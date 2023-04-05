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США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов

США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов - РИА Новости Крым, 05.04.2023

США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов

Суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США с учетом нового пакета превысил 35 миллиардов долларов. Об этом заявила официальный представитель... РИА Новости Крым, 05.04.2023

2023-04-05T17:06

2023-04-05T17:06

2023-04-05T17:06

мария захарова

украина

поставки западного оружия украине

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сво

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пентагон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США с учетом нового пакета превысил 35 миллиардов долларов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.Захарова уточнила, что накануне в пресс-службе Пентагона заявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 2,6 млрд долларов. В его рамках на Украину будут поставлены боеприпасы для систем ПВО, включая комплексы Patriot, NASAMS, а также ракетных систем залпового огня "Град" и HIMARS.По словам министра обороны США Ллойда Остина, девять натовских стран согласились предоставить киевскому режиму более 150 танков Leopard. Также в 2023 году страны Запада обещали Украине 293 танка, из них 57 единиц уже переданы киевскому режиму.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, в том числе 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии.Читайте также на РИА Новости Крым:Смогут ли США додавить Израиль в вопросе поставок оружия УкраинеВ конфликте на стороне Украины участвуют около 50 стран – ПатрушевМы производим втрое больше: Путин о поставках оружия США на Украину

украина

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, украина, поставки западного оружия украине, сша, сво, оружие, пентагон