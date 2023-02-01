https://crimea.ria.ru/20230201/lozh-imeet-srok-godnosti-antonov-o-pozitsii-ssha-po-opytam-na-ukraine-1126703148.html

Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине

Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине - РИА Новости Крым, 01.02.2023

Ложь имеет срок годности: Антонов о позиции США по опытам на Украине

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине. Так он прокомментировал тот факт, что... РИА Новости Крым, 01.02.2023

2023-02-01T09:33

2023-02-01T09:33

2023-02-01T09:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев - РИА Новости Крым. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов уличил США в противоречивой позиции по биолабораториям на Украине. Так он прокомментировал тот факт, что "предотвращением пандемии" занимались военные специалисты.По словам Антонова, заявление Штатов о деактивации лабораторий до начала спецоперации свидетельствуют о желании Белого дома не допустить попадания данных исследований в руки российских военных."Минобороны России неоднократно указывало на признаки реализации Соединенными Штатами программ двойного назначения. Причем наиболее спорные эксперименты проводятся за пределами нацтерритории. Вот лишь один пример: с 2019 года Вашингтон использовал Украину в качестве площадки для опытов с ВИЧ-инфекцией. Целевыми группами выступали самые уязвимые категории населения с высоким риском заражения", — отметил он.Однако на поднятые Россией вопросы "рано или поздно придется ответить", добавил посол.Ранее координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности США Джон Кирби признал работу США с Киевом над несколькими "исследованиями" в сфере "предотвращения пандемии". Он сообщил, что эту деятельность прекратили и биооружие в таких лабораториях не разрабатывалось. Вместе с тем начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов проинформировал, что США проводили эксперименты на представителях украинской армии.Читайте также на РИА Новости Крым:США хотели открыть биолабораторию в Крыму, заявил вице-премьерЧто они пытаются скрыть – КНР о военно-биологических лабораториях СШАКто стоит за разработкой биологического оружия на Украине – данные СК

https://crimea.ria.ru/20221222/zapad-natselen-na-voynu--antonov-o-vizite-zelenskogo-v-ssha-1126070908.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анатолий антонов, политика, сша, украина, новости