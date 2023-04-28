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Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления Шойгу - РИА Новости Крым, 28.04.2023
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Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления Шойгу
Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления Шойгу - РИА Новости Крым, 28.04.2023
Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления Шойгу
Боевой потенциал и возможности стран НАТО были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине, что свидетельствует о... РИА Новости Крым, 28.04.2023
2023-04-28T10:22
2023-04-28T10:41
россия
сергей шойгу
министерство обороны рф
украина
всу (вооруженные силы украины)
поставки западного оружия украине
сша
биологическое оружие
биолаборатории
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Боевой потенциал и возможности стран НАТО были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине, что свидетельствует о заблаговременной подготовке к противостоянию с РФ. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Индии.Оружие для террористовПередаваемое Украине вооружение попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом, заявил Шойгу."Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана", - отметил он.Глава Минобороны подчеркнул, что поставки оружия Киеву "лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом".Истинные цели Запада на УкраинеСтратегическая цель Вашингтона и его союзников заключается в том, чтобы спровоцировать другие государства к военному противостоянию с Москвой и Пекином, считает министр обороны."Сегодня Вашингтон и пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель - нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", - сказал Шойгу.Для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более 5 млрд долларов США, что привело к формированию на российских границах "враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос", добавил он.Разработка биооружия в лабораториях СШАВоенно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия, сказал Шойгу. По его словам, Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны."На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - отметил он.Шойгу подчеркнул, что Россия неоднократно доводила свою обеспокоенность этими программами до мирового сообщества и указывала на то, что "реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов". Однако реакции нет."Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву СШАНАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - ВолодинПоставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление
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Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления Шойгу

Оружие для Украины, биолаборатории США и цели Запада - главные заявления Шойгу

10:22 28.04.2023 (обновлено: 10:41 28.04.2023)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ С . Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОАО "766 УПТК"
Министр обороны РФ С . Шойгу проверил выполнение гособоронзаказа на предприятии ОАО 766 УПТК
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Боевой потенциал и возможности стран НАТО были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине, что свидетельствует о заблаговременной подготовке к противостоянию с РФ. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Индии.
"Запад продемонстрировал свою заблаговременную подготовку к противоборству с Российской Федерацией. Незамедлительно против России были введены масштабные санкции, организованы поставки на Украину вооружения, снабжение разведданными, направление в зону боевых действий военных советников и наемников", - сказал Шойгу в пятницу.

Оружие для террористов

Передаваемое Украине вооружение попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом, заявил Шойгу.
"Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана", - отметил он.
Глава Минобороны подчеркнул, что поставки оружия Киеву "лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом".
"России не оставили иных вариантов, кроме как устранить исходящие с территории Украины угрозы военным путем. Задачи наши ясны, и специальная военная операция (СВО) будет доведена до конца", - указал он.

Истинные цели Запада на Украине

Стратегическая цель Вашингтона и его союзников заключается в том, чтобы спровоцировать другие государства к военному противостоянию с Москвой и Пекином, считает министр обороны.
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"Сегодня Вашингтон и пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель - нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", - сказал Шойгу.
Для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более 5 млрд долларов США, что привело к формированию на российских границах "враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос", добавил он.

Разработка биооружия в лабораториях США

Военно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия, сказал Шойгу. По его словам, Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны.
"На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - отметил он.
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Шойгу подчеркнул, что Россия неоднократно доводила свою обеспокоенность этими программами до мирового сообщества и указывала на то, что "реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов". Однако реакции нет.
"Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями", - заключил он.
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РоссияСергей ШойгуМинистерство обороны РФУкраинаВСУ (Вооруженные силы Украины)Поставки западного оружия УкраинеСШАБиологическое оружиеБиолабораторииНовостиКрымСВО
 
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