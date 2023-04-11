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США создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.04.2023
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США создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны
США создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны - РИА Новости Крым, 11.04.2023
США создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны
США создают компоненты биологического оружия в непосредственной близости от границ России, это подтверждается анализом мест, где располагались американские... РИА Новости Крым, 11.04.2023
2023-04-11T15:03
2023-04-11T15:03
игорь кириллов
оружие
биологическое оружие
министерство обороны рф
безопасность
сша
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. США создают компоненты биологического оружия в непосредственной близости от границ России, это подтверждается анализом мест, где располагались американские биологические объекты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе заседания Госдумы.По словам представителя Минобороны, в ходе парламентского расследования специалисты ВС РФ совместно с парламентской комиссией, Россельхознадзором и другими профильными федеральной органами провели работу в местах расположения биологических объектов. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области.Кириллов также отметил, что в ходе проведения специальной военной операции Минобороны РФ проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на Украине. Российские специалисты установили конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.Начальник войск РХБЗ также обратил внимание, что проведенное парламентской комиссией Госдумы расследование деятельности биолабораторий на Украине привело к "возрастающему беспокойству, как в нашей стране, так и за рубежом в отношении финансируемых Пентагоном незаконных исследований". В частности, обнародованные комиссией факты биологической деятельности США получили широкий общественный резонанс, акции протеста по этому поводу прошли в Южной Корее, Армении, Киргизии и Сербии.Доклад парламентской комиссииВо вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. По данным комиссии, при содействии киевского режима на Украине было создано 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над украинцами. В результате американской военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний в то числе неясного происхождения.По словам Яровой, документы подтверждают, что как минимум 4 тысячи военнослужащих подвергались этим экспериментам. По полученным данным, только в харьковской лаборатории погибли около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы.Комиссия пришла к выводу, что Пентагон формировал на Украине не только полигон для опасных экспериментов и создания биологического оружия, но и как плацдарм для ведения биологической войны против России.Читайте также на РИА Новости Крым:В МО РФ назвали имена новых фигурантов дела о биолабораториях на УкраинеСША и Украина могут готовить провокацию с опасными патогенами - МО РФУгроза для всей планеты: Попова оценила риски из-за биолабораторий США
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игорь кириллов, оружие, биологическое оружие, министерство обороны рф, безопасность, сша, россия, новости
США создают компоненты биооружия близ границ России – Минобороны

Минобороны: США создают компоненты биологического оружия вблизи границ России

15:03 11.04.2023
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр – РИА Новости Крым. США создают компоненты биологического оружия в непосредственной близости от границ России, это подтверждается анализом мест, где располагались американские биологические объекты. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов в ходе заседания Госдумы.
"По результатам анализа документации и опросов очевидцев у нас не остается сомнений в том, что США под прикрытием обеспечения глобальной биобезопасности проводили исследования двойного назначения, включая создание компонентов биологического оружия в непосредственной близости от российских границ", - сказал Кириллов.
По словам представителя Минобороны, в ходе парламентского расследования специалисты ВС РФ совместно с парламентской комиссией, Россельхознадзором и другими профильными федеральной органами провели работу в местах расположения биологических объектов. Речь идет о Луганской и Донецкой народных республиках и Херсонской области.
Кириллов также отметил, что в ходе проведения специальной военной операции Минобороны РФ проанализировало более 2 тысяч документов различного плана, подтверждающих реализацию военно-биологических проектов на Украине. Российские специалисты установили конкретные фамилии должностных лиц, которые принимали участие в организации военно-биологических исследований на территории США и Украины.
"Хотел бы отметить, что ни один из фактов, озвученных Минобороны России, не был отвергнут США. Ни у кого, включая страны Запада, не возникло сомнений в подлинности опубликованных документов", - констатировал он.
Начальник войск РХБЗ также обратил внимание, что проведенное парламентской комиссией Госдумы расследование деятельности биолабораторий на Украине привело к "возрастающему беспокойству, как в нашей стране, так и за рубежом в отношении финансируемых Пентагоном незаконных исследований". В частности, обнародованные комиссией факты биологической деятельности США получили широкий общественный резонанс, акции протеста по этому поводу прошли в Южной Корее, Армении, Киргизии и Сербии.

Доклад парламентской комиссии

Во вторник вице-спикер Госдумы Ирина Яровая представила итоговый доклад парламентской комиссии по расследованию деятельности биолабораторий США на Украине. По данным комиссии, при содействии киевского режима на Украине было создано 50 лабораторий, где проводились секретные исследования и эксперименты над украинцами. В результате американской военно-биологической оккупации сама Украина стала очагом опасных заболеваний в то числе неясного происхождения.
По словам Яровой, документы подтверждают, что как минимум 4 тысячи военнослужащих подвергались этим экспериментам. По полученным данным, только в харьковской лаборатории погибли около 20 украинских солдат, еще 200 были госпитализированы.
Комиссия пришла к выводу, что Пентагон формировал на Украине не только полигон для опасных экспериментов и создания биологического оружия, но и как плацдарм для ведения биологической войны против России.
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Игорь КирилловОружиеБиологическое оружиеМинистерство обороны РФБезопасностьСШАРоссияНовости
 
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