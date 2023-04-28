https://crimea.ria.ru/20230428/oruzhie-dlya-vsu-biolaboratorii-i-tseli-zapada-glavnye-zayavleniya-shoygu-1128411212.html

Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления Шойгу

Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления Шойгу - РИА Новости Крым, 28.04.2023

Оружие для ВСУ, биолаборатории и цели Запада: главные заявления Шойгу

Боевой потенциал и возможности стран НАТО были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине, что свидетельствует о... РИА Новости Крым, 28.04.2023

2023-04-28T10:22

2023-04-28T10:22

2023-04-28T10:41

россия

сергей шойгу

министерство обороны рф

украина

всу (вооруженные силы украины)

поставки западного оружия украине

сша

биологическое оружие

биолаборатории

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/04/14/1119490107_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_a645da78a6e76e562691b271d7d57b77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 апр – РИА Новости Крым. Боевой потенциал и возможности стран НАТО были задействованы против России с началом специальной военной операции на Украине, что свидетельствует о заблаговременной подготовке к противостоянию с РФ. Об этом заявил глава Минобороны России Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран - участниц ШОС в Индии.Оружие для террористовПередаваемое Украине вооружение попадает в руки террористов, что сказывается на стабильности в Европе и мире в целом, заявил Шойгу."Передаваемое вооружение попадает на "черный рынок" и далее в руки террористических организаций, что создает дополнительные риски, особенно с учетом заявлений о поставках ВСУ боеприпасов с сердечником из обедненного урана", - отметил он.Глава Минобороны подчеркнул, что поставки оружия Киеву "лишь затягивают конфликт, приводят к новым жертвам и разрушениям инфраструктуры, наконец, возвращаются бумерангом, сказываясь на стабильности в Европе и мире в целом".Истинные цели Запада на УкраинеСтратегическая цель Вашингтона и его союзников заключается в том, чтобы спровоцировать другие государства к военному противостоянию с Москвой и Пекином, считает министр обороны."Сегодня Вашингтон и пособники реализуют свой стратегический замысел, заключающийся в провоцировании других стран к военному противоборству с неугодными государствами, в первую очередь с Россией и Китаем. Ярким подтверждением такой преступной политики является конфликт на Украине. Его истинная цель - нанести стратегическое поражение России, создать угрозу Китаю и сохранить свое монопольное положение в мире", - сказал Шойгу.Для этого на майданный антиконституционный переворот в 2014 году было потрачено более 5 млрд долларов США, что привело к формированию на российских границах "враждебного националистического русофобского режима, который с рвением бросился решать на Украине "русский вопрос", добавил он.Разработка биооружия в лабораториях СШАВоенно-биологические программы, которые Пентагон реализует на Украине, направлены на разработку компонентов биологического оружия, сказал Шойгу. По его словам, Штаты продолжают работу по переносу наиболее опасных исследований в третьи страны."На примере Украины мы видим двойное назначение этих программ и их фактическую направленность на разработку компонентов биологического оружия, что является прямым нарушением Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия", - отметил он.Шойгу подчеркнул, что Россия неоднократно доводила свою обеспокоенность этими программами до мирового сообщества и указывала на то, что "реализация Пентагоном военно-биологических программ на национальной территории и за ее пределами представляет серьезную опасность для других государств и целых регионов". Однако реакции нет."Вся эта деятельность продолжается, в том числе по причине невнятной реакции некоторых государств из-за боязни идти на конфронтацию с американскими властями", - заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву СШАНАТО и США используют Украину как полигон для испытания оружия - ВолодинПоставки наступательного вооружения Украине - Шойгу сделал заявление

https://crimea.ria.ru/20230405/glubokiy-krizis-i-degradatsiya--putin-otsenil-otnosheniya-rossii-i-ssha-1127997441.html

https://crimea.ria.ru/20230411/bolee-4-tysyach-voennykh-ukrainy-podverglis-bioopytam-ssha--yarovaya-1128115980.html

россия

украина

сша

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей шойгу, министерство обороны рф, украина, всу (вооруженные силы украины), поставки западного оружия украине, сша, биологическое оружие, биолаборатории, новости, крым, сво