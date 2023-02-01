Рейтинг@Mail.ru
Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230201/lozh-imeet-srok-godnosti-antonov-o-pozitsii-ssha-po-opytam-na-ukraine-1126703148.html
Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине
Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине - РИА Новости Крым, 01.02.2023
Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине. Так он прокомментировал тот факт, что... РИА Новости Крым, 01.02.2023
2023-02-01T09:33
2023-02-01T09:45
анатолий антонов
политика
сша
украина
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125158323_0:54:3014:1749_1920x0_80_0_0_45caf2f1fcd61c8462ac29d71c1c4d86.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине. Так он прокомментировал тот факт, что "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты.По словам Антонова, заявление Штатов о деактивации лабораторий до начала спецоперации свидетельствуют о желании Белого дома не допустить попадания данных исследований в руки российских военных."Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации Соединенными Штатами программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения", — отметил он.Однако на поднятые Россией вопросы "рано или поздно придется ответить", добавил посол.Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал работу США с Киевом над несколькими "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии". Он сообщил, что эту деятельность прекратили и биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось. Вместе с тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал, что США проводили эксперименты на представителях украинской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:США хотели открыть биолабораторию в Крыму, заявил вице-премьерЧто они пытаются скрыть – КНР о военно-биологических лабораториях СШАКто стоит за разработкой биологического оружия на Украине – данные СК
https://crimea.ria.ru/20221222/zapad-natselen-na-voynu--antonov-o-vizite-zelenskogo-v-ssha-1126070908.html
сша
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125158323_249:0:2980:2048_1920x0_80_0_0_38c8a82f8f21b145ab169fcba7f47615.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анатолий антонов, политика, сша, украина, новости
Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине

Посол России Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине

09:33 01.02.2023 (обновлено: 09:45 01.02.2023)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Соединённых Штатах Америки Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 01.02.2023
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине. Так он прокомментировал тот факт, что "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты.
"Американцы противоречат сами себе. Если такая программа носила сугубо мирный характер, то почему работы были столь оперативно свернуты? Почему этими вопросами занимаются военные, а не гражданские специалисты? Ответ очевиден: Вашингтону было и есть, что скрывать", — следует из распространенного комментария дипломата.
По словам Антонова, заявление Штатов о деактивации лабораторий до начала спецоперации свидетельствуют о желании Белого дома не допустить попадания данных исследований в руки российских военных.
"Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации Соединенными Штатами программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения", — отметил он.
Однако на поднятые Россией вопросы "рано или поздно придется ответить", добавил посол.
"Важно помнить: ложь имеет срок годности", — заключил он.
Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал работу США с Киевом над несколькими "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии". Он сообщил, что эту деятельность прекратили и биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось. Вместе с тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал, что США проводили эксперименты на представителях украинской армии.
Читайте также на РИА Новости Крым:
США хотели открыть биолабораторию в Крыму, заявил вице-премьер
Что они пытаются скрыть – КНР о военно-биологических лабораториях США
Кто стоит за разработкой биологического оружия на Украине – данные СК
Президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский. Фото AFP
22 декабря 2022, 10:09
Запад нацелен на войну – Антонов о визите Зеленского в США
Анатолий АнтоновПолитикаСШАУкраинаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:36Анкара сделала заявление по поводу новых военных судов в Черном море
09:53На Керченской переправе туман – как работают паромы
09:41Схрон в яме: в Херсонской области нашли крупный оружейный склад
09:33Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине
08:44Спрос на IT: кому работодатели заплатят больше
08:21Какие документы чаще других ищут в крымских архивах 2:18
07:59Решительность и импровизация: астролог назвал лейтмотив февраля
07:32Авторитарный демократ: Борис Ельцин и его эпоха
07:04Вилла "Ксения" после продажи: что ждет объект культурного наследия
00:01Какой будет погода в Крыму 1 февраля
00:00Какой сегодня праздник: 1 февраля
23:45Туман в Керченском проливе: переправа стоит
22:37Главные новости и заявления дня
22:06В России предложили способ защиты от фальсификации всемирной истории
21:45Главные новости Крыма: 31 января
21:26Египет заинтересован в портах Крыма - Мурадов
21:12Ставки растут: аферисты выманили у крымчан 14,7 млн рублей
20:37Регистрация и межевание земли в Крыму: что изменилось
20:16Обстрел ВСУ Брянской области: почти два десятка домов повреждены
20:08Импортозамещающие барашки: как в Крыму "создают" новых овец
Лента новостейМолния