США "влили" в армию Украины 35 млрд долларов
Захарова: размер военной помощи США Киеву с учетом нового пакета превысил 35 млрд долларов
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апр – РИА Новости Крым. Суммарный размер военной помощи Украине только со стороны США с учетом нового пакета превысил 35 миллиардов долларов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Страны Запада продолжают накачивать Украину оружием, собирает по всему миру иностранных наемников, делает все, чтобы конфликт на Украине был максимально продолжительным и кровопролитным… С начала специальной военной операции размер только американской военной помощи Украине составит более 35 миллиардов долларов", – сказала дипломат на брифинге в среду.
Захарова уточнила, что накануне в пресс-службе Пентагона заявили о выделении Киеву нового пакета военной помощи в размере 2,6 млрд долларов. В его рамках на Украину будут поставлены боеприпасы для систем ПВО, включая комплексы Patriot, NASAMS, а также ракетных систем залпового огня "Град" и HIMARS.
По словам министра обороны США Ллойда Остина, девять натовских стран согласились предоставить киевскому режиму более 150 танков Leopard. Также в 2023 году страны Запада обещали Украине 293 танка, из них 57 единиц уже переданы киевскому режиму.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что российские войска в ходе специальной военной операции на Украине с начала года уничтожили более 100 единиц иностранной военной техники, в том числе 59 артиллерийских систем М-777, 13 самоходных артиллерийских установок Paladin, 14 пусковых установок HIMARS, а также 30 самоходных артиллерийских установок из Польши, Германии, Франции и Чехии.
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