26T11:25

2023-05-26T11:25

2023-05-26T11:34

министерство обороны рф

украина

сша

биологическое оружие

в мире

общество

новости

игорь кириллов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111801/54/1118015490_133:419:2117:1535_1920x0_80_0_0_5734e82f61b03a0516c32d388dc9ff93.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 мая — РИА Новости Крым. США создают на территории Украины биологическое оружие, очередные подтверждения этому получены Минобороны, заявил в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.По данным Кириллова, изъятые из лаборатории биосферного заповедника Аскания-Нова в Херсонской области документы подтверждают причастность Харьковского института ветеринарной медицины к ряду американских проектов, связанных с "экономически значимыми инфекциями", способными в том числе создать риски продовольственной безопасности.Генерал-лейтенант отметил, что сотрудники лаборатории пытались экстренно уничтожить доказательства работы на заказчика – министерство обороны США."С помощью утвержденной стратегии Вашингтон планирует создать подконтрольную США архитектуру предупреждения, реагирования и нейтрализации биоугроз в своих национальных интересах", - констатировал Кириллов, напомнив об американской Национальной стратегии по противодействию биологическим угрозам, принятой осенью 2022 года.Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявлял, что военно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия. Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны. Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - ВолодинСША создают компоненты биооружия близ границ России – МинобороныОтчет по деятельности биолабораторий на Украине: видео

https://crimea.ria.ru/20230512/krakh-meditsiny-i-biolaboratorii-na-ukraine-eksperty-otsenili-posledstviya-1128675015.html

украина

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, украина, сша, биологическое оружие, в мире, общество, новости, игорь кириллов