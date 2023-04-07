https://crimea.ria.ru/20230407/v-mo-rf-nazvali-imena-novykh-figurantov-dela-o-biolaboratoriyakh-na-ukraine-1128046461.html

В МО РФ назвали имена новых фигурантов дела о биолабораториях на Украине

В МО РФ назвали имена новых фигурантов дела о биолабораториях на Украине - РИА Новости Крым, 07.04.2023

В МО РФ назвали имена новых фигурантов дела о биолабораториях на Украине

Пентагон привлекал к биологическим исследованиям на Украине американских ученых, руководителей украинских институтов и госпредприятий. Фамилии новых фигурантов... РИА Новости Крым, 07.04.2023

2023-04-07T16:38

2023-04-07T16:38

2023-04-07T16:47

биолаборатории

биологическое оружие

украина

игорь кириллов

министерство обороны рф

оружие

россия

политика

сша

пентагон

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 апр - РИА Новости Крым. Пентагон привлекал к биологическим исследованиям на Украине американских ученых, руководителей украинских институтов и госпредприятий. Фамилии новых фигурантов в ходе совещания назвал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.В новом списке пять фигурантов, которые причастны к военно-биологическим исследованиям, либо занимались изучением распространения возбудителей опасных заболеваний и вирусов.Кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине – данные СК >>В частности это руководитель неправительственной организации "Международный институт проблем ВИЧ и туберкулеза" в Киеве Элиот Джейкобс Перлман, который принимал непосредственное участие в создании лабораторной базы для реализации военно-биологических исследований на территории Украины.Профессор Института новых патогенов при Университете штата Флорида Грег Гласс занимался изучением распространения возбудителя туляремии на Украине. Ученый привлекался к реализации проекта Ю-Пи-8, направленного на распространение вируса конго-крымской геморрагической лихорадки и хантавирусов на Украине.Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине >>Третий в списке – Эндрю Стэнли Пекос, один из ведущих консультантов направленного на применение геоинформационных систем, удаленного наблюдения и лабораторной диагностики для выявления заболеваний туляремией и сибирской язвой у людей и животных на Украине проекта Ю-Пи-2, профессор молекулярной микробиологии и иммунологии в Школе общественного здравоохранения при Университете Джонса Хопкинса.Кроме того, Кириллов назвал двух новых фигурантов из числа украинских граждан. Это заместитель гендиректора государственного учреждения "Киевский областной лабораторный центр" Минздрава Украины и бывший сотрудник американской компании "Блэк энд Витч" Наталия Родина. С 2020 года она является советником командующего медицинскими силами ВСУ по вопросам лабораторной диагностики.США проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных >>Вторая гражданка Украины, причастная к биологическим исследованиям, это директор Украинского института исследований проблем общественного здравоохранения Елена Нестерова. В прошлом координировала деятельность компании "Лабиринт глобал Хелс", а также осуществляла взаимодействие между госорганами Украины и компанией "Метабиота".Он уточнил, что поиск ведется посредством Украинского научно-технического центра (УНТЦ). Работа осуществляется по двум направлениям: сбору данных о местонахождении сотрудников, которые ранее были задействованы в так называемых "украинских проектах", и поиску новых специалистов в области разработки оружия массового поражения. В период с 24 по 26 апреля 2023 года с отобранными кандидатами пройдет онлайн-обучение, параллельно планируется организовать очную встречу в Варшаве.Ранее Министерство обороны России распространило заявление, согласно которому Киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, эта деятельность может осуществляться в целях антироссийской провокаций с опасными патогенами.Читайте также на РИА Новости Крым:Что они пытаются скрыть – КНР о военно-биологических лабораториях СШАЛожь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на УкраинеСША проводили эксперименты с ВИЧ-инфекцией на украинских военных

https://crimea.ria.ru/20230407/rossiyskie-voyska-nanesli-uron-protivniku-na-pyati-napravleniyakh-1128041504.html

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биолаборатории, биологическое оружие, украина, игорь кириллов, министерство обороны рф, оружие, россия, политика, сша, пентагон