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Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине
Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине. Так он прокомментировал тот факт, что... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T09:33
2023-02-01T09:33
2023-02-01T09:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине. Так он прокомментировал тот факт, что "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты.По словам Антонова, заявление Штатов о деактивации лабораторий до начала спецоперации свидетельствуют о желании Белого дома не допустить попадания данных исследований в руки российских военных."Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации Соединенными Штатами программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения", — отметил он.Однако на поднятые Россией вопросы "рано или поздно придется ответить", добавил посол.Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал работу США с Киевом над несколькими "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии". Он сообщил, что эту деятельность прекратили и биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось. Вместе с тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал, что США проводили эксперименты на представителях украинской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:США хотели открыть биолабораторию в Крыму, заявил вице-премьерЧто они пытаются скрыть – КНР о военно-биологических лабораториях СШАКто стоит за разработкой биологического оружия на Украине – данные СК
https://crimea.ria.ru/20221222/zapad-natselen-na-voynu--antonov-o-vizite-zelenskogo-v-ssha-1126070908.html
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анатолий антонов, политика, сша, украина, новости
Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине
Посол России Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине
09:33 01.02.2023 (обновлено: 09:45 01.02.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине. Так он прокомментировал тот факт, что "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты.
"Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать", — следует из распространенного комментария дипломата.
По словам Антонова, заявление Штатов о деактивации лабораторий до начала спецоперации свидетельствуют о желании Белого дома не допустить попадания данных исследований в руки российских военных.
"Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации Соединенными Штатами программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения", — отметил он.
Однако на поднятые Россией вопросы "рано или поздно придется ответить", добавил посол.
"Важно помнить: ложь имеет срок годности", — заключил он.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал работу США с Киевом над несколькими "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии". Он сообщил
, что эту деятельность прекратили и биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось. Вместе с тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал, что США проводили эксперименты на представителях украинской армии.
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