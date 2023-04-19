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Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США - РИА Новости Крым, 19.04.2023
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Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США
Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США - РИА Новости Крым, 19.04.2023
Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США
США анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет РИА Новости. РИА Новости Крым, 19.04.2023
2023-04-19T21:18
2023-04-19T21:19
сша
украина
поставки западного оружия украине
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американское оружие против крыма
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пентагон
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. США анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет РИА Новости."Сегодня министерство обороны анонсирует новую критическую помощь в безопасности Украине… объемом до 325 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона.При этом в Пентагоне указали, что с начала спецоперации Киев суммарно получил от США более 36,1 млрд долларов, из которых 35,4 млрд - при президентстве Байдена.В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов и продолжают "накачивать Киев оружием, собирают по всему миру иностранных наемников, делают все, чтобы конфликт был максимально продолжительным и кровопролитным".А страны НАТО превысили сумму в 65 млрд евро, при этом за год практически исчерпав весь запас Европейского фонда мира до 2027 года.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, в том числе 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии.В свою очередь секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. При этом украинскую заявку на вступление в альянс НАТО "просто игнорирует".Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС.Читайте также на РИА Новости Крым:НАТО подготовит многолетнюю программу помощи Украине - СтолтенбергСША передадут Киеву машины с пушками для стрельбы по БПЛА и JavelineС начала года в зоне СВО уничтожено более 100 единиц военной техники НАТО
https://crimea.ria.ru/20230414/nato-i-ssha-ispolzuyut-ukrainu-kak-poligon-dlya-ispytaniya-oruzhiya---volodin-1128168555.html
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сша, украина, поставки западного оружия украине, оружие, американское оружие против крыма, в мире, новости, сво, пентагон
Управляемые ракеты для Bradley и миллионы патронов передадут Киеву США

США направит Киеву 325 миллионов долларов военной помощи – что входит в пакет

21:18 19.04.2023 (обновлено: 21:19 19.04.2023)
 
© AP Photo Baderkhan AhmadБоевая машина Bradley
Боевая машина Bradley - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
© AP Photo Baderkhan Ahmad
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 апр - РИА Новости Крым. США анонсировали выделение нового пакета военной помощи Украине на сумму 325 миллиона долларов. Об этом со ссылкой на заявление Пентагона пишет РИА Новости.
"Сегодня министерство обороны анонсирует новую критическую помощь в безопасности Украине… объемом до 325 миллионов долларов", - говорится в заявлении Пентагона.
Так, киевскому режиму планируется передать боеприпасы для артиллерии, реактивных систем залпового огня HIMARS, снаряды калибров 155 и 105 миллиметров, управляемые ракеты для боевых машин пехоты Bradley, противотанковые комплексы AT-4, противотанковые мины, заряды для преодоления заграждений, девять миллионов патронов для стрелкового оружия, "высокоточные авиационные боеприпасы" и четыре "автомашины логистической поддержки".
При этом в Пентагоне указали, что с начала спецоперации Киев суммарно получил от США более 36,1 млрд долларов, из которых 35,4 млрд - при президентстве Байдена.
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В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов и продолжают "накачивать Киев оружием, собирают по всему миру иностранных наемников, делают все, чтобы конфликт был максимально продолжительным и кровопролитным".
А страны НАТО превысили сумму в 65 млрд евро, при этом за год практически исчерпав весь запас Европейского фонда мира до 2027 года.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, в том числе 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии.
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28 марта, 08:23Эксклюзивы РИА Новости Крым
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В свою очередь секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что страны НАТО являются стороной украинского конфликта, их цель – нанести России поражение и расчленить страну. При этом украинскую заявку на вступление в альянс НАТО "просто игнорирует".
Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, США заставляют Европу финансировать киевский режим и при этом несут гораздо меньшие издержки в сравнении со многими странами ЕС.
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СШАУкраинаПоставки западного оружия УкраинеОружиеАмериканское оружие против КрымаВ миреНовостиСВОПентагон
 
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